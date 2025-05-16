Властелин «молний»: кто такой Вихофер и почему в Черняховске делают «Застежку»

В Черняховске реализуется проект «Пространство человека», который вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Предполагается построить пять тематических покет-парков — «Кинолента», «Лютеркирха», «Тиволи», «Музей брусчатки» и «Застежка». Последний назван в честь одного из изобретателей застежки-молнии Карла Роберта Вихофера, который в конце XIX в. жил в бывшем Инстербурге в доме № 8 на Ратхаузштрассе.

Идеи о том, кому посвятить в Черняховске пять покет-парков (иначе говоря, маленьких скверов) обсуждались с горожанами, рассказала советник главы Черняховского муниципального округа по вопросам архитектуры и городской эстетики Анастасия Лагуткина. В ходе дискуссии поступило предложение увековечить память талантливого человека, который когда-то жил в Инстербурге. «Планируется установить малую архитектурную форму в виде застежки, примерно в человеческий рост, — сообщила она. Кто будет изготавливать этот объект, пока неизвестно, подрядная организация ещё не определена».

Покет-парк изобретений «Застёжка» должен появиться на ул. Тольятти, 8. К поиску подрядчика готовится МБУ «Служба заказчика-застройщика», в начале мая был объявлен анонс торгов. На работы выделяют 2,6 млн руб., финансирование рассчитано на 2025 год. Цветовая гамма территории — бело-зелёная. Тему молнии планируют отразить «в рисунке мощения с металлической линией-вставкой, которая будет сходиться и как будто застёгиваться замком, поднимаясь вертикально в виде яркой городской скульптуры».

Дом, где жил Вихофер (сейчас это ул. Барклая де Толли), до наших дней не сохранился. Но жива память об изобретателе — главным образом благодаря ныне покойному краеведу из Черняховска Геннадию Разумному. Как рассказал его коллега Игорь Ерофеев, основным источником, из которого Разумный черпал информацию о Вихофере, стала статья в одном из номеров журнала инстербуржского землячества за 1975 год.

В 1996 году в журнале «Запад России» было опубликовано исследование, суммирующее все имеющиеся об изобретателе сведения. «Накопать», впрочем, удалось не так уж и много. Известно, что долгое время Вихофер работал учителем гимназии в Инстербурге и параллельно занимался изобретательством.

В начале он придумал некий «учебный аппарат», который предназначался для того, чтобы «облегчить занятия детей, в особенности на уроках по чтению и письму, чтобы поддерживать их зрение и улучшить память».

Каким образом это достигалось, в статье Разумного не уточняется, но зато сообщается о том, что «аппарат нашел признание в учебных учреждениях, был куплен правительством и рекомендован школам». Он вызвал всеобщий интерес на выставке в Берлине и в том же году был запатентован. Причем не только в Германии, но и Англии, Франции, США.

Следующее его изобретение — «Держатель для перьев и чертежных карандашей». Он, как следует из названия, должен был помогать при письме или черчении. Затем Вихофер придумал «Моментальное сцепление «железнодорожных вагонов». «Нашло ли оно применение в Восточной Пруссии, из представленных документов неясно. По одной из записей дочери изобретателя (Элизы Вихофер. — прим. „Нового Калининграда“) можно установить, что изобретение было применено в Америке», — пишет Разумный.

Кстати, родившаяся в Инстербурге в 1879 году дочь Вихофера унаследовала от отца страсть к изобретениям. Она, как установил Разумный, изобрела «светящийся амулет», который был запатентован в Берлине в 1924 году, и «чулок с запасной ступней», получивший патент годом позже.

Патентное описание гласило: «Чулок с запасной ступней, которая соединяется с основной частью ноги посредством ленты, представляющей собой орнаментальное изображение, скрывает тем самым место соединения и выглядит как украшение». Покупатель это ноу-хау не оценил, поэтому взявшиеся было за производство этой новинки фабриканты дело быстро свернули.

Что же касается «молнии», то она была запатентована в Берлине под номером 49251 5 апреля 1889 года.

Стоит напомнить, что изобретателем этой застежки, которую еще называют «зиппером» (по одной из версий — за создаваемый при застёгивании-расстёгивании звук — зи-и-и-п), считается американец Уайткомб Леонарда Джадсон. Об этом сообщают многие справочник, том числе знаменитая энциклопедия «Британника». Джадсон — владелец небольшой инженерный фирмы в Чикаго. Жил он в то же время, что и Вихофер, и был таким же, если так можно выразиться, серийным изобретателям, имевшим около трех десятков патентов на придумки разной степени полезности. Особенно его занимала идея создания компактной пневматической железной дороги, о чем он любил рассказывать часто забегавшим в его заваленный чертежами кабинет репортерам.

Изобретением застежки-молнии он занялся по просьбе приятеля, который, будучи глубоко больным человеком, сильно страдал, зашнуровывая свои высокие ботинки. В итоге получилось довольно сложное устройство, которое было запатентовано в 1891 году. Оно представляло собой две цепочки, на каждой из которых чередовались крючки с дырочками. Все это цеплялось друг за друга с помощью подвижной металлической скрепки-язычка.

Вскоре Джадсон вместе со своим партнером Льюси Уокером основал в пригороде Нью-Йорка Walker Universal Fastener Company, поставившей производство «молний» на поток. Но покупатель новинку не оценил. Механизм был настолько сложен в использовании, что приходилось к каждой застежке прилагать инструкцию на двух страницах. Да и стоило приспособление недешево — иногда в два, а то и в три раза дороже обуви, которую оно должно было застегивать.

Предприятие было близко к краху, но ситуацию спас молодой шведский инженер Гидеон Сундбек, который был нанят для доведении зиппера до ума. И довел. В известном смысле — сделал новое изобретение на основе старого, получив патент в 1917 году. Усовершенствованная «молния» оказалась надежной в использовании и несложной в изготовлении. Мы сейчас с удовольствием ей пользуемся.

Таким образом, получалось, что у «молнии» два отца — американский и шведский. А Вихофер как бы претендует на роль третьего. И, возможно, главного, поскольку свой патент, если верить журналу землячества, он получил раньше Джадсона.

«Я бы не стал называть Вихофера изобретателем „молнии“, корректней было бы говорить о нём как об одном из изобретателей, — считает краевед из Черняховска Игорь Ерофеев. — Да, он получил патент, но дальше дело не пошло, известной и востребованной стала работа других людей. Почему так вышло? Трудно сказать. Возможно потому, что Восточная Пруссия считалась в Европе, да и в Германии тоже, глухой провинцией. Мало ли что в маленьком Инстербурге придумали. Этого просто никто не заметил. Однако это не умаляет заслуг Вихофера».





Идея как-то увековечить память о Вихофере в Черняховске серьезно обсуждалась еще в начале 2000-х годов, когда у руля муниципалитета стоял Андрей Виноградов. «Я люблю историю, краеведение, поэтому с моей подачи депутаты приняли программу, в рамках которой был, например, установлен памятник Барклаю де Толли, доска Наполеону и так далее. Также была идея установить бронзовую мемориальную доску в честь Вихофера. — вспоминает он. — Я представлял её себе в виде полурасстегнутой „молнии“ на джинсах. И даже дом приглядел, на стене которого доску можно закрепить — на улице Пионерской, недалеко от администрации. Своими мыслями я делился с автором памятника Барклаю — известным скульптором Владимиром Суровцевым, с которым у меня дружеские отношения, и он идею одобрил. Была даже составлена смета, по-моему, речь в 2006-2007 годах шла о примерно 600 тысячах рублей. Однако до реализации, к сожалению, дело не дошло. Я ушел со своего поста, и всё заглохло. Но я рад, что сейчас память о Вихофере будет увековечена. Застежка-молния — вещь, которой мы пользуемся ежедневно, без которой трудно представить нашу жизнь. Приятно, что она была изобретена в бывшем Инстербурге, современном Черняховске».

...Как сложилась судьба Вихофера? Разумному удалось выяснить, что, не найдя применения своим талантам в Восточной Пруссии, Вихофер оставил службу в гимназии и, продав права на половину своих изобретений (в том числе и на застежку), переехал в Берлин, где жил на вырученные средства. Умер он в этом городе 24 января 1902 года.

Текст: Кирилл Синьковский, фото из архива Игоря Ерофеева, сайт госзакупок, Виталий Невар / «Новый Калининград»