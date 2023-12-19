Рельсы — в аренду: что означает приватизация «Калининград-ГорТранса»

«Калининград-ГорТранс» в будущем году попадает под приватизацию, как и некоторые другие муниципальные предприятия города. Что скрывается под этим «страшным словом», кто будет новым владельцем, и отразится ли преобразование МУПа на тарифе, во вторник, 19 декабря, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Ликвидировать муниципальные предприятия до 2025 года обязывает федеральное законодательство. Ранее председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов уже пояснял «Новому Калининграду», что попавшие в программу приватизации муниципальные бани в грядущем году станут обществами с ограниченной ответственностью. У «ГорТранса», по словам Елены Дятловой, будет другая форма форма собственности.

«„Калининград-ГорТранс“ не перейдет в частные руки и не станет коммерческой организацией, — заявила Дятлова. — Будет отменена организационно-правовая форма, появится АО. Именно акционерное общество, и на этом я всегда настаивала. Могла ли быть форма ООО? Да, могла. В этом случае, если мы назначаем директора, он единолично принимает решения».

Дятлова пояснила, что в акционерном обществе решения по крупным сделкам принимаются советом директоров, а в совет директоров в случае с «ГорТрансом» прежде всего будут входить сотрудники администрации.

«Это дополнительный контроль, надзор и согласование всех крупных сделок. Директор осуществляет только операционную деятельность предприятия», — заметила чиновница.

Дятлова напомнила, что по такому же принципу сейчас управляются крупные корпорации на федеральном и региональном уровнях. В качестве примеров она привела «Россети Янтарь» и Корпорацию развития Калининградской области.

«Когда вы говорите слово „приватизация“ и так загадочно на меня смотрите, я вынуждена пояснить, что это не то страшное слово, по которому у нас сложился стереотип в 90-х годах», — добавила она.

Кроме того, Елена Дятлова рассказала, почему в прошлом году активы предприятия оценивались в 3,3 млрд рублей, а в плане приватизации на 2024 год имущество оценено в 1,6 млрд.

«Мы сегодня немного по-другому запустили процедуру, — сообщила глава. — Мы из ведения „Калининград-ГорТранса“ выводим всю инфраструктуру: контактные сети, рельсы, по которым ходят трамваи... Это государственное имущество останется в казне, а приватизация, то есть закрепление имущества за акционерным обществом, [затронет] здания, строения и сооружения, а также подвижной состав. Все остальное останется в государстве, а потом будет предоставлено право пользования этим имуществом. Это еще одна мера, которая усилит контроль за данным предприятием».

Елена Дятлова провела параллель с аэропортом «Храброво». «Есть аэропорт, а есть взлетно-посадочная полоса, которая находится у федерального предприятия и предоставляется аэропорту под обслуживание и эксплуатацию. Полоса государева, а само здание аэропорта может быть частным. Точно в такой же логике мы будем заниматься с „Калининград-ГорТрансом“», — заявила она.

Журналисты уточнили, отразится ли на тарифе тот факт, что «ГорТрансу» теперь придется платить за аренду инфраструктуры. «Это будут минимальные условия, — ответила глава администрации. — Мы передадим это имущество под обслуживание и эксплуатацию, естественно, без гигантской арендной платы, потому что прекрасно понимаем, что это повлияет на тариф. Но так происходит во всех транспортных предприятиях. Если мы посмотрим на порт, то причальные стенки там принадлежат „Росморпорту“, и они потом предоставляются под эксплуатацию торговому порту, рыбному порту и так далее. То же самое мы делаем с нашим „Калининград-ГорТрансом“».

Впервые планы по приватизации муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» горвласти впервые озвучили в ноябре прошлого года. На сайте горсовета был опубликован соответствующий проект программы приватизации на 2023 год. Сообщалось, что активы предприятия оцениваются в 3,3 млрд рублей. Помимо общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) они включали в себя комплекс зданий на ул. Киевской, 17, общей площадью 29,9 тыс. кв. метров. А еще раньше власти сообщали о планах преобразовать «Калининград-ГорТранс» в ООО.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград