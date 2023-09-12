Слишком близко к домам: власти разделили приготовленный под кладбище участок в Медведевке

После публикации о проблеме создания рядом с военно-мемориальным комплексом в Медведевке гражданского кладбища на кадастровой карте появились первые изменения. Власти решили урезать площадь будущего захоронения, чтобы отодвинуть его от жилых домов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в мэрии города.



Участок с кадастровым номером 39:03:040023:734, расположенный у военно-мемориального комплекса в Медведевке и на котором калининградские власти намерены разместить гражданское кладбище, снова разделили на два, с кадастровыми номерами 39:03:040023:757 и 39:03:040023:758.

Факт его разделения и причины необходимости в этом «Новому Калининграду» прокомментировали в пресс-службе мэрии Калининграда. «Этот участок слишком близко подходит к жилым домам, — пояснили в администрации, — поэтому было принято решение разделить его на два. Под захоронения будут использовать только ту часть, которая севернее».

Отметим, что в документах назначение обоих участков не изменилось — оба они по-прежнему выделены для ритуальных нужд.

Напомним, что в декабре 2022 года участок с кадастровым номером 39:03:040023:734 и площадью 17,45 га был образован из участков с номерами 39:03:040023:599 и 39:03:040023:685. Тогда же его кадастровая стоимость неожиданно снизилась до 51 709 090 рублей (хотя только его часть площадью 15 га незадолго до этого оценивалась в 57 400 500 рублей). В начале июля этого года в горадминистрации «Новому Калининграду» подтвердили факт объединения участков в один с разрешенным использованием по направлению «ритуальная деятельность». Также в мэрии добавили, что участок с кадастровым номером 39:03:040023:734 находится в собственности Калининграда и 15 декабря 2022 года был предоставлен в постоянное бессрочное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика».

Известно также, что в июле 2022 года Калининградская служба заказчика объявила конкурс на расчистку участков с кадастровыми номерами 39:03:040023:599 и 39:03:040023:685 от мусора и самосевной растительности. На эти работы городской бюджет готов был потратить 4 907 043,60 рублей, однако нашелся подрядчик (индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин), согласившийся выполнить их всего за 2 281 775 рублей. Тогда же горадминистрация искала подрядчика, которому предлагалось заняться обследованием и очисткой упомянутых участков от взрывоопасных предметов. Работы, судя по результатам торгов, выполнило акционерное общество «Искатель» из Санкт-Петербурга, попросившее за свои услуги 1 731 392,30 рублей, скинув около миллиона рублей от первоначальной стоимости контракта.

Вопросы к необходимости второго вида работ возникали у зампреда попечительского совета военно-мемориального комплекса в поселке Медведевка Владимира Степанова. По его словам, на этой территории находился песчаный карьер, из которого ранее проходила выемка грунта. Кроме того, Степанов уверяет, что на том месте, где по документам проходила вырубка, до сих пор произрастает многолетняя самосевная растительность.