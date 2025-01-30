Электрошок по-калининградски: тариф за свет для села увеличили почти вдвое

Жители Калининградской области требуют пересмотреть тарифы на электричество, которые начнут действовать с 1 июля 2025 года и даже грозятся выйти на пикет. Резкого роста платы за свет ожидают жители домов, которые отапливаются за счёт электроэнергии. Большинство из них попадают в так называемый второй диапазон, в рамках которого тариф за электричество для жителей сельской местности и домов, оборудованных плитами, вырастет с 1 июля практически в два раза — с 3,86 руб. до 7,07 руб. за кВт/ч.



О том, как изменятся (точнее, вырастут) тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2025 г., «Новый Калининград» рассказал в публикации «Ползучий рост». Многие калининградцы оставили под ней комментарии в социальных сетях о том, что региональная Служба по тарифам и ценам, рассчитывая новые величины оплаты электричества не учла одну важную категорию граждан — жителей негазифицированных домов, где люди полностью зависят от электроэнергии. Они вынуждены готовить на электроплитах, отапливаться за счёт электрокотлов, греть с их помощью воду. Здесь стоит отметить, что, по данным «Газпрома», Калининградская область на январь 2025 года газифицирована на 86,3%. При этом домов, куда газ уже подведен, и того меньше по разным причинам.





«Бизнес платил за население»

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области подготовила комментарии, где объяснила свое видение ситуации. «Ранее тарифы на электроэнергию для населения в области искусственно сдерживались, — пояснила глава Службы Яна Бабкина. — Разницу между „сдерживаемым“ и реальным тарифами покрывали за счет бизнеса и промышленности. Проще говоря, тарифы для предприятий были выше, чтобы удержать низкими тарифы для жителей. В 2024 году эта сумма „дотации“ от бизнеса достигла 2,7 миллиарда рублей».

Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба решили изменить эту систему. Новая концепция, как сообщает Яна Бабкина, направлена на то, чтобы тарифы для населения в регионах были более приближены к реальным затратам на производство и передачу электроэнергии, чтобы не было такой большой «дотации» со стороны бизнеса. Говоря простым языком, переложить затраты с бизнеса на само население.

В новой системе введены диапазоны потребления — тариф зависит от того, сколько электроэнергии потребляется в месяц.

• Первый диапазон ранее составлял 130 кВт/ч, сейчас он увеличивается до 350 кВт/ч в месяц. Как отмечают власти, те, кто «нажигает» свет в рамках этого диапазона, платит по льготному тарифу

• Второй диапазон: от 350 кВт/ч до 5000 кВт/ч (ранее он был от 130 кВт/ч до 5000 кВт/ч) в месяц. Данный тариф, как отмечает Служба, является экономически обоснованным. Именно к этому тарифу есть претензии у жителей сельской местности и домов без газа. Для этой категории населения тариф вырастет с нынешних 3,86 руб. до 7,07 руб. за кВт/ч.

• Третий диапазон применяется для потребителей, чей расход электроэнергии в месяц превышает 5000 кВт/ч. Этот тариф законодателем приравнен к тарифам для юридических лиц на низком напряжении.

По уверениям главы Службы, «именно первый диапазон обеспечивает доступность тарифов для большинства населения», с 1 июля под него попадет до 92% всех лицевых счетов в области. Что касается спорного второго диапазона, то, по словам Яны Бабкиной, «лишь небольшая часть населения потребляет больше, чем 350 кВт/ч в месяц — 7,92% от всех лицевых счетов».

«В группу городского населения с электроплитами и электроотопительными установками входит всего 29 030 лицевых счетов, что составляет 5,6% от общего количества лицевых счетов. Из них второй диапазон составляет 0,3% от общего количества лицевых счетов или 1 331 лицевой счет», — сообщила глава Службы. Соответственно, с потреблением свыше 5000 (3 диапазон) попадает всего 0,001% — 5 лицевых счетов.

«Таким образом, новая тарифная политика гарантирует, что большинство жителей будут платить по доступным тарифам, так как их потребление будет укладываться в первый, льготный диапазон, включая сельское население, к которому отнесено 17% от всех лицевых счетов области», — сообщила чиновница. Так же, по словам Бабкиной, у бизнеса не произойдет значительного роста тарифов — лишь в рамках предельных максимальных индексов.





Селяне собираются на пикет

Если верить главе областной Службы, то под второй диапазон попадает «всего» 1 331 лицевой счёт, то есть незначительная, по мнению властей, группа населения. Но судя по тому, что тариф для них вырастет практически в два раза, молчать они явно не собираются. Тем более, что многие жители региона отапливаются электричеством не от лучшей жизни — некоторые дома (в основном довоенной постройки) элементарно не имеют центрального отопления, а в Балтийске газа нет в принципе.

«Калининградская область не газифицирована, даже в Калининграде не везде подведен газ, — оставил комментарий во „ВКонтакте“ под публикацией „Нового Калининграда“ про тарифы житель пос. Кузнецкое. — У меня дом 85 м кв., отапливаюсь только электричеством, как и соседи, газ обещают подвести к 2029-30 году. Зимой нагорает 2300-2500 кВт электроэнергии. Какие 350 кВт для первого ценового диапазона? Сейчас платим 3,85 кВт/ч — это около 9000 – 9500 руб. в месяц. А с июля попадаем во второй ценовой диапазон и 7,07р. кВт/ч. Не особняк, а накладно! Как говорит наш президент: „Где деньги брать, Зин?“ В данном случае — наш губернатор? Нас слушать не хотят, на днях собираемся выходить на пикет. Разрешение уже оформляется».

Еще одна подписчица «Нового Калининграда» Ирина Носенко добавляет свои расчеты: «Для домов с отоплением электрокотлами тарифы с июля просто чудовищные... Придется платить до 20 000 руб. в месяц, обогревая всего лишь 150 квадратов. А альтернативы в виде газового снабжения нет, печально. Считаю, что для электроплит и особенно электрокотлов надо расширить второй диапазон по нормам расхода на метраж, ну, явно не 350 кВт. Это для квартиры подходит, что-то не додумали наши власти».

Комментатор Светлана Цыбульская напомнила о Балтийске, где до сих пор нет газа: «Это варварские тарифы на электроэнергию! Балтийск не газифицирован, большая часть населения города отапливается электричеством. С такими тарифами только за отопление в обычной двушке будет выходить в месяц порядка 15000 рублей. Людей по миру решили пустить? Зарплаты не хотите поднять на 60%, как тарифы на электричество? Беспредельщики! Почему ФАС не реагирует?».

Сейчас практически под каждым постом губернатора жители региона также оставляют подобные комментарии с расчетами будущих платежей: «Вчера считали собственнику дома с электрокотлом в Переславском по новым тарифам. В зимний период вышло 34 503 рубля! Не загоняйте людей, живущих в сельской местности, в тяжелые финансовые затраты!»

«Вы хоть понимаете, что сделали или делаете? — также обратилась к губернатору Лиса Васечек. — Живу в поселке, газа нет, отапливаемся электричеством и таких, как я, здесь 200 человек живет. Оплата сейчас 10 000 рублей, а будет 20 000. Что нам делать, куда деваться, когда не будет денег заплатить? Замерзнуть или печку делать? А что делать пенсионерам, инвалидам? И таких поселков — море, от Балтийска до Советска».

Надо сказать, что и жители Калининграда подпадают под второй диапазон с немалым потреблением электроэнергии. «Проживаю в городском СНТ, — пишет Татьяна, — в доме с электрическим отоплением.... в отопительные месяцы домовладение выходит во второй диапазон, принятый в нашей области. И это ещё теплая зима была!»





Почему такая разница?

По мнению жителей, которые оставляют комментарии в аккаунтах губернатора, изменить ситуацию можно, расширив первый диапазон за пределы 350 кВт/ч, чтобы жители домов с электрокотлами попадали под самый низкий льготный тариф.

Подписчики на странице губернатора «ВКонтакте» приводят в пример губернатора Вологодской области. «Почему губернатор Вологодской области пошел навстречу жителям и приложил усилия для повышения первого диапазона, хотя у них он был изначально рассчитан до 1200 кВт/ч (по сравнению с нашими 350)? Алексей Сергеевич (Беспрозванных — прим. „Нового Калининграда“), не обижайте своих! Ведь в ваших силах повлиять на ситуацию!» — обратилась к главе региона Ольга Конончук.

В региональной Службе по тарифам на это ответили, что диапазоны в каждом регионе устанавливают с учетом региональных особенностей стоимости содержания объектов генерации электроэнергии и электросетевого комплекса.

«В Калининградской области стоимость содержания обновлённой энергосистемы возросла — это один из основных факторов, влияющих на лимиты диапазонов, — пояснили в Службе. — ФАС России предписал субъектам РФ самостоятельно определить на этот год их границы в пределах максимальных. При расчёте среднего потребления электроэнергии принималась во внимание информация по лицевым счетам с учетом всех категорий домовладений».

На просьбы о пересмотре величины диапазонов под одним из последних постов губернатора Служба по тарифам опубликовала «свежий» ответ: «Тарифы на электроэнергию устанавливаются на срок не менее 12 месяцев и изменению в течение этого времени не подлежат, если иное не будет установлено отдельным решением Правительства РФ». Чиновники утверждают, что законодательного основания для этого нет, но обещают «тщательно проанализировать все данные по электропотреблению населением по факту за этот год при проведении тарифной компании 2026 года».

Таким образом, власти дают понять, что снижать тариф не планируют. Увеличивать диапазон, по всей видимости, тоже. Что делать жителям, для которых в следующем отопительном сезоне плата вырастет практически в два раза? Видимо, запасаться буржуйками, дровами, углём и т.п.

«Новый Калининград» будет следить за ситуацией.

Тариф на электроэнергию с 1 июля 2025 г.



— для городского населения в домах с газовыми плитами:

I диапазон (до 350 кВт в месяц) — 6,20 руб. (был 5,51 руб.)

II диапазон (с 351 до 5000 кВт в месяц) — 8,84 руб. (был 5,52 руб.)

III диапазон (от 5001 кВт в месяц) — 14,54 руб. (был 9,66 руб.)

— для городского населения с электроотопительными установками и (или) электроплитами и для сельского населения:

I диапазон (до 350 кВт в месяц) — 4,65 руб. (был 3,86 руб.)

II диапазон (с 351 до 5000 кВт в месяц) — 7,07 руб. (был 3,86 руб.)

III диапазон (от 5001 кВт в месяц) — 13,09 руб. (6,76 руб.)

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»