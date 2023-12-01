Мораторий на штраф водителям и дополнительные авиарейсы: нововведения декабря

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В России с началом декабря вступила в силу норма, по которой автомобилистов должны зимой штрафовать за летнюю резину. Размер штрафа — 500 рублей. Однако — небывалый случай — в ГИБДД обещают новое наказание пока не применять. Но о том, как долго продлится мораторий, деликатно умалчивают. Об этом и других нововведениях первого зимнего месяца — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».



Новые правила авторизации на российских сайтах

Она будет возможна только по российскому номеру телефона, с помощью «Госуслуг», единой биометрической или иной системы, полностью или на 50 % контролируемой российской стороной. Заявляется, что изменения направлены на защиту персональных данных россиян. Авторизоваться, например черезу Google или Facebook* (ее владелец Meta** Platforms признан в России экстремистской организацией и запрещен) будет нельзя.

Новые основания для признания загранпаспортов недействительными

В декабре вступают в силу поправки в закон о порядке выезда за пределы России и въезда в нее. Определены основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. Это могут быть среди прочего прекращение гражданства и «непередача без уважительной причины» такого паспорта человеком, право которого на выезд из России ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию. Последнее означает, что теперь граждане России, которым закрыли выезд за границу, будут обязаны сдать свои заграничные паспорта в МВД, работодателям или судебным приставам в течение 5 дней после получения уведомления о запрете выезда. Отдельно в законе указано, что выехать за пределы России не смогут те, кого призвали на срочную военную службу, а также находящиеся на альтернативной гражданской службе и мобилизованные. Ограничение перестает действовать после окончания срока службы.

Маркировка добралась до безалкогольных напитков

Речь о напитках в стекле и полимерной упаковке — за исключением морсов, нектаров, соков и напитков на растительном сырье. Маркировка безалкогольных напитков вводится поэтапно. С 1 сентября началась регистрация их производителей в специальной системе. С 1 марта 2024 года маркировка станет обязательной для производителей этих же безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой. А с 1 июня будущего года маркировку распространят на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки.



Упрощенное получение гражданства для новых категорий специалистов

С середины декабря начинает действовать новый расширенный перечень профессий иностранных квалифицированных специалистов, которые имеют право на упрощённое получение российского гражданства. Список пополнили 30 профессий — например, специалисты со средним медицинским образованием, сотрудники IT, журналисты, операторы беспилотников, слесари и водители строительной техники и т.д. Для получения российского гражданства иностранцу необходимо работать по профессии, входящей в перечень, не менее года с момента подачи заявления на гражданство.

Уведомления для получателей соцпособий

С 1 декабря получатели пособия по рождению ребёнка, а также на детей в возрасте до 17 лет будут получать уведомления на портале «Госуслуги» в случае, когда Социальный фонд России не сможет перечислить деньги. Кроме того, россиян будут предупреждать через этот же портал, если выплату прекратят.





Две пенсии и повышенные выплаты

Одну из них пенсионеру получат в начале декабря, вторую — в конце, за январь (так делается из-за длинных новогодних каникул). Январская пенсия при этом будет больше обычной, так как с 1 января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%.

С 1 декабря повышенную пенсию будут получать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии — до 15 тысяч 134 рублей. Обращаться в Социальный фонд РФ не нужно, доплату начислят автоматически.

Те, кто оформил I группу инвалидности, с декабря также получат фиксированную выплату, то есть 7 тысяч 567 рублей.

Выплата блокадникам

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты. Это постановление правительства РФ вступает в силу 1 декабря. Выплата предназначена как для блокадников, которые проживают в России, так и для тех, кто находится в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Размер начислений — 50 тысяч рублей.

Запрет на продажу части вейпов

Речь о немаркированных устройствах — а также жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет. Таким образом завершается введение маркировки на табачном рынке — сейчас коды маркировки наносятся в том числе на сигареты, «альтернативную табачную продукцию», никотиносодержащую продукцию и никотинсодержащие жидкости, электронные системы доставки никотина. Цель нововведения — сокращение незаконной торговли вейпами и увеличение сбора акцизов с жидкостей для них.



Учреждения культуры будет сложнее закрыть

Речь о государственных либо муниципальных учреждениях. Решение об их реорганизации или ликвидации теперь может быть принято только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения и с учетом результатов опроса жителей.

Новая маршрутная сеть в Калининграде

Она начала действовать 1 декабря в результате торгов, по итогам которых горадминистрация заключила с перевозчиками 28 контрактов. Власти пообещали, что с декабря доля автобусов большого класса увеличится с 40% до 45%.

В городе вводится новый маршрут № 70 «Ул. Согласия — ул. Тихоокеанская», который будут обслуживать микроавтобусы (транспорт пойдет по Советскому проспекту и путепроводу на улицу Гайдара). С декабря также продлевается маршрут № 7*, чтобы жители могли доехать до Пенькового озера в Московском районе. На маршруте № 31 конечная остановка автобуса переносится в район магазина «Пятерочка» (ул. А. Невского, 220).

67 дополнительных рейсов «Аэрофлота» и дополнительные поезда

Авиарейсы вводятся на пред- и посленовогодний период (с 25 декабря по 8 января). 44 дополнительных перелёта обещают на воздушной линии «Москва-Калининград-Москва» (в итоге их в неделю получится 68), 23 — в направлении Санкт-Петербурга и обратно (всего их станет 39 в неделю). Дополнительные поезда в направлении Москвы будут отправляться из Калининграда 22, 24, 29 декабря, 3, 4 и 8 января, из столицы — 24, 26, 31 декабря, 5, 6, 10 января. В Санкт-Петербург из Калининграда доппоезда поедут 21, 25, 29 декабря, 4, 8 января. Из Санкт-Петербурга — 23, 27 декабря, 2, 6, 10 января.

Текст: Оксана Ошевская, фото: Виталий Невар / Новый Калининград

* Facebook — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.