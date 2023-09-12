Роспотребнадзор: проект санитарно-защитной зоны кладбища в Медведевке не соответствует нормам

Проект санитарно-защитной зоны для будущего общественного кладбища в поселке Медведевка (его предполагается разместить рядом с военно-мемориальным комплексом) не соответствует требованиям санитарных правил. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Роспотребрадзора по Калининградской области Александр Васильев, отвечая на соответствующее официальное обращение зампреда попечительского совета военно-мемориального комплекса в поселке Медведевка Владимира Степанова (ответ имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда»).



Васильев пояснил, что проект санитарно-защитной зоны разрабатывался для будущего кладбища, которое намерены разместить на земельных участках с кадастровыми номерами 39:03:040023:734 и 39:03:040023:600.

«Муниципальное казенное учреждение „Калининградская служба заказчика“ обратилось с заявлением выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на данный проект С33. По результатам рассмотрения заявления выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии проекта требованиям санитарных правил», — заявил заместитель руководителя управления.

Он напомнил, что ориентировочные санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должны составлять не менее 1000 метров для кладбищ смешанного и традиционного типа площадью более 40 га; не менее 500 метров для кладбищ смешанного и традиционного типа площадью от 20 до 40 га; не менее 300 метров для кладбищ смешанного и традиционного типа площадью от 10 до 20 га.

Отметим, что общая площадь участков с кадастровыми номерами 39:03:040023:734 и 39:03:040023:600 составляет 30 га.