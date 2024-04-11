Губернатор Калининградской области назвал журналистов «хайпожорами и врунами»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в телеграм-чате с представителями общественности «Диалог» назвал журналистов «Нового Калининграда» «хайпожорами и врунами». Об этом он сказал, комментируя вопрос участника чата по поводу высказываний регионального министра здравоохранения Александра Кравченко о том, что для врачей зарплаты находятся не на первом месте по степени важности.

Один из участников чата обратил внимание, что заявление министра звучит странно: «Конечно, рабочее место и амбиции — это важно. Но только ими семью, к сожалению, не накормишь».

На это представитель одного из калининградских вузов и экс-сотрудник регионального министерства молодежной политики Марк Сидоров сообщил, что «тезиса, что зарплата не самое главное, в речи не было, это заголовок ньюкала, и интерпретация ньюкала, а с них взятки гладки, они порой такой чепухи напишут...»

«Читать их материалы невозможно, бесконечная компиляция, — написал бывший сотрудник министерства. — Кравченко назвал три важные вещи для медиков, разложил их по местам, зарплата оказалась на третьем, но не было речи, что это не самое главное. Зарплату медикам, безусловно, нужно платить достойную. Они делают очень важную работу».

Губернатор Антон Алиханов одобрил слова молодого чиновника: «Ньюкал не читаю уже 4 года, кучка хайпожоров и врунов. Единственное ценное у них был [экс-фотокорреспондент портала Виталий] Невар, да и тот теперь у [директора структуры регионального правительства — Центра поддержки предпринимательства Кирилла] Лило работает».

Участник чата, инициировавший диалог, обратил внимание, что на сайте Заксобрания есть видео записи заседания постоянного комитета по соцполитике от 10 апреля, где на 41-й минуте Александр Кравченко говорит именно те слова, что процитировал портал.

«И они подтверждаются опытом последних лет. Врачи из СПб прилетают не столько-то зарплатой, сколько за новейшим оборудованием, которое приобретается и позволяет заниматься в том числе наукой. Никто не говорит, что зарплата не важна. Важна, конечно», — заключил губернатор.

Ранее министр здравоохранения Александр Кравченко на заседании комитета по соцполитике Заксобрания сказал, что зарплата — не самое главное для медиков, на первом месте — условия работы и амбиции.

При этом в конце прошлого-начале нынешнего года сразу несколько медицинских коллективов направляли жалобы президенту Владимиру Путину на низкий уровень зарплат и их несоответствие уровню занятости, выражающемуся в переработках и работе на несколько ставок из-за отсутствия кадров. Так, с подобными письмами обратились врачи Регионального перинатального центра, средний медперсонал Городской детской поликлиники. О невыплате федеральной премии по итогам 2023 года «Новому Калининграду» рассказывали сотрудники БСМП — по их словам, из-за низких зарплат за месяц из учреждения уволились сразу шесть врачей.

Журналисты, освещающие эти и подобные острые темы в Калининградской области, часто сталкиваются с противодействием властей. Так, часть СМИ не оповещается о поездках губернатора по региону: как правило, о них сообщают только сотрудникам калининградских телекомпаний и районных газет. Аналогичная ситуация сложилась 27 февраля, когда проходило заседание регионального правительства: оно транслировалось онлайн, и губернатор Антон Алиханов сказал по его окончании, что отправляется общаться с прессой. При этом никакой информации о том, что планируется подобное общение, на официальном сайте правительства не было. Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщил тогда «Новому Калининграду» о том, что оповещены были только телевизионные журналисты.

В марте 2024 года журналиста «Нового Калининграда» не пустили на заседание Законодательного собрания под предлогом «отсутствия мест в зале». В информационно-аналитическом управлении парламента тогда сообщили, что места предусмотрены только для тех СМИ, которые пишут про Заксобрание согласно заключенным с ними контрактам, оплачиваемым из бюджета.