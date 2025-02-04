Астахова — о сползании берега Литовского ручья: «Подрядчик не уложил геотекстиль» (фото)

Берег Литовского ручья, где в прошлом году проходили работы по очистке, пошёл трещинами и начал сползать в водоём. О проблеме «Новому Калининграду» сообщили местные жители, рассказавшие, что самые серьёзные проблемы зафиксированы напротив музея «Блокгауз». О том, что устранением недочёта подрядчик займется по гарантии, «Новому Калининграду» рассказала министр экологии и природных ресурсов Оксана Астахова.

«На место выезжали наши сотрудники, — пояснила Астахова, — и они выяснили, с чем это связано. Согласно проекту организации строительства, была обеспечена площадка для организации работы. И там был спуск техники для организации работы. Когда подрядчик закончил работы, он не проложил геотекстиль, который скрепляет берег, а просто засыпал всё, утрамбовал и ушёл. Ввиду того, что это произошло, он уложит геотекстиль, то есть сделает армирование грунтов».

Министр отметила, что сползание грунта сотрудники минприроды зафиксировали только на одном участке берега.

«Если проблемы будут появляться, конечно, будем смотреть и разбираться, — добавила она. — У него пятилетняя гарантия».

Расчистка Литовского ручья началась в декабре 2023 года, а завершилась в декабре прошлого года. Работы производились механизированным и гидромеханизированным способом, в зависимости от участка объекта с применением экскаватора-амфибии, многофункционального земснаряда и сохранившиеся немецкие гидротехнические сооружения (шлюзы) для регулирования уровня воды.

Все расчищенные участки ручья на сегодняшний день наполнены водой. После проведения активных работ, по данным минприроды, ширина водотока вернулась в первоначальные границы, а глубина на некоторых участках стала доходить до 5 м.