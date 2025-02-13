Особо узкий диапазон: как власти считали тариф на электроэнергию

Региональная Служба по госрегулированию цен и тарифов намерена дополнительно оценить уставленные в регионе диапазоны потребления электрической энергии. Таким образом власти отреагировали на опасения владельцев жилья, для которых с 1 июля стоимость киловатт-часа дорожает практически в два раза. Между тем в других регионах СЗФО диапазоны для льготного тарифа на электричество гораздо шире.

«После поступления в адрес правительства Калининградской области обращений от граждан, выражающих несогласие с утвержденными пороговыми значениями объёмов потребления электрической энергии, данный вопрос взят СГРЦиТ (службой по тарифам — прим. „Нового Калининграда“) в работу с целью дополнительной оценки установленных лимитов потребления электрической энергии», — говорится в ответе пресс-службы правительства области на информационный запрос «Нового Калининграда». О сроках «переоценки» диапазонов не сообщается.

Напомним, речь о новой схеме оплаты электроэнергии и повышении на 80% тарифа для так называемого второго диапазона потребления. В публикации «Электрошок по-калининградски» мы рассказывали, что слишком узкий второй диапазон и существенный рост тарифа для него, по словам жителей, приведет к серьезным расходам для владельцев негазифицированных домов.

Калининградская область, как и другие регионы России, перешла на новую схему расчетов с прошлого года. Потребление было разбито на три диапазона, для каждого назначен свой тариф. Регионы получили право самостоятельно устанавливать и тарифы, и границы диапазонов. В Калининградской области в прошлом году первый диапазон с доступным тарифом оказался мизерным: до 130 кВт. В этом году его увеличили до 350 кВт. Для второго диапазона потребления — от 350 до 5000 кВт — тариф увеличили уже куда существеннее — на 83%. Читатели утверждают, что в сельских территориях и негазифицированых домах, где за счет электричества работают не только плиты для приготовления еды, но и отопительные котлы, потребление куда выше 350 кВт. И если в прошлом году разница в тарифах между первым и вторым диапазонами была всего в одну копейку, то с 1 июля второй подорожает почти вдвое от нынешних величин — с 3,86 руб. до 7,07 руб. за кВт/ч (83%), соответственно, резко вырастет и плата жителей.





Калининградцы публикуют на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» свои расчеты, пытаясь доказать, что они не вмещаются в рамки первого диапазона электропотребления с льготным тарифом и его нужно увеличивать сверх установленных 350 кВт. При этом анализ ситуации в других регионах показал, что там нет такого роста тарифов, да и сами рамки диапазонов шире. К примеру, для населения Санкт-Петербурга первый диапазон установлен до 1200 кВт, для Ленинградской области — до 1500 кВт, что в почти в пять раз больше, чем 350 кВт, которые ввели в Калининградской области. В Пскове и Псковской области еще в 2024 г. рамки 1-го диапазона были установлены в 4664 кВт. В Мурманской области первый диапазон расширен до 3085 кВт, в Новгородской — до 3500 кВт, в Архангельской — до 7092 кВт и т.д. и т.п.

В Санкт-Петербурге и в Пскове отдельно в тарифах есть строка для «населения с отоплением электрическими приборами». «В отопительный период с октября по май для жителей городских и сельских населённых пунктов, чьи жилые дома оборудованы электроотопительными установками, первый диапазон расширен до 2300 кВт/ч. Для применения данного диапазона требуется документальное подтверждение наличия электроотопления», — отмечается в данных о тарифах в Санкт-Петербурге. В Пскове для этой же категории населения границы 1-го диапазона расширены до 4896 квт/ч на отопительный период. Тот же отдельный тариф для обладателей отопительных электрокотлов мы нашли, к примеру, и в Вологде.

В Карелии в прошлом году первый диапазон составлял 11160 кВт, с января его снизили до 3900 кВт, что вызвало бурю возмущений и протестов жителей негазифицированных домов, которые в итоге попали в третий диапазон тарифа — более 6000 кВт — и получили большие счета за электроэнергию. Сейчас власти принимают экстренные меры — «уводят» жителей с электрокотлами в первый диапазон, занимаются корректировкой счетов, сообщает на своей странице «ВКонтакте» министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

В связи с этим «Новый Калининград» попросил специалистов Службы по тарифам разъяснить, по какому принципу рассчитывались границы трех диапазонов в Калининградской области, и уточнить, не ошиблись ли специалисты Службы в своих расчетах изначально, устанавливая сначала первый диапазон в 130 кВт, а затем расширяя до 350 кВт. Тем более после того, как жители выразили свое негодование, диапазонам «вновь будут давать оценку».

Как пояснили в Службе, в прошлом году Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба провели донастройку концепции дифференцированных по объёмам потребления энерготарифов. Кроме того, федеральные власти отменили норму о том, что второй диапазон с 2025 г. нужно считать из расчета предельных индексов (их устанавливает для каждого региона ФАС). То есть если тариф для 1-го диапазона в нашем регионе нельзя поднимать с 1 июля выше 12,5%, то со вторым делай что хочешь, поэтому неудивительно, что для сельских жителей и негазифицированных домов он растет сразу на 83%.

Внимательные читатели «Нового Калининграда» под статьей об энерготарифах в комментариях спросили, почему Служба нарушает постановление Правительства РФ от 29.11.2011 № 1178 и не пора ли обратиться в прокуратуру. В указанном документе (его также называют Основы ценообразования) регионам разрешено устанавливать верхнюю границу второго диапазона до 6000 кВт/ч, а верхнюю границу первого диапазона считать от этого значения, умножив его на 0,65.

«В данном случае первый диапазон составит до 3900 кВт/ч, — пояснили в Службе по тарифам. — При этом каждый регион вправе сам устанавливать диапазоны в зависимости от своих особенностей расходов на содержание генерирующих объектов и стоимости электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке». Кроме того, следует из ответа Службы, на величину диапазона влияют установленная в регионе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, объем перекрестного субсидирования, тарифы на передачу электроэнергии, которые включают затраты на содержание кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и прочего электросетевого оборудования. Сюда также входят затраты на техническое обслуживание оборудования, ремонты, материалы, заработную плату персонала, на налоги и обязательные платежи.

При этом, по данным Службы, средний расход электроэнергии жителей области составил 189 кВт/ч в месяц по всем диапазонам, а среднее потребление в первом диапазоне — 138 кВт/ч в месяц. «Исходя из полученных данных, на региональном уровне принято решение расширить первый диапазон более чем в два раза до 350 кВт/ч в месяц включительно. В итоговом расчетном сценарии требование законодательства по предельному значению объема перекрестного субсидирования соблюдено при лимите границ первого диапазона — до 350 кВт/ч, как максимального из возможных к установлению в Калининградской области», — отметили в СГРЦиТ.

Чиновники ссылаются на данные от АО «Янтарьэнергосбыт» о том, что «преобладающая доля жителей Калининградской области (92%) попадает в первый диапазон с объемом потребления до 350 киловатт-часов в месяц включительно, рост тарифов по которому строго ограничен». В Службе вновь цитируют свой прежний тезис о том, что «в целях сокращения роста объема перекрестного субсидирования в 2025 г. и снижения финансовой тарифной нагрузки с промышленных предприятий, бюджетных организаций, сельскохозяйственных и иных товаропроизводителей принято решение о расширении первого диапазона более чем в два раза».





Что касается расчёта тарифа и его роста для второго диапазона, специалисты Службы сослались на документ с длинным названием «Методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», утвержденный приказом ФАС России от 27.05.2022 No 412/22. «Тариф на электрическую энергию для второго диапазона экономически обоснованный и учитывает стоимость услуг по передаче электроэнергии не ниже экономически обоснованного уровня», — говорится в ответе на запрос.

При этом, в Службе заверили, что при расчетах новых тарифов были применены понижающие коэффициенты. Для домов с электроплитами и электроотопительными установками, а также сельского населения по трем диапазонам — 0,75, 0,8, 0,9 соответственно. «Таким образом, данные тарифы уже снижены на 10-25% от тарифов первой группы потребителей «городское население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами», — утверждают в Службе.

Чиновники также напомнили, что для многодетных семей, вне зависимости от количества потреблённой электроэнергии, в 2025 году будет применяться тариф, утверждённый для первого диапазона. Чтобы воспользоваться льготой, нужно подтвердить статус многодетной семьи гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации).

Служба по тарифам настаивает, что всё сделала правильно и ошибок здесь нет, все обосновано. Но проверить, нет ли тут какого-то лукавства, простому человеку практически нереально — для этого нужно знать многочисленные вводные, перечисленные чиновниками. Очевидно, что обещание «дополнительно оценить уставленные в регионе диапазоны потребления электрической энергии» было дано властями по давлением общественности. Готово ли правительство слушать людей, узнаем уже скоро. Редакция «Нового Калининграда» будет следить за развитием ситуации.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»