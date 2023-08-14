«Не просто рожь колосится»: какое благоустройство Острова одобрил градосовет

На последнем заседании градосовета архитекторы одобрили концепцию благоустройства в западной части культурного-образовательного кластера на Острове. Речь идет о территории вокруг строящихся филиалов Третьяковской галереи, Большого театра и здания Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств. После второй доработки эксперты сочли, что авторам все же удалось создать нечто стоящее. Рассказываем, как собираются «оживить» территорию вблизи стадиона.



Площадь с «городским лугом»

В западной части культурно-образовательного кластера, на участке между Парадной набережной, Триумфальной аллеей и улицей Дружбы народов, возводят театр оперы и балета на 950 мест, музейный комплекс площадью 17 600 квадратных метров и здание школы на 150 мест. Работы по проекту, заказчиком которого выступает фонд «Национальное культурное наследие», выполняет компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Благоустройством территории между зданиями, которая рассматривается как одна из главных площадей Калининграда, вероятно, предстоит заняться этому же подрядчику. Изначально концепцией благоустройства на Острове занималась проектная организация «Горка», впервые ее представили в феврале 2023 года. Тогда работу раскритиковали за нелогичное размещение парковок, организацию подъезда общественного транспорта, структуру озеленения и общее устройство парковой зоны. Доработанный вариант в июне демонстрировал представитель «Стройтрансгаза». Но эксперты снова сочли проект сырым.





Вариант концепции, представленный на заседании градосовета в июне

В пятницу, 11 августа, градосовет рассматривал концепцию в третий раз. Повторно доработанный вариант представлял главный архитектор региона Евгений Костромин, объяснив это тем, что власти «плотно общаются с разработчиками». Он подробно рассказал участникам о предыдущих планах, упомянув идею с бассейном у здания театра, проинформировал о действующих и планируемых парковках, заездных карманах и «событийных стоянках» и детально описал задумки по озеленению.

В одобренном виде концепция предполагает площадь перед театром шириной около 40 метров. По ней диагональю проходит пешеходная зона, к которой прилегает треугольный участок с «неким городским лугом» вместо некогда планировавшегося бассейна — от него, по словам Костромин, отказались по разным причинам, в том числе из-за сложной геологии. Этот участок планируют засеять многолетними растениями.

Вдоль музейного комплекса и школы проходят менее масштабные озелененные участки, разделенные дорожками. «Мы видим, что формируется кластер культурных объектов, обрамленных некой парковой регулярной структурой внутри с не бассейном, не фонтаном, а неким зеркалом воды, которое усиливает эффект предложенного решения», — оценил масштаб докладчик.

«Пятна озеленения», камышовые светильники и пиксели

Говоря о транспортной доступности территории, он сообщил, что авторы предложили создать порядка 170 машиномест. Из них 80 запланированы в виде стоянки «с ландшафтной структурой» между музейным комплексом и школой. Остальные 90 — «локальные заездные карманы» со стороны улицы Дружбы народов и Триумфальной аллеи. На схеме они выделены голубым цветом.





Авторы концепции рассчитывают, что еще часть мест для посетителей выделят на служебных стоянках за зданием музейного комплекса и возле школы. В качестве временного решения предлагается рассмотреть пространство за театром, где, по подсчетам разработчиков, можно разместить еще минимум 120 автомобилей, обустроив там вторую стоянку с озеленением.

На улице Дружбы Народов запланирован заездной карман на три автобуса. Со стороны Парадной набережной, у здания театра, предлагается обустроить две остановки общественного транспорта и протяженный заездной карман, который будут открывать для подвоза посетителей и высадки маломобильных групп. Евгений Костромин также упомянул спуск к воде недалеко от театра, напомнив о планируемом водном маршруте вдоль Преголи. «В целом мы видим, что даже при объеме в 950 зрительских мест этот, наверное, основной объект посещаемости будет обеспечен дополнительной возможностью, сценарием выезда», — обозначил перспективу архитектор.

Вопрос расширения набережной Костромин предложил «оставить открытым», чтобы обсудить с городскими властями возможность сужения улично-дорожной сети. «Это приблизит и набережную к благоустройству, и благоустройство к набережной за счет уширения пространства самой набережной», — пояснил архитектор.





В планы по озеленению культурного кластера входит высадка на треугольнике рядом с театром мискантуса, лаванды и злаковых культур, которые «буду давать динамическую картину на ветру». «Пятна озеленения будут однозначно проработаны с ассортиментом, то есть будет не просто как рожь колосится. Здесь будут различные растения, преимущественно — многолетние», — уточнил Костромин. Из деревьев концепцией предусмотрены красный дуб, бородавчатая береза, береза Жакмана, красный клен и ель, которые, по мнению авторов, позволят создать цветовые акценты.

Между зелеными зонами планируется создание тропинок и дорожек с малыми архитектурными формами. Газоны авторы концепции предлагают засеять декоративными культурами, «которые не будут требовать многоразового сезонного ухода». «Оживить» территорию рассчитывают в том числе кубами и световыми камнями с подсветкой. Кроме того, предлагается установить большие кадки с деревьями, которые можно перемещать по территории, чтобы «трансформировать пространство».





Для освещения на новой площади хотят установить «камышовые светильники», а на остальной территории — болларды с подсветкой и светильники, встроенные в мощение и зеленые зоны. «Основное функциональное освещение будет выполнено из высоких мачт с прожекторами, которые позволяют с разным направлением осветить эту территорию», — сообщил Евгений Костромин.

В мощении предлагается использовать «бетонное мультиформатное покрытие» местного производства с защитным слоем из гранитной крошки. «Пикселизация», предусмотренная в предыдущем варианте концепции, будет «не контрастная, а на неком нюансе цвета», уточнил Костромин. Дорожки между зелеными зонами авторы предложили выложить покрытием песочного оттенка в виде «некой брусчатки».

«Искусство должно выйти из зданий»

Выслушав доклад, участники градосовета сошлись во мнении, что авторам удалось «прийти к логике» и наконец-то решить планировочную конструкцию территории. Архитектор Олег Васютин констатировал, что нынешней концепцией предусмотрены прямоугольный ход вокруг территории и диагональный ход по ней, а в качестве гравитационного центра выступает здание театра оперы и балета. «Поэтому получаются веерные дополнительные тонкие лучи, которые делают акцент на вход в театр, и в общем-то все очень складно», — добавил эксперт.

Он высказал мнение, что «на основе этой матрицы» можно «шлифовать конкретные, локальные, вещи». Оценивая предложенную концепцию, большинство архитекторов выступили за то, чтобы на будущей площади предусмотрели скульптуры. «Раз здесь у нас центр искусства, то искусство должно каким-то образом выйти из этих зданий на эту площадку и объявить о себе, — пояснил Олег Васютин. — Понятно, что здесь необходимо вообще группировать каким-то образом скульптуры — так, как группировались в свое время композиция зубров у немцев, Шиллер. Вот здесь необходимо какую-то целенаправленную программу по скульптурным формам».





«Такое ощущение, что здесь теперь не хватает чего-то масштаба Александрийского столпа на Дворцовой. Или, может быть, площадь Синьории — скульптуры Микеланджело», — поддержал эту мысль председатель областного отделения Союза архитекторов России Игорь Ли, предложив «зарезервировать» на территории композиционный центр.

За размещение крупных скульптур высказался и Олег Копылов, добавив, что диагональная аллея у театра «откуда-то начинается и где-то кончается, но вход и выход никак не отмечены». Сергей Гулевский, оценивая новый вариант концепции, выразил сожаление, что на площади «фактически исчезло пиксельное мощение». «Эти пиксели, на мой взгляд, поддерживали смелость формы. Сейчас они исчезли, и всё получилось аморфно и никак. Теперь не хватает этой живости земли», — пояснил архитектор. В ответ Евгений Костромин повторил, что пиксельность осталась, но «в менее контрастных выражениях». Архитектор Петр Черненко посоветовал найти для дальнейшей проработки и реализации проекта ландшафтного дизайнера. «Надо понимать, как все эти зелененькие элементы будут взаимодействовать друг с другом, окружающей архитектурной средой. Все то же самое — в разные времена года, потому что изменяющийся цвет меняет восприятие», — пояснил эксперт.

По итогам обсуждения концепцию одобрили к дальнейшей разработке. В заключение Евгений Костромин заверил, что пока это лишь «рамочная концепция» территории и ее продолжат развивать. «Постараемся все рекомендации учесть при дальнейшей проработке решений», — пообещал чиновник.

Текст: Елена Калугина. Изображения из презентации, представленной на заседании градосовета 11 августа