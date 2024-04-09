Калининградские поисковики нашли три истребителя, сбитых в апреле 1945-го (фото)

В Калининградской области поисковики обнаружили места падения трех самолетов, которые с большой вероятностью воевали в составе 909-го истребительного авиационного полка «Малый Театр Фронту». Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, последним в минувшие выходные был найден истребитель Як-9Б (эта модель самолета в том числе могла сбрасывать бомбы) в районе поселка Цветное Балтийского округа.



«На сегодняшний день нами установлены места падения трех самолетов упомянутого полка, сбитых в апреле 1945-го, — говорит Хисамов. — По всем трем Якам у нас идет процесс опознания, не все детали успели помыть и почистить, поэтому стопроцентной уверенности в том, кто сидел за штурвалами этих самолетов, нет».

Один из истребителей-бомбардировщиков был найден около двух лет назад недалеко от поселка Круглово Зеленоградского округа. Опознали его по деталям бомболюка.

«По первому самолету у нас есть предположение, что это машина младшего лейтенанта Михаила Федотова, — говорит Хисамов. — Дело в том, что по документам место его гибели — район Поленнена (довоенное название Круглово — прим. „Нового Калининграда“). Характерные детали, обнаруженные нами, говорят о том, что летчик пытался посадить самолет. Мы нашли небольшое углубление эллипсоидной формы, похожее на воронку, по колено глубиной. От этой воронки шла длинная полоса метров в 70 или больше — получается, самолет коснулся земли и пробороздил ее. В общем, совершить посадку не получилось: машина загорелась, и пилот погиб. В эпицентре, то есть там, где самолет остановился, мы нашли много оплавленного алюминия и костные останки летчика. Так как часть истребителя оставалась на поверхности, после войны все это разобрали на металл. Когда нам попадались небольшие фрагменты мотора, то там были выкручены болты — это говорит о том, что все-таки разобрали его по винтикам».

Раскопки на месте падения Як-9Б (предположительно, его пилотировал лейтенант Сенин). Фото предоставлено Русланом Хисамовым

Судя по журналу боевых действий 909-го истребительного авиационного полка, самолет Федотова был сбит 11 апреля в воздушном бою. Сразу после первой находки поисковики решили установить места падения других самолетов этого соединения.

Было известно, что примерно в то же время были сбиты самолеты лейтенанта Михаила Сенина и младшего лейтенанта Владимира Мирошниченко.

«Мирошниченко, по докладу экипажа, успел выпрыгнуть из горящей машины, но в часть не вернулся и числится пропавшим без вести, — говорит далее Руслан Хисамов. — Некоторое время назад мы нашли место падения, предположительно, Як-9Б (есть также версия, что это Як-3). В воронке были обломки хвостовой части от ФАБ-100 (фугасная авиабомба массой 100 кг — прим. „Нового Калининграда“), поэтому я все-таки склонен считать, что это первый вариант. Самолет тоже был разграблен в послевоенное время, но парашютных замков и других признаков того, что в самолете оставался летчик, мы не нашли. Говорить о том, что это самолет Мирошниченко, пока рано. Мы все еще проводим исследование».

Самолет лейтенанта Мирошниченко был сбит огнем зенитной артиллерии 16 апреля во время штурмовки (воздушная атака с небольшой высоты — прим. «Нового Калининграда») в районе Тенкиттена (поселок Береговое Балтийского округа — прим. «Нового Калининграда»), а истребитель лейтенанта Сенина та же судьба постигла 12 апреля.

«В прошлые выходные наконец судьба нас навела на эпицентр падения самолета, за штурвалом которого, по нашему мнению, находился лейтенант Михаил Сенин, — продолжает Хисамов. — Почему считаем, что это его машина? Самолет Федотова был сбит в воздушном бою, и он, по докладу других экипажей, пытался дотянуть до своей территории. А у Сенина самолет был сбит зениткой, как и самолет Мирошниченко. Разница в том, что самолет Сенина, по докладу экипажей, перевернулся и около двухсот метров штопорил. В силу плохой видимости они не видели, куда он упал. Если предположить, что самолет падал отвесно, то все совпадает».

Утверждать, что вместе с самолетами были найдены останки Сенина и Федотова, поисковики пока не могут со стопроцентной уверенностью, однако доля вероятности, что это именно они, по мнению Хисамова, очень велика.

«Номер самолета и мотора, обнаруженные на деталях последнего самолета, уже направлены с запросом в архив, — продолжает поисковик. — Наш товарищ Геннадий Полубедов уже вышел на родственницу Сенина. Он, конечно, уже предупредил ее, что есть малая вероятность, что это все-таки не он, а другой летчик, но предварительная версия у нас такая».

Лейтенант Михаил Сенин и младший лейтенант Михаил Федотов. Фото предоставлены Русланом Хисамовым

И еще одна деталь — последний самолет, найденный поисковиками, имел надписи на фюзеляже (сохранились лишь небольшие ее фрагменты). Расшифровать ее пока не удалось. Костные останки поисковиками отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая назначена региональным управлением Следственного комитета.

18 августа 1944 года на одном из подмосковных аэродромов артистами Малого театра летчикам 909-го истребительного авиаполка были переданы 12 боевых самолетов. Каждый из них имел бортовую надпись «Малый театр — фронту», и поэтому вскоре полк получил такое название. Принимал технику представитель летчиков капитан Виктор Мелихов, получивший самолет ЯК-9Б под первым номером (пилот погиб 18 февраля 1945 года в районе Хайлигенбайля (Мамоново)). Всего летчики полка за время его существования совершили 2769 боевых вылетов, уничтожив 41 самолет противника (27 из них были сбиты в воздушных боях).

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото: Руслан Хисамов