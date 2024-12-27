Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото)

Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото) Непролазная грязь: как выглядит берег Литовского ручья в ожидании реновации (фото)
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Литовский ручей, расчистка которого завершилась в декабре прошлого года, может быть и стал чище, но только для рыб, а не для людей. Берега водоёма, на которых ранее можно было заметить гравийные дорожки, сейчас покрыты непролазной грязью. Более того, на некоторых участках (например, у музея «Блокзауз») склон начал постепенно съезжать в воду.

Ситуацию с трещинами на склоне во вторник, 4 февраля «Новому Калининграду» прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. По её словам, связано это с тем, что подрядчик «закончил работы, но не проложил геотекстиль, который укрепляет берег».

Стоит отметить, что в середине сентября 2024 года горвласти пригласили калининградцев обсудить проект благоустройства Литовского ручья.

«На пространство смотрели глобально: от реки до озера, — сообщали тогда в пресс-службе мэрии. — Привести в порядок планируется не только земельные участки вдоль ручья, но и парк Тихий, а также сквер около Ялтинского пруда».

Источник «Нового Калининграда» в администрации Калининграда сообщил, что региональные власти были намерены профинансировать благоустройство в 2025 году, однако на текущий момент в бюджете на эти цели денег нет.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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