По следам кота Сергея: как сегодня относятся к бездомным животным в Зеленоградске

Статус «кошачьей столицы» за несколько лет добавил немало баллов в копилку турпривлекательности Зеленоградска. Идея продвигать этот бренд возникла у местных властей в 2016 году и с тех пор нашла множество воплощений в городском дизайне и образе жизни. Всё чаще над бездомными котами и кошками берут шефство местные гостиницы, магазины и заведения общепита. Однако, как показала история стремительно прославившегося кота Сергея, есть у «котокульта» и противники, которые тоже хотят быть услышанными. «Новый Калининград» собрал доводы обеих сторон.

Новости о коте Сергее облетели всю страну минувшей зимой. Усатый «сотрудник» одного из зеленоградских магазинов был со скандалом «уволен» после жалобы одного из посетителей в Роспотребнадзор. Возмущённые отсутствием любимца жители города начали собирать подписи в поддержку Сергея, однако сотрудники магазина были вынуждены подчиниться закону и прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора. Впрочем, выход был найден. Кот Сергей «пошёл на повышение» — «перевёлся» в офис и начал вести страницы в соцсетях. Однако после месяца активного постинга пушистый блогер, судя по всему, отошёл от дел.





Кот Сергей. Фото предоставлено магазином

При этом «под прицелом» оказались и другие четвероногие подопечные, которых тем или иным образом приютили сотрудники торговых точек Зеленоградска. В редакцию «Нового Калининграда» обратилась местная жительница Елена Серпунина, насчитавшая в Зеленоградске минимум четыре заведения общепита, в которых, по её словам, живут коты. В одном из них «кот вообще сначала выходит гулять на улицу, потом заходит с клиентами обратно в кафе, ходит по столам и заглядывает в тарелки посетителей», возмущается Елена.

Такие «резиденты» могут представлять опасность для здоровья посетителей кафе, считает женщина. «Я как кандидат биологических наук могу на латыни назвать всех прелестных существ, которые живут внутри этих полубездомных котов и на их поверхности, и я буду бойкотировать все заведения, которые привечают котов в нарушение всех санитарных норм. А также призываю всех жителей области и туристов сделать то же самое», — написала Елена Серпунина. Она уточнила, что кошки являются переносчиками ряда опасных для человека заболеваний, в том числе токсоплазмоза. «Кошки являются единственными первичными носителями этого заболевания и могут передать его человеку при контакте. Возбудителем служит простейший микроорганизм Toxoplasma gondii. Заболевание может у человека протекать без симптомов, а у беременных женщин для их плода быть фатальным, при условии если женщина заразилась при беременности первый раз в жизни», — отметила биолог. Вероятность заражения домашних кошек токсоплазмозом составляет около 50%, бездомных — 80-90%, добавила она. И отметила, что помимо этого от кошек человек может заразиться стригущим лишаем и глистами разных видов.

С жалобой на кафе, в которых появляются коты, Елена Серпунина обратилась в региональное управление Роспотребнадзора, которое, в свою очередь, запросило пояснения у руководства организаций. «Замеченный заявителем кот не проживает в помещениях заведения. Кафе имеет статус „пэт-френдли“, и нахождение животных в нём допускается, на что гости города реагируют позитивно и сами впускают кошек на веранду. Напротив, негативно реагируют на попытки персонала запретить проникновение животных», — сообщили в ведомстве, исходя из ответа руководства одного из заведений. В остальных нахождение котов в помещениях отрицали.

Для проверки достоверности поступивших сведений Роспотребнадзор провёл 21 февраля этого года выездное обследование кафе, перечисленных обратившейся. Ни самих животных, ни признаков их содержания в заведениях сотрудники ведомства не обнаружили. Тем не менее точкам общепита были объявлены предостережения о недопустимости содержания животных в их помещениях.

В администрации Зеленоградска в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» отметили, что присутствие животных в помещениях общепита не допускается требованиями СанПина. Однако, учитывая особый статус котов в Зеленоградске, «альтернативой может стать открытие объектов туристической инфраструктуры с использованием концепции пет-френдли», считают в муниципалитете. В администрации также подчеркнули, что прошедшее с начала «кошачьей славы» Зеленоградска время «показало важность и актуальность решения вопросов по защите бездомных животных».

Даже, казалось бы, спасительная идея — установить для бездомных котов Зеленоградска домики и назначить единственного в своём роде котошефа — обернулась настоящим паломничеством «сочувствующих». Котят начали свозить и «подкидывать» со всей области. В результате все жители «Котофейни» стали болеть и массово умирать. После публикаций в СМИ «поток» в какой-то мере сократился, но тенденция сохранилась.

«К сожалению, она есть, но не так много, как это было в первые годы работы „Котофейни“, — рассказала курирующая этот вопрос директор Культурно-досугового центра Зеленоградского округа Татьяна Гетман, — Светлана (Логунова — котошеф — прим. „Нового Калининграда“) продолжает заниматься своим благим делом, лечит, пристраивает котиков. Мы ей в этом помогаем, жители очень многие помогают». Сейчас квартирантов «Котофейни» активно разбирают жители города, так что зооактивисты даже не успевают вести учёт прибывших/убывших, добавила Татьяна Гетман.

Что касается подопечных кафе и магазинов, в муниципалитете понимают, что ситуации, подобные «увольнению» кота Сергея, могут повториться, ведь закон в данном случае на стороне тех, кто выступает против нахождения животных в заведениях общепита.

«Новый Калининград» также обратился за комментарием к председателю правления общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» Наталье Галяс. «Полагаю, что временное нахождение кошек на объектах общепита допустимо при условии, что животные прошли обработку от экто-эндопаразитов и вакцинированы от болезней общих для человека и животного. Глисты „от животных“, которыми нас пугают зоофобы, не живут в организме у человека. У кошек другие глисты —„свои“. Человек заражается инфекцией из за несоблюдения элементарных правил личной гигиены. Мойте руки, товарищи», — отметила зоозащитница.

В сентябре 2023 года Зеленоградск возглавил рейтинг самых «кошачьих» городов России по версии сервиса путешествий tutu. «Любовь к котикам зародилась у жителей, когда город ещё носил прусское название Кранц: кошки спасли продуктовые запасы от нашествия крыс и стали олицетворением новой жизни», — сообщала пресс-служба сервиса.

В 2018 году в администрации Зеленоградска была создана единственная в мире должность котошефа. Им стала зоозащитница Светлана Логунова. В её обязанности входит ежедневное кормление и уход за бездомными котами и кошками. О котошефе вышли сотни публикаций в российских и зарубежных СМИ. Благодаря реализации проекта по продвижению территории «Котошеф или КОТегорический императив Зеленоградска» в муниципалитете выросла загрузка отелей и увеличился оборот гостиничной инфраструктуры, сообщается на сайте местной администрации.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград