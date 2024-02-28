Чтобы не воровали: власти Гурьевска выкорчевали высаженные вдоль дороги елки

В районе поселка Константиновка Гурьевского муниципального округа дорожники выкорчевали деревья, высаженные в качестве компенсации за вырубку придорожной аллеи. Об этом «Новому Калининграду» рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, в середине февраля в Константиновку прибыли рабочие в спецодежде, которые начали подкапывать и корчевать ели, высаженные там около пяти лет назад.



«Эти елки были высажены за придорожными канавами после того, как у нас вырубили большие деревья из-за реконструкции трассы Калининград-Полесск (до этого вдоль дороги росли шикарные липы и ясени), — сообщила жительница. — В дорожном управлении мне сказали, что там не в курсе проблемы, и предложили вызвать полицию».

Далее, по словам жительницы, одна из представительниц муниципалитета отказалась назвать ели компенсационным озеленением и заявила, что деревья сейчас находятся на частной территории.

«Мне сказали, что эти елки были высажены „на доращивание“, — продолжает жительница. — Деревья сидели достаточно часто и образовывали аллею. Они за это время успели вырасти выше человеческого роста. Возмутило еще, что выкапывали их варварски, практически без кома земли».

Начальник отдела благоустройства муниципального управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Конева пояснила «Новому Калининграду», что ели решили убрать после того, как их начали воровать на новогодние праздники и объедать лошади. «Выкопали их по причине того, что их воруют оттуда перед новогодними праздниками (это происходит регулярно с 2020 года, по фактам хищений мы обращались в полицию). Во-вторых, их там ломают, в-третьих, их объедают лошади, которые там гуляют бесхозные, в-четвертых, они на сегодняшний день оказались на территории земельных участков, выделенных под ИЖД».

Конева сообщила, что на сегодняшний день ели пересажены на другие территории. Основная часть из них отправлена на территорию мемориального комплекса на территории Константиновки.

Также чиновница отметила, что на момент посадки елей земельные участки не стояли на кадастровом учете. «Дома еще не строились, когда высаживали ели (это было в 2019 году, по-моему). Жители активно ставят заборы, и наши елки оказываются за заборами. Высота деревьев — метра полтора. При этом соседние грабы и клены не воруют и не ломают», — заключила Конева.

Вырубка вдоль трассы Калининград-Полесск стала одним из самых масштабных примеров уничтожения придорожных аллей в регионе: в результате реконструкции дороги в 2019 году было спилено 372 дерева. Тогда же власти пообещали высадить вдоль дороги 424 новых дерева в качестве компенсации. Деньги за порубочные билеты перечислялись в бюджет соответствующего муниципалитета.

Подобные истории, как правило, вызывают возмущение активистов. После его очередной волны в апреле 2021 года губернатор Антон Алиханов заявлял, что в регионе больше не планируется масштабная вырубка придорожных аллей и убирать будут только отдельные аварийные деревья, которые могут упасть. При этом в феврале 2024 года на отрезке ремонтируемой дороги от поселка Прибрежного до поселка Голубево была спилена дубово-ясеневая аллея — это более ста деревьев, — в которой экологи впоследствии обнаружили краснокнижных насекомых.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград