В Калининградской области увеличили лимиты потребления электроэнергии

В Калининградской области расширили лимиты потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора.

«Как и обещал, скорректировали показатели лимитов для различных диапазонов потребления электроэнергии. Было много обращений и жалоб от граждан, проживающих в домах с электроотоплением. Постарались максимально расширить диапазон для этой категории наших жителей, чтобы они попадали под пониженный льготный тариф. Также поручил актуализировать в этом году абонентскую базу по сельским жителям, использующим электроотопительные установки, так как в данный момент только малая их часть подтверждена техпаспортами, а в селе у нас 132 331 лицевой счет, или 24,5% от всех лицевых счетов», — отметил Алексей Беспрозванных.

Как уточняют облвласти, верхняя граница первого диапазона для города и села без электроотопления и без электроплит расширена почти 3,5 раза:

1 диапазон — до 1200,

2 диапазон — 1201-3900

3 диапазон — свыше 3900.

Было до 350, 351-5000, свыше 5000.

Для домов в городе и селе с электроплитами и электроотоплением в летний период пороги энергопотребления составили:

1 диапазон — 2 330,

2 диапазон — 2 331-3 262,

3 диапазон — свыше 3 262.

Расчет лимита первого диапазона произведён исходя из утверждённых нормативов с соответствующим видом благоустройства при проживании 5 человек и более в 4-комнатной и более квартире (жилом доме). Норматив в расчет взят зимний с запасом для защиты потребителей региона от сверхобременительных платежей, поясняют власти.

Для домов в городе и селе с электроплитами и электроотоплением в отопительный период лимиты диапазонов составят:

1 диапазон — 2 330*1,8= 4 194,

2 диапазон — от 2 331*1,8= 4 195

до 3 262*1,8= 5 872,

3 диапазон — свыше 5 872.

Здесь применён максимальный повышающий коэффициент по постановлению Правительства РФ от 20.02.2025 N 183.

«Итого, суть расчета сведена к факту наличия электроустановок и эл. плит, те применен норматив расхода эл. эн. из максимума 5 человек, проживающих в 4 комнатном (и более) доме (квартире) 466*5=2330, далее сезонный коэффициент 1,8». 3 отмечается в сообщении.

Напомним, ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, что жители негазифицированных домов высказали опасения по поводу роста тарифа для второго диапазона энергопотребления на 83%. Они попросили власти расширить параметры льготного первого диапазона, чтобы в него могли попадать дома, отапливающиеся за счёт электричества. Проведенный «Новым Калининградом» анализ показал, что размер первого диапазона (до 350 кВт) в Калининградской области — один из самых низких, по сравнению с другими регионами СЗФО. 21 февраля Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области пообещала внести корректировки в размеры первого диапазона тарифа на электроэнергию