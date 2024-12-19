В Калининграде утвердили повышение взноса за капремонт в 2025 году

В Калининградской области утвердили повышение взноса за капитальный ремонт в 2025 году. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания на заседании 19 декабря, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

По инициативе областного министерства строительства и ЖКХ тариф на капремонт увеличили до 9,9 руб. за квадратный метр. Такой взнос начнут собирать с 1 июля 2025 года. Первые шесть месяцев жители региона будут платить по старому тарифу — 8,9 руб. за «квадрат».