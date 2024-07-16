Градсовет вновь рассмотрел проект апарт-отеля на ул. Динамо в Светлогорске (фото)

Визуализация, представленная на градсовете

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиницы апартаментного типа на ул. Динамо в Светлогорске. Решение было принято во вторник, 16 июля.



Строительство планируется на земельном участке с кадастровым номером 39:17:01004:1034 около Центральной площади. Предполагается, что гостиница будет пятиэтажной с подземным паркингом на 20 машиномест. На первом этаже планируют разместить коммерческие объекты.

У объекта сменился проектировщик. В августе 2023 года свои варианты архитектурных решений представляло на градсовете бюро «Другая архитектура». Два новых решения разработала архитектурная мастерская «Квадр». Поддержку получил первый вариант, но мнения разделились.

«Этот лофтовый стиль так называемый, он слишком сильно пропагандируется, и никак от него мы не отойдем, — отметил архитектор Сергей Чечин, — Везде — и курортные города, и Калининград, где-то в провинции — везде у нас одно и то же получилось.И меня это сильно беспокоит, честно говоря. Я здесь родился и вырос, я помню в детстве, когда мы ездили к бабушке на курорт в Зеленоградск, в моем воспоминании все дома были белые, черепичные, с оранжевой кровлей. И этот образ у меня навсегда запечатлелся в голове. Поэтому мне хочется, приезжая на курорт, иметь вот такие сочетания цветов, которые характерны для курорта. Это обилие белого, оранжевая черепица, натуральное дерево, допустим».

Олег Васютин больше симпатизировал проекту «Другой архитектуры». В новом варианте он выделил большие общественные террасы, которые «спасают визуальный облик» отеля.

Проектировщикам по итогам обсуждения было предложено «кирпич взять немножко посветлее, может быть, с таким немножко сероватым оттенком».

О том, что рядом с Центральной площадью в Светлогорске собираются построить гостиничный комплекс, стало известно в июне 2023 года. Тогда на сайте областного правительства был опубликован акт историко-культурной экспертизы, в котором было отмечено, что освоением указанного земельного участка занимается компания «Светлогорск-Строй-Сервис», которая арендует землю с мая 2023 года.