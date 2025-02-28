От «Янтарного талисмана» до открытого бассейна: как идёт благоустройство в области (фото)

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Три города Калининградской области оказались в числе победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году. Гусев и Советск отметили как «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», Зеленоградск — в категории до 20 тысяч жителей. «Новый Калининград» выяснил, на каком этапе находится реализация победивших проектов в начале 2025 года.

«Янтарный талисман» в Зеленоградске

Проект стал «логичным продолжением» «Янтарного ожерелья», в рамках которого в 2024 году благоустроили центр Зеленоградска (эта концепция победила в аналогичном конкурсе в 2021 году). Первый этап работ, согласно информации администрации муниципалитета, стартовал 29 января 2025 года на территории от кафе «Амбар» до отеля «Самбия».

На этот раз благоустроить, частично реконструировать и объединить в единое пространство предстоит аллею Дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк. Работы оценивают в 828,2 млн рублей. Из них 148,2 млн — из местного бюджета, 100 млн добавляет область, ещё 80 — федеральные средства. Кроме того, к реализации проекта планируется привлечь инвесторов, а также вложить «иные внебюджетные средства» в размере 500 млн. рублей.

В конце 2024 года власти Зеленоградска искали подрядчика для выполнения работ за 404,8 млн рублей. Найти исполнителя, согласно информации портала госзакупок, удалось со второй попытки. При этом победитель, снизивший стоимость контракта до 396,8 млн, отказался его исполнять. В итоге договор заключили 1 января 2025 года со вторым участником торгов — калининградской компанией «Экватор» за 400,8 млн. Согласно данным открытых источников, учредитель компании — Денис Девкин, генеральный директор — Александр Голицын.

Концепция предполагает установку на променаде качелей, навесов и стоячих скамеек, создание искусственных авандюн и арт-объекта «Янтарный талисман» в виде дерева из янтаря, смальты и гранитной плитки. На территории Санаторского парка планируют обустроить пешеходные связи, создать «Световой фонтан» и установить питьевые фонтаны с минеральной водой.

В начале ноября 2024 года проект реконструкции аллеи Дружбы в Зеленоградске в рамках программы «Янтарный талисман» получил положительное заключение государственной экспертизы.

«Парк воды, культуры и отдыха» в Гусеве

В рамках проекта предстоит благоустроить зелёную зону рядом с историческим центром, вдоль улицы Школьной и правого берега реки Писсы. На территории необходимо восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого и семейного отдыха с детьми.

Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации муниципалитета, подрядчик — ИП Мишев — уже завершил работы по капитальному ремонту летней сцены. Восстановлением уличного бассейна с заменой инженерных сетей занимается компания «СК Вертикаль». В текущем году также запланированы устройство детской игровой площадки и павильона для бассейна, монтаж электроосвещения и обустройство тротуаров.

Ход благоустройства в Гусеве. Фото: администрация Гусевского городского округа

Госэкспертиза одобрила строительство павильона с саунами в гусевском парке в апреле 2024 года. Согласно информации портала госзакупок, договор на капитальный ремонт открытого бассейна и сетей теплоснабжения, реконструкцию сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации власти Гусева заключили в июне. Стоимость работ — 176,5 млн рублей. В конце года на сайте появилась информация о заключении дополнительного соглашения и привлечении субподрядчика за 8 824 632 рубля. Договор необходимо исполнить до 1 ноября 2025 года.

В начале февраля 2025 года положительное заключение экспертизы получил и проект капитального ремонта открытого бассейна на территории ФОКа. Тогда же власти начали искать подрядчика для «устройства тротуарного покрытия центральной дороги, дорожек у летней сцены, у бассейна, устройства детской игровой площадки, реконструкции сетей электроосвещения, сетей связи центральной части парка, устройства павильона для открытого бассейна, капитального ремонта сети ливневой канализации, сетей теплоснабжения». На эти работы выделили 120,4 млн рублей. Единственную заявку на участие — от компании «СК Вертикаль» — признали соответствующей требованиям. Планируемый срок завершения работ — октябрь 2025 года.

«Музей под открытым небом города Советска»

Этот проект реализуют на территории от автовокзала до дворца культуры. Концепцией предусмотрены благоустройство вокзальной и городской площадей, создание прогулочной и торговой зон, а также зон отдыха. В районе памятника Ленину в центре Советска хотят установить деревянный настил для проведения мероприятий и временных праздничных сооружений.

Работы начались в сентябре 2024 года. Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации Советского городского округа, к настоящему времени подрядчик — ООО «УК АркСтоун» — установил камеры видеонаблюдения, вырубил деревья, демонтировал покрытия, в том числе исторические плиты вдоль воинской части и на противоположной стороне улицы, смонтировал ливнёвку и канализацию под электроснабжение на ул. Красноармейской, подключил к сетям водоснабжения и водоотведения торговый павильон и обустроил подстилающие слои под автостоянку на Привокзальной площади. Выполнены работы по обратной засыпке траншей на площади Ленина.

Ход благоустройства в Советске. Фото: администрация Советского городского округа

В настоящее время проводятся демонтаж покрытий, устройство траншей под кабельные линии и укладка сетей электроснабжения и связи. На площади Ленина готовится основание под плиточное покрытие, укладываются гранитные плиты на участке от перекрёстка с ул. Революции до перекрёстка с ул. Первомайской вдоль воинской части. Кроме того, на указанных площадях укладываются песчаное основание и тротуарная плитка.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства Калининградской области, на вокзальной площади планируется также обновить павильон автобусную остановку, стенды и навигацию. Кроме того, власти намерены капитально отремонтировать жилые дома № 1 и 3, а также двор на улице Горького, который должен стать общественным сквером. «На улице Красноармейской обновят мощение и инфраструктуру, организуют парковки», — отмечали в пресс-службе.

Ход благоустройства в Советске. Фото: администрация Советского городского округа

Предполагается, что площадь Ленина станет пешеходной с зоной отдыха под навесом, а также местом для проведения мероприятий. На всей территории должны появиться информационно-навигационные стенды, указатели и витрины, помогающие гостям и жителям познакомиться с историей и современной жизнью города.

На реализацию проекта «Музей города Советска под открытым небом» предусмотрено 234,6 млн рублей, из них 92,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 87,9 млн — областного, 10,8 млн — местного. Ещё 43,8 млн рублей — средства внебюджетных источников. Площадь благоустроенной территории составит 3,3 га. Завершить работы планируют в 2025 году.

Проект прошёл госэкспертизу в апреле 2024 года. Контракт на благоустройство территории заключили с красноярской компанией «Аркстоун». Его стоимость составила 183,7 млн рублей. Изначально подрядчик должен был завершить работы до конца текущего года. В связи с реализацией проекта инициативная группа общественности предложила перенести памятник Ленину с центральной площади Советска в сквер напротив гостиницы «Россия».