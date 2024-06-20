Хоронить по-дорогому: как организован бизнес на военном кладбище в Медведевке

«Новый Калининград» уже писал, что гурьевские и калининградские власти намерены пристроить к военно-мемориальному комплексу (ВМК) в Медведевке гражданское кладбище, используя многоходовые схемы и отвлекающие маневры, что может привести к досрочному закрытию военного кладбища уже через 10-12 лет. В очередной публикации, посвящённой этой теме, мы разбираемся, как ВМК стал прибыльным местом для структуры, созданной заинтересованными чиновниками Гурьевской администрации.



Рождение ритуального бизнеса

Военно-мемориальный комплекс в Медведевке Гурьевского района считается самым почетным кладбищем в регионе. ВМК был построен на бюджетные средства (135 млн рублей) по поручению президента РФ Владимира Путина при губернаторах Владимире Егорове и Георгии Боосе, включивших строительство в Федеральную целевую программу. На его содержание с 2008 года и по сегодняшний день выделяется региональная ежегодно индексируемая субсидия (с 2008 по 2023 год она выросла с 3,4 до 5,526 млн рублей). Региональные бюджетные деньги направляются на благоустройство и уборку территории.

В 2011 году ВМК получил золотую медаль и два диплома на международной выставке «Мемориал 2011». С этого же года правительство Калининградской области исключило строительство второй очереди военного кладбища в ФЦП и отказалось финансировать его расширение. Уже в 2012 году из-за отсутствия мест для захоронения под воинское кладбище пришлось задействовать сектора, изначально предназначенные для увековечения памяти погибших советских воинов. Впоследствии, как утверждает зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов, строительство новых секторов второй очереди ВМК стало проходить «за счет незаконных поборов с родственников умерших, неоднократно опротестованных прокуратурой и судами». Рассказываем, как появился этот бизнес и на чем он строился.

В ноябре 2016 года гурьевская администрация создала муниципальное автономное учреждение «Ритуал-Сервис», которое возглавил предприниматель Андрей Мациевский (он, в частности, являлся гендиректором производящей шоколад компании «Альфапрод» и владеет «Музеем патефонов» в Железнодорожном). Буквально за пару месяцев до назначения Мациевский прошел в Совет депутатов Гурьевского округа по партийному списку «Единой России», но тогда же регистрация его кандидатуры была отменена решением Гурьевского районного суда из-за того, что он скрыл сведения о своих судимостях. В судебном решении сообщалось, что Мациевский в мае 1985 года был осужден на два года условно за кражу, а в октябре 1986 года также на два года — за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и соучастие в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем (судимости были погашены).

Сначала «Ритуал-Сервису» передали все муниципальных кладбища на территории Гурьевского района, включая и военно-мемориальный комплекс в Медведевке. Далее этой организации оставили только ВМК, а для всех остальных кладбищ создали еще одно МАУ — «Спецсервис». Курировал создание «Ритуал-Сервиса» первый заместитель главы администрации Гурьевского округа (на тот момент исполнявший обязанности главы) Андрей Сергеев, возглавляющий сегодня министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, — его подпись стоит под постановлением о создании МАУ. В декабре 2016 года был создан наблюдательный совет, который должен был контролировать работу МАУ «Ритуал-Сервис». Его возглавил все тот же Андрей Сергеев.

В апреле 2017 года Сергеев, вновь исполняя обязанности главы округа, утвердил постановление о платных услугах МАУ «Ритуал-Сервис». При этом, документ предупреждал, что «деятельность по оказанию платных услуг полностью осуществляется за счет внебюджетных средств». Доходы от платных услуг, согласно постановлению, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и распределяются на оплату труда сотрудников, на текущее содержание учреждения и укрепление его материально-технической базы, а также на работы по содержанию мест захоронения умерших. Если до 2017 года на ВМК было всего 2 платные услуги, то с момента утверждения постановления их сразу стало 56. Со временем спектр услуг расширялся, некоторые из них отменялись из-за протестов прокуратуры, но на их месте появлялись новые, с другими названиями, но похожие по смыслу.

Проблемные платные услуги

Согласно приложенному к постановлению прейскуранту цен, платные услуги на военно-мемориальном комплексе в Медведевке оказались самыми дорогими в муниципалитете. В частности, на год подписания документа «захоронение на свободном или родственном участке» оценивалось в 14 700 рублей (на Цветковском — 14 500 рублей, а на иных — 6000-8000 рублей). За эти деньги полагались «консультирование заказчика с выходом на место, определение комплекса работ, подготовительные работы на участке — в частности, вырубка деревьев и удаление предметов, мешающих копке, раскопка и закопка могилы».

Кроме того, в прейскуранте значилась «единовременная плата за организацию и предоставление места под родственное (семейное) захоронение (резервирование)» — 7 350 рублей (на Цветковском — 7250 рублей, а на иных — 4000-6000 рублей). В документе были указаны также цены на установку памятников, на нанесение на них шрифтов, портретов, изображений орденов и других рисунков, организацию цветников и прочее благоустройство.

Уже в мае 2017 года прокуратура Гурьевского района в связи с заявлением граждан заинтересовалась прейскурантом «Ритуал-Сервиса», выявив в нем «коррупционный фактор», и направила в адрес администрации муниципалитета протест по поводу первого пункта, указывающего цену за место на кладбище (согласно Федеральному Закону «О погребении и похоронном деле», такие места предоставляются безвозмездно). Прокуратура также заметила, что раскопка и закопка могилы, а также выравнивание стенок, формирование холмика и установка таблички, за которые ритуальщики планировали брать деньги, входят в гарантированный перечень услуг по погребению, и включать это в прайс не следует. В июле того же года протест был удовлетворен, однако в октябре 2018 года в постановление были внесены новые изменения. Вместо пункта с ценой за место на кладбище в прейскуранте появилась услуга «Комплексный уход за могилой, участком (4 раза в год посезонно)», и ее стоимость муниципалы-ритуальщики оценили в 8000 рублей. Кроме того, прейскурант пополнился услугами, которые ранее не были прописаны. Например, к аренде катафалка добавилась транспортировка тела умершего, за которую предлагалось заплатить 2500 рублей (в итоге за одну и ту же услугу предлагалось заплатить дважды, в сумме это минимум 3500 рублей). Демонтаж цветника подорожал с 400 до 1500 рублей, значительно выросли в цене все демонтажные и монтажные работы и расширился их ассортимент, добавилась плата за разовую уборку места захоронения (3000 рублей), за использование ритуального лифта (7000 рублей), за озеленение (1200 рублей) и т.д.

В сентябре 2019 года глава администрации Гурьевского округа Сергей Подольский в связи с очередным протестом прокуратуры подписал новое постановление, отменяющее принятое годом ранее. В нем в очередной раз был расширен прейскурант цен на услуги, «не вошедшие в гарантированный перечень услуг». В частности, недешевая аренда сингуматора (ритуального лифта, при помощи которого гроб опускают в могилу — прим. «Нового Калининграда») была заменена на комплексную услугу, в которую вошли аренды сингуматора и металлической чаши с землей, трех подставок под венки, одной подставки под портрет покойного, драпировка могилы красной тканью и искусственным газоном. Все это теперь оценивалось в 6500 рублей.

Но главное — в прейскуранте появилась альтернатива предоставлению места для захоронения, вызвавшему вопросы у прокуратуры. За 7350 рублей «Ритуал-Сервис» стал предлагать услугу по содержанию дополнительного места для будущего захоронения. Также в новом прайсе появилась услуга с прицелом на ВМК в Медведевке — гравировка на памятнике портрета в военной форме с медалями и орденами, которую ритуальщики оценили в 6000 рублей.

За последние семь лет в постановление и прейскурант было внесено около десятка изменений, инициированных протестами прокуратуры и антимонопольной службой. Действующее на сегодняшний день постановление Гурьевской администрации (в последней редакции от 29 марта 2022 оно имеет номер 1577) содержит в себе прейскурант, урезанный до 18 услуг. Из них как минимум семь (например, формирование газонного покрытия, покос травы, уборка и содержание территории и так далее) дублируют услуги, которые должен оплачивать региональный бюджет своей субсидией. Тем не менее «Ритуал-Сервис» продолжает настойчиво предлагать их родственникам умерших и погибших.

Навязанные покос и уборка

Зачастую «настойчиво предлагаемые» ритуальщиками услуги родственники оплачивали не задумываясь. Сомнительные строки в договорах некоторые замечали лишь через некоторое время после похорон, когда приходили в себя. Так произошло в случае с калининградкой М., заключившей в мае 2020 года с «Ритуал-Сервисом» договор на похороны ее супруга, служившего в одном из силовых ведомств. Договариваясь о погребении мужа на ВМК в Медведевке, М. попросила забронировать дополнительное место рядом с его могилой. Через некоторое время она заглянула в договор и заметила, что ей навязали пункт с единоразовым взносом в размере 7350 рублей, включающим покос травы и уборку мусора сверх установленного графика, а также выравнивание по горизонту дополнительного участка, предназначенного для захоронения после установки памятника. В октябре 2020 года М. выиграла суд против «Ритуал-Сервиса», и средства за услуги, навязанные ритуальщиками, ей вернули. В частности, суд посчитал, что эти услуги «включены в расходы, финансирование которых осуществляется из средств областного бюджета и бюджета Гурьевского городского округа».

Интересно, что представители «Ритуал-Сервиса» в марте 2021 года решили обжаловать это решение, однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. «Суд первой инстанции указал, что получение денежных средств от М. в рассматриваемом случае является незаконным, поскольку свидетельствует о получении МАУ в двойном размере денежных средств на эти цели, как с бюджета, так и за счет средств истца, и оценил заключение оспариваемого договора как навязывание услуги потребителю, что по смыслу положений закона РФ „О защите прав потребителей“ является недопустимым», — говорится в апелляционном определении Калининградского областного суда за 9 марта 2021 года.

В распоряжении «Нового Калининграда» имеется также договор на оказание «Ритуал-Сервисом» платных услуг по содержанию дополнительного места для захоронения в Медведевке с Т., вдовой ветерана Великой Отечественной войны. Договор был заключен в ноябре 2020 года на сумму 7350 рублей, в него включены такие же пункты. Но вдова ветерана в суд не пошла. Судебные тяжбы с муниципальным учреждением скорее исключение, чем правило — родственникам похороненных на мемориальном кладбище военнослужащих, по всей видимости, не до судов.

Фиктивные договоры и хищение бюджетных средств

Полномочия «Ритуал-Сервиса» значительно расширились после принятия в январе 2017 года «Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг». Благодаря этому документу, утвержденному решением наблюдательного совета «Ритуал-Сервиса», МАУ наделили правом организации торгов на оказание услуг по содержанию военно-мемориального комплекса, оплачиваемых за счёт областной субсидии, а также правом заключения контрактов с единственным поставщиком без проведения торгов. В 2018 году положение было опротестовано прокуратурой.

«В 2017-2019 годах областная субсидия без проведения торгов на максимальную сумму осваивалась с заключением договоров с аффилированными лицами, — уверяет Владимир Степанов. — По этим фактам в сентябре 2019 года возбуждалось уголовное дело (постановление за номером 11901270005000776 имеется в распоряжении редакции — прим. „Нового Калининграда“), которое в последующем было тихо прекращено, и виновные не были наказаны».

11 сентября 2020 года следователем было вынесено постановление о прекращении уголовного дела из-за «отсутствия события преступления». В августе 2021 года заместитель районного прокурора Орлов подтвердил, что дело было закрыто законно.

В упомянутом постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о передаче «Ритуал-Сервису» региональной субсидии на содержание ВМК в Медведевке в размере 3,352 млн рублей, часть которой в течение 2018 года ритуальщики должны были потратить на покос травы на площади 9,1 га (эти работы оценили в 1,311 млн. рубля). Для этой цели директор «Ритуал-Сервиса» Мациевский заключил договор с гурьевской компанией «Кендиленд» (с ней «Ритуал-Сервис» за три года заключил не менее десяти муниципальных контрактов). По странному стечению обстоятельств офис этой компании находился на улице Магистральной в поселке Поддубное, в том же доме, где юридически числилась возглавляемая Мациевским компания «Альфапрод». Цена договора на этот раз составила 1,311 млн рубля, однако следствие установило, что работы по покосу травы компанией «Кендиленд» не выполнялись. Согласно документу, их выполнили двое рабочих, нанятых «Ритуал-Сервисом» без заключения трудовых договоров. Таким образом, договор между «Ритуал-Сервисом» и компанией «Кендиленд» носил фиктивный характер, и руководство обеих фирм обвинялось в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору.

С 2020 года область стала проводить конкурсы на содержание комплекса самостоятельно, подрядчиков искали через электронные аукционы, победителями в них становились предприниматели, готовые выполнять работы по контрактам за половину цены.

«Интересно, что эти бизнесмены не имеют ни техники, ни персонала для выполнения этих работ. Сами же работы, включенные в контракт, выполняют штатные сотрудники ВМК, как и в упомянутом выше случае», — отмечает Степанов.

К слову, предприниматель Дмитрий Калинин, становившийся победителем торгов в 2021, 2022 и 2023 годах (как ИП Д.В.Калинин и как учредитель компании «Тендер-Брокер»), замечен как минимум в двух скандалах. В частности, он провалил эксперимент по высадке мавританского газона на разворотном кольце улиц Горького и Гайдара в Калининграде, а в июле 2022 года он же выиграл конкурс по расчистке от мусора и самосевной растительности на двух прилегающих к ВМК в Медведевке участках с кадастровыми номерами 39:03:040023:599 и 39:03:040023:685. Снизив цену более чем в два раза (с 4,907 млн до 2,281 млн рублей), Калинин, если верить документам, выполнил эти работы. Однако параллельно с вырубкой на упомянутых участках должен был проходить поиск боеприпасов времен Великой Отечественной войны — поэтому возникает вопрос, как можно одновременно вырубать деревья и искать боеприпасы на одном и том же участке.

В 2024 году победная серия Дмитрия Калинина внезапно была прервана — торги выиграла ИП Ефимова, зарегистрировавшаяся как индивидуальный предприниматель лишь в декабре 2023 года. За свои услуги она рассчитывает получить 1,261 млн рублей.

Туманное будущее комплекса

Факты оказания дважды оплаченных услуг (и бюджетом, и родственниками погребённых) на военно-мемориальном комплексе в Медведевке сотрудникам правительства Калининградской области известны. Так, в августе 2019 года после очередной жалобы глава министерства регионального контроля Елена Серая направляла информацию о выявленных нарушениях в работе «Ритуал-Сервиса» губернатору и прокурору Калининградской области.

Руководитель МАУ «Ритуал-Сервис» Андрей Мациевский отказался общаться с «Новым Калининградом» по телефону, попросив прислать ему вопросы в мессенджер. Однако комментировать дублирование услуг Мациевский не стал. В адрес администрации Гурьевского района редакция направила официальный запрос.

В июне 2023 года министр по муниципальному развитию и внутренней политике Андрей Сергеев, курировавший ранее создание «Ритуал-Сервиса», в ответе на официальное обращение заявил, что на ВМК «услуги ритуального характера, оказываемые населению, исключены». В ноябре того же года Сергеев в ответе на еще один запрос заявил, что прейскурант «Ритуал-Сервиса» введен лишь на услуги и работы по благоустройству и содержанию участка, то есть это услуги, «не связанные с осуществлением деятельности по организации похорон и предоставлением связанных с ними услуг».

«Обращаем Ваше внимание, что любой хозяйствующий субъект вправе оказывать аналогичные услуги на любом кладбище района по своим установленным расценкам, — добавил Сергеев. — Ответственный за захоронение умершего вправе пo своему выбору заключать с любым хозяйствующим субъектом (в том числе с МАУ „Ритуал-Сервис“) гражданско-правовой договор по обслуживанию и содержанию места захоронения. Деятельность таких субъектов администрация не ограничивает, стоимость оказываемых ими услуг не регулирует».

Выделяемая областью субсидия, как пояснил Сергеев, тратится на охрану военно-мемориального кладбища, покос травы, вывоз мусора, очистку дорог и дорожек от травы, покраску деревянных и металлических конструкций (забора, лавок, столбов электроосвещения) и на электроснабжение.

Несмотря на неоднократные требования ветеранских организаций передать ВМК из муниципального управления Гурьевской администрации в региональное, власти отказывались это сделать.

«Нонсенс, что военно-мемориальный комплекс такого высокого статуса находится в подчинении муниципалитета и им фактически руководит „Ритуал-Сервис“, — считает генерал в отставке Владимир Степанов. — Однако на ВМК имеют право быть захороненными не только жители Гурьевского района, но и военнослужащие и ветераны со всей области. Этот объект должен быть областным, и тогда региону не нужно будет выделять деньги на содержание Гурьевску и потом проверять, не разворовали ли эту субсидию. У ВМК должен быть свой постоянный штат. Для этого было бы достаточно создать государственное бюджетное учреждение и вручить ему этот комплекс. По логике, ВМК должно быть в ведомстве регионального министерства строительства и ЖКХ».

Степанов также добавил, что ветеранское сообщество требует от властей немедленно запретить строительство общественного кладбища в поселке Медведевка, урезающего срок эксплуатации ВМК.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград