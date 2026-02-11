Росимущество выиграло дело о демонтаже прибрежных кафе в Янтарном

Росимущество выиграло дело о демонтаже прибрежных кафе в Янтарном
Фото: архив «Нового Калининграда»
Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск регионального управления Росимущества к администрации Янтарного городского округа и нескольким предпринимателям с требованием освободить часть прибрежной территории от нестационарных торговых объектов (НТО). Резолютивная часть решения была опубликована 9 февраля. Материалы дела размещены на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

Напомним, речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 39:22:000000:13 площадью более 38 гектаров (пальмникенское месторождение). Его кадастровая стоимость — 94,5 млн рублей. По документам земля, находящаяся в федеральной собственности, предназначена под карьер по добыче янтаря.

Первоначально иск был подан и к «Калининградскому янтарному комбинату», но позже его вывели из числа ответчиков и привлекли к участию в деле в качестве третьего лица.

Ранее в Росимуществе в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщали, что земельный участок предоставлен на праве аренды Акционерному обществу «Калининградский янтарный комбинат». «Размещение НТО в его границах в период действия договора недопустимо, поскольку это нарушает права и законные интересы Российской Федерации как собственника земельного участка, не согласовывавшего размещение НТО, нарушает нормы действующего законодательства Российской Федерации, нарушает условия договора аренды при использовании земельного участка», — говорилось в ответе.

Власти округа при этом считали, что размещение на пляже нестационарных торговых объектов не нарушает права и законные интересы собственника земельного участка — Российской Федерации. «Какая-либо хозяйственная и иная деятельность собственником земельного участка и/или землепользователем не ведётся, по целевому назначению „карьер по добыче янтаря“ земельный участок не используется около 20 лет, что подтверждается письмом АО „Калининградский янтарный комбинат“ в адрес губернатора Калининградской области от 25.08.2023», — сообщали в администрации округа. Указанная территория давно стала местом массового пребывания людей, поэтому необходимо было обеспечить условия для удовлетворения потребностей населения в получении сопутствующих товаров и услуг, отмечали власти.

