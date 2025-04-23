«Реально тяжело»: как калининградцам удалось пересечь Литву со своими байками

Двое жителей региона смогли пересечь Литву транзитом со своими мотоциклами, несмотря на введённые ограничения. Для этого калининградцам пришлось поместить свои байки в фургон, чтобы проехать через две границы. Об этом «Новому Калининграду» рассказал мотоциклист Вадим (имя изменено).

Он с другом пересекал Литву в середине прошлой недели, их путь лежал в Краснодарский край. Как рассказал собеседник, у них было две попытки проехать транзитом через республику. Сначала калининградцы пробовали въехать на байках, но литовские пограничники их развернули. Вадим отметил, что подошедший к нему начальник смены погранслужбы заявил, что пропустит их с мотоциклами только в том случае, если транспортные средства будут в грузовом автомобиле.

Найдя водителя, который готов был перевезти их через Литву, Вадим с другом направились на повторное прохождение российско-литовской границы. По словам калининградца, в Чернышевском их пропустили быстро, «хотя видели такое, наверное, впервые». Трудности снова начались на литовской стороне. В Кибартае к ним подошёл пограничник и, увидев мотоциклы в фургоне, «развернул обратно».

«И тут происходит чудо. Один пограничник нас выгоняет, и тут просто этот [начальник смены] проходит мимо. Я выхожу из фургона, он нас увидел, подошёл, мы поздоровались, и он этого подчиненного отозвал в сторону. Потом они забрали у нас документы, поставили штампы и отправили на рентген. Долго стояли в очереди на рентген, потому что было много фур», — рассказал Вадим.

Далее их ждала таможня. Работавшая на посту женщина, узнав про мотоциклы в фургоне, попросила мужчин развернуться. Однако, как пояснил калининградец, после двух часов звонков и согласований она разрешила въехать им на территорию Литвы. По словам Вадима, только на прохождение российско-литовской границы у них в сумме ушло 15 часов. При этом у каждого из них — двух байкеров и водителя грузового автомобиля — были обычные упрощённые транзитные документы.

Фото предоставил Вадим

На литовско-белорусской границе проблем у калининградцев не возникло. Пограничники отметили, что при въезде в Литву им не выдали «какую-то бумагу, а потом сказали, что мы же не виноваты в том, что нам её не выдали, быстренько оформили и всё». Белорусский погранпост калининградцы тоже прошли быстро. При этом Вадим заметил, что подобный способ пересечения двух границ литовцы и белорусы также видели впервые.

«Водитель — собственник фургона с российскими номерами. У него УТД, у нас двоих тоже УТД. <...> Мы везде подъезжали, водитель говорил: „Я везу мотоциклы, вот их собственники“. Отвечали, что надо оформлять как груз. Ну какой груз? Это наши личные вещи. То есть ни декларацию, ничего: это личные вещи. Они [собственники] вот здесь сидят. Ладно, если бы он ехал один и вёз два мотоцикла чужих — согласен, это груз», — рассказал калининградец.

По его словам, водитель фургона после заезда в Беларусь выгрузил мотоциклы двух мужчин и погрузил байк другого, которому нужно было проехать в Калининград. Во время своего обратного пути Вадим с другом планируют вернуться в регион таким же способом и с тем же водителем грузового авто. Он будет ждать их в Беларуси.

«Я не скажу точную сумму, [во сколько нам обошёлся транзит], но это дешевле, чем паром. Это недешево, но дешевле, чем паромная переправа. И я хочу сказать, что каждая копейка этих денег с точки зрения оплаты суеты, труда человека, который везет, — она того стоит. Это было реально тяжело», — отозвался Вадим.

Об ограничениях на пересечение литовско-белорусской границы на мотоциклах и мопедах стало известно 16 апреля. Решение об этом принято на заседании кабмина прибалтийской республики. Меру ввели на оставшихся двух контрольно-пропускных пунктах в Медининкае и Шальчининкае. «С учетом значительно возросшего проезда через границу мотоциклов и мопедов принято решение о запрете такого передвижения. Оно возможно только на автомобилях», — говорится в сообщении правительства Литвы.

Правительство Калининградской области призвало жителей региона воздержаться от пересечения территории республики на мотоциклах и мопедах и обратилось в МИД России с просьбой получить разъяснение, касаются ли ограничения калининградского транзита. 24 апреля на сайте Союза мотоциклистов региона появилось обращение к Владимиру Путину. По словам главы объединения, такое же письмо будет отправлено в правительство области. Подписать оба документа планируется на открытии сезона 1 мая. Сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, комментируя ограничения Литвы, заявил, что введённый республикой запрет нарушает соглашение о калининградском транзите.