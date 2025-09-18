Эксперт: защита калининградского побережья близка по сложности к освоению Луны

Освоение побережья Балтики в Калининградской области по сложности можно сравнить с застройкой Луны и даже Марса. Такое мнение на XIV Международном архитектурном фестивале «ЭкоБерег», на сессии, посвященной Балтийской и Куршской косе, высказал директор Атлантического отделения Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат геолого-минералогических наук Вадим Сивков.

Эксперт объяснил, что архитекторы, работая в регионе, «не могут творить спокойно, не задумываясь о природном контексте». Дело в том, что во время сезона штормов море «съедает» берег, и он «отступает на метры, а местами даже на десятки метров».

«Конфликт защиты калининградского побережья в том, что мы не можем преодолеть закон сохранения массы и и энергии, — объяснил Сивков. — Если мы защищаем Самбийский полуостров и Светлогорск, тем самым мы наносим вред Куршской косе. Чем лучше мы защитим это побережье, которое является источником питания песком Куршской косы, тем больше будет деградация Куршской косы. Как этот „тришкин кафтан“ решать? Пока что я вижу, что идёт уверенная защита побережья Светлогорска, и потому, я думаю, Анатолию Анатольевичу (Калине, директору нацпарка „Куршская Коса“ — прим. „Нового Калининграда“) есть, от чего грустить. Надо искать выходы и песок дополнительный где-то брать надо».

Вадим Сивков также отметил, что из-за потепления климата за последние 20 лет «всё стало не так».

«Усилилась северная составляющая. Разгон с севера, от Ботнического залива, большой, удары штормов на северное побережье будут усиливаться, пока траектория снова не изменится. Такая пока тенденция. Даже несильные северные циклоны и шторма ведут к серьёзным разрушениям на нашем побережье», — сообщил учёный.

В финале своего выступления Сивков обратился к архитекторам с просьбой серьъёзнее и основательнее относиться к проектированию на побережье Балтики.

«Если вы при освоении калининградского побережья сможете сделать такой симбиоз архитектуры и берегозащиты, это будет проект, равный по значимости и нахальству постройкам на Луне и на Марсе», — заключил он.