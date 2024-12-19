В Калининграде утвердили повышение взноса за капремонт в 2025 году

В Калининграде утвердили повышение взноса за капремонт в 2025 году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Калининградской области утвердили повышение взноса за капитальный ремонт в 2025 году. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания на заседании 19 декабря, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

По инициативе областного министерства строительства и ЖКХ тариф на капремонт увеличили до 9,9 руб. за квадратный метр. Такой взнос начнут собирать с 1 июля 2025 года. Первые шесть месяцев жители региона будут платить по старому тарифу — 8,9 руб. за «квадрат».

Изначально региональные власти предложили повысить в новом году взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 руб. за квадратный метр. В тот же день Алексей Беспрозванных заверил население Калининградской области, что им не стоит опасаться повышения платы за капремонт с января 2025 года. На заседании правительства губернатор заявил, что предложение минстроя и ЖКХ — это увеличение взноса на «весомую сумму». При этом он отметил, что жители региона жалуются ему, потому что не видят изменений от капитального ремонта. 

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