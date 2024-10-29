«Чайлдфри», аборт, квадробинг: иерей Фёдор Лукьянов о проблемах демографии

В Калининградской области с двухдневным визитом побывал иерей Фёдор Лукьянов — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Во вторник он ответил на вопросы журналистов «Нового Калининграда» и телеканала «Каскад», касающиеся демографической политики, квадроберов, абортов и т.д. «Новый Калининград» публикует расшифровку брифинга священника РПЦ.

— Цель вашего визита в Калининградскую область?

— Обсуждение вопросов взаимодействия Русской Православной Церкви и органов государственной власти в области защиты семьи, материнства и детства. По приглашению владыки Серафима (митрополит Балтийский и Светлогорский, патриарший наместник Калининградской митрополии — прим. «Нового Калининграда»), Законодательного собрания, Всемирного Русского Народного Собора мы обсудили актуальные направления, которые сегодня являются краеугольным камнем для реализации 809-го указа президента о защите традиционных ценностей, который разворачивает нашу страну в область защиты традиционной ценности и поддержки семьи в области нравственного закона, на котором должно быть основано все законодательство.

Поэтому мы обсуждали вопросы поддержки молодой семьи, необходимости перевода на бюджет студентов, которые в зарегистрированном браке родили малыша. Нам сегодня это очень важно, потому что все студенты, все молодые люди хотят на самом деле семью создать. Важно им помочь в этом и создать им необходимые условия. И государство здесь может сделать очень много, а Русская Православная Церковь выступает как совесть общества — она напоминает о важнейших направлениях защиты семьи, материнства и детства.

Мы также говорили о проблеме абортов, которые должны быть ограничены в нашей стране. Женщине должно быть удобнее родить, чем сделать аборт. А у нас сегодня количество учреждений, в которых предлагается аборт, в разы превышает количество учреждений родовспоможения. Это неправильно. И это наносит колоссальный удар по здоровью наших женщин, по нашему суверенитету.

Поэтому, конечно, поддерживая и защищая женщину, мы должны предлагать ей путь деторождения, естественный путь материнства и сделать все, чтобы это материнство было радостным, счастливым. И поэтому сочетать меры и ограничительные разумные меры, которые мы предлагаем, — вывод абортов из частных клиник под контроль государства. И, конечно, стимулирующие меры — поддержка многодетных семей. Эти меры необходимо использовать прогрессивно, в зависимости от количества детишек — чтобы с каждым ребеночком семья становилась крепче на ноги.

И действительно, сегодня есть положительные изменения. Мы очень рады тому, что Калининградская область выступила пионером в части многих изменений в сфере социальной политики. Сегодня мы видим, что уже по всей Российской Федерации 502 частные клиники отказались от производства абортов. Более чем в 10 регионах полностью частные клиники отказались от производства абортов, это переведено в сферу государственного контроля. И нельзя не упомянуть, что Калининградская область была одной из первых.

— Поскольку вы встречались в Заксобрании с нашими законодателями, будут ли какие-то законодательные инициативы, о чем вы договорились на региональном уровне?

— Это вопрос к законодателям, но то, что позиция Русской Православной Церкви и экспертов Всемирного Русского Народного Собора в отношении дополнительных мер защиты семьи, материнства и детства... Мы тоже говорили и о необходимости социальной рекламы, потому что сегодня очень часто мы не видим образов крепкой, многопоколенной, сильной и успешной семьи, которые бы были в общественном пространстве. Мы готовы предоставить максимальную помощь в этом. Есть прекрасная программа «Семья — основа мира», поддержанная Правительством РФ. В общем, надеемся, что благодаря поддержке властей Калининградской области эта программа тоже будет здесь реализована. Программа «Социальная реклама».

Мы должны доводить до сознания молодого человека, девушки, что дети и карьера — это не антагонисты между собой. Дети и есть карьера, потому что с каждым ребёнком ты как человек становишься выше духовно, нравственно, каждый ребёнок расширяет твое сердце, открываются новые таланты, новые способности. Поэтому нельзя противопоставлять ребёнка и карьеру. Ребёнок — это и есть развитие тебя как человека, потому что любовь растёт с каждым малышом в семье.





(Вопрос от телеканал «Каскад»): — Как Церковь смотрит на образование такой новой субкультуры, как квадробинг?

— Я об этом уже делал заявление публичное. Дело в том, что квадробинг — это элемент вовлечения молодежи, как ни странно, в ЛГБТ*-субкультуру, которая запрещена у нас. Дело в том, что это, как бы сказать, группа детского сада, условно говоря, где им рассказывается про образ поведения животного, но ребенку предлагается найти в себе с зверя, некоего животного, который является его внутренним животным. Дальше он поступает в субкультуру фурри, где уже происходят встречи до более высокой возрастной категории. А в субкультуре фурри, если вы посмотрите за рубежом, там масса прецедентов, когда это буквально сливается с ЛГБТ*-сообществом. И получается, что ребенок вовлекается в такого рода встречи, где анонимизация, потому что маски, где отсутствие возрастных каких-то моментов, потому что маска скрывает и возраст, и пол человека, в результате нарушается половая идентификация ребенка.

Поэтому мы встревожены появлением данной субкультуры... Есть серьезнейшие отличия между утренниками, вечеринками, спектаклями, где детишки играют зверюшек, — это совсем другое. Одно дело, когда ребенок изображает представителя животного мира в сказке какой-то, в спектакле, а другое дело, когда он просит маму отвести себя в ветеринарную клинику. И когда уже это всё воплощается в поведение ребёнка на улице и так далее.

Конечно, мы видим, что это социальная технология, разработанная на Западе для подрыва нашего национального суверенитета в области семьи, материнства, детства. И мы очень надеемся, что это поветрие пройдет. Но нам необходимо всё-таки регулировать различного рода деструктивные идеологии, чтобы они не направляли нашу молодежь в совершенно нечеловеческое русло.

Ребёнок берет идеи квадробинга из Сети, поэтому надо, чтобы у ребёнка был спорт, хорошее дружеское окружение, возможность учиться, познавать новые знания. Но для этого ему надо ограничивать время пребывания в Сети, конечно же, так, чтобы это не становилось его основным времяпрепровождением. И, конечно, родителям необходимо беседовать со своими детьми, смотреть в глаза своим детям. Если у ребёнка есть дружба с отцом и матерью, ему не нужен квадробинг. Виноваты, конечно, не родители в этом. Виновато общество, которое допускает появление такого рода вещей. Если у нас дети готовы выходить на улицу на четырёх ногах, завтра они могут быть готовы выйти против действующей власти и против моральных принципов. Это технология. Мы должны понимать это. И кто-то когда-то нажмёт кнопку и выведет их с этой целью. А мы должны сделать всё, чтобы дети наши росли свободными, независимыми, чтобы ими невозможно было так массово манипулировать и сказать, чтобы все они вешали себе хвосты, маски, как один. Мы же знаем, что поветрия эти меняются, но мы же понимаем, что это технология. Вот поэтому очень надо внимательно относиться и защищать — и на уровне государства, с точки зрения подобных субкультур в Сети, деструктивных групп, и на уровне семьи, школы.

— Квадробинг — это примерно то же самое, что готы, ЭМО? Или что-то другое?

— Это из той же серии, но больше имеющее отношение к ЛГБТ*. Потому что на Западе, когда субкультуры, связанные с ЛГБТ*, были, скажем, социально неприемлемыми, то они прикрывались фурри-субкультурой, которая снимала все эти вопросы с принадлежностью к этим движениям. Также это сегодня активно используется за рубежом для прикрытия педофилии. Мы это тоже знаем. Квадробинг — это лишь начальная ступень, детский сад, условно говоря. Потом их уже вовлекают в эти встречи. Уже в Москве, если вы знаете, было, насколько я понимаю, задержание представителя субкультуры фурри, которого обнаружила мама несовершеннолетней девочки со своим ребенком на вечеринке звероподобных, так сказать, людей. Там есть еще фурри, тириан и прочее, и прочее. Постепенно в человеке не человеческое начало проявляется, а звериное. И у них формируется закрытая среда, которая позволяет манипулировать: когда человек так себя ведет, он становится социально вызывающим, и общество начинает реагировать на них. То есть их погружают в эту среду, что они отвержены, что у них только внутри своя собственная субкультура. В итоге образов зверей может быть несколько в человеке, может быть много идентичностей у человека. А потом это переключается на гендерные идентичности — что у человека может быть 3−4 пола, 5 полов и так далее. Это разрабатывали профессионалы, психологи, психотехнологи. И мы должны бороться с этим оружием. Оружием, которое используется против нашей страны.

— Как именно вы предлагаете бороться, с учётом того, что РПЦ может только рекомендации давать властям?

— Мы как совесть... Мы можем лишь призывать.

— Ваши рекомендации какие на эту тему? Штрафы вводить, запрещать в принципе?

— Рекомендации: исключить появление пропаганды подобных явлений в Сети. У нас проблема: самая грязная социальная сеть — это у нас. Мы же ребенка не пускаем на помойку, на физическую. А в сети ребенок уходит без контроля.

Нужно взять под контроль деструктивные группы, их появление, и чтобы IT-компании, которые допускают появление таких групп, платили высокие оборотные штрафы. Это единственный путь. Чтобы они сами занимались досудебным ещё закрытием, пока не появилась ситуация. Группы смерти, фурри, квадробинг, ЛГБТ*, суицидальные и прочие — их всех объединяет то, что образ человека для них является врагом, то есть они устраняют человечность, они расчеловечивают наших детей. В итоге получается, что ребенок недоволен тем, что он человек.





— Возвращаясь к ситуации в Калининградской области. Патриарх во время своего последнего визита в регион говорил, что наш регион постепенно вымирает, что рождаемость у нас падает. В принципе, это общая тенденция всей страны сейчас в связи с тем, что мы входим в очередной демографический провал, связанный с концом 90-х. Но есть ли у РПЦ какие-то рекомендации властям Калининградской области? Вы говорили про меры поддержки — ну, у нас, например, меры поддержки многодетных — это 2 с небольшим тысячи рублей в месяц на всех. Может быть, какие-то еще меры предлагает наша церковь?

— Тенденцию нужно изменить, как показывает опыт Республики Коми, как показывает опыт Крыма. Принимать комплексные меры поддержки — стимулирующие, организационные, социальную рекламу, и параллельно исключить возможность, скажем так, сделать аборт в любой подворотне, чтобы больше для женщины предлагалась бы услуга в сопровождении родов, поддержке материнства и так далее. Вот в таком случае начинает рождаемость расти, как мы это видим сегодня в республике Коми. Мы видим сегодня, что в республике Крым в три раза возрос поток женщин на профилактическую беседу с психологом, а соответственно, возросло количество отговоренных от абортов.

Мы должны двигаться по траектории жизни, и поэтому особенно поддержка молодой семьи и перевод их на бюджет, я считаю, это серьезная мера. Она способна стимулировать создание и поддержку многодетной семьи, рождение ребенка в студенческой семье. Ведь чем раньше ребенок появляется в семье, тем больше шансов, что такая семья станет многодетной.

— Кроме запрета абортов и социальной рекламы, финансовая какая-то должна быть еще поддержка со стороны областных властей?

— Конечно! Это касается, прежде всего, прогрессивного характера всех стимулирующих мер, то есть с каждым последующим ребенком должно повышаться благосостояние и должна быть отрезана тема борьбы с бедностью от поддержки многодетных. Семья не должна развестись, чтобы получать большое пособие, иначе мы стимулируем разводы, получается. Наоборот все. Поэтому важно, и это происходит, насколько я знаю, идёт отделение критериев нуждаемости, так называемой адресности, от мер поддержки семьи, то есть вне привязки к материальному состоянию семьи. Это серьезная мера, которая, как я считаю, способна улучшить существенно демографию.

Ведь проблема в том, что люди не рожают, не только материальная и даже не столько материальная, сколько общая — позиция общества, окружающих, родственников, близких, которые считают, что ребенок каким-то образом объест их семью, станет им обузой. Это тоже еще очень многое в сознании находится. Государство должно работать с группами.

Мы знаем сейчас, Госдума в первом чтении приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Это очень важное изменение, потому что это спасет нашу молодежь от обмана и лжи и от тех групп, которые занимаются намеренной пропагандой бездетности — якобы ребенок обуза, якобы ребенок тебе в жизни будет мешать и так далее. Вот именно в плену этого и находится сейчас наша молодежь. Не из-за отсутствия средств.

Отсутствие средств — это то, что люди указывают в анкетах. Если вы посмотрите на зарубежную ситуацию, вы увидите, что там высокий уровень материальный жизни и очень хорошие пособия. Во Франции, Швейцарии. Посмотрите, какой уровень рождаемости там. Он низкий. И это связано именно с общественным сознанием, с поддержкой матери, с поддержкой отца, с поддержкой государства, друзей, родственников. А это значит, что мы должны сформировать положительную среду и должны исключить любую пропаганду превосходство бездетного образа жителей.

— В России есть общественные деятели, которых очень любят дети, которые с детьми любят встречаться, но у этих деятелей нет детей. Это не является ли пропагандой чайлдфри, с вашей точки зрения?

— Отсутствие детей не является пропагандой чайлдфри. Вот когда человек говорит, что ты себя больше можешь реализовать без детей — это дезинформация. На самом деле ребёнок как раз тебя из эгоиста делает человеком. Для того нам и дано деторождение... Когда ты стоишь ночью с малышом на руках, у тебя сразу уходит то, что мешает обычно и в отношениях, и в любви. Ребёнок даёт нам стать человеком, развивает нас как людей.

Все сейчас ходят на курсы самосовершенствования какие-то. Вот материнство — потрясающе. Эгоизм уходит, любить начинаешь. И как отец, то есть это созревание и молодого человека, и девушки, которые вступили в брак, это уже основа и для их крепкой любви. Не зря говорят, что дети скрепляют. Да, конечно, потому что они выводят нас за пределы собственного «я». Они дают нам стать человеком с большой буквы. А там рождается и патриотизм, и отношение к государству. То есть семья становится ковчегом традиционных ценностей. Где они будут формироваться, эти ценности, про которые мы все говорим? У одиноких релокантов, которые часто меняют место жительства, потому что их ничего не привязывает — ни любимый человек, ни детка, ни родина и так далее?

Поэтому мы должны сформировать другой тип сознания человека, который настроен на то, что это его страна, его земля, его семья. Не зря семья и земля — они созвучны между собой, даже количество букв одинаково. Потому что у тебя есть семья — будет и земля твоя. А не будет семьи, не будет земли. И вопрос с миграцией нам сегодня это доказывает. Что никто за нас... Или мы передадим эту землю другим людям, если мы не будем давать жизнь нашим детям.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Вопросы Фёдору Лукьянову (кроме вопроса телеканала «Каскад») задавала Оксана Майтакова, фото: Андрей Рубченко