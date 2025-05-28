Конфликт фермеров и пакет с трупом: что известно о разрытом кладбище в Сиренево

История с «разрытыми могилами первых переселенцев» на сельском кладбище у посёлка Сиренево Зеленоградского округа продолжает обрастать новыми подробностями. После того, как по требованию прокуратуры из-за уничтожения мест захоронения было возбуждено уголовное дело, в зеленоградской администрации «Новому Калининграду» сообщили, что на место выезжали сотрудники отдела муниципального контроля. Чиновники засвидетельствовали появление канав на кладбище, однако их предназначение пока только предстоит установить. Осложнилась ситуация тем, что на раскопанной территории был найден пакет с человеческими останками. Что известно о кладбище в Сиренево и кто проводил раскопки, выяснял «Новый Калининград».

В конце мая в администрацию Зеленоградского округа поступила жалоба на вандалов, похитивших несколько надгробных памятников и стальных оградок с кладбища у посёлка Сиренево. Оставивший эту жалобу житель Иван Тимирев написал, что «неизвестные полностью демонтировали уже три могилы первых переселенцев». Он уверял, что украдены оградки и металлические памятники и что «такого беспредела не было с 90-х годов».

3 июня по требованию прокуратуры Зеленоградского района было возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В релизе уточнялось, что на земельном участке находятся захоронения 1950–1960-х годов и 26 мая часть надмогильных сооружений была уничтожена и повреждена строительной техникой.

Вскоре «Новый Калининград» получил и официальный комментарий зеленоградских властей: «При осмотре места зафиксировали обустройство канав по периметру захоронения. Разрешение на выполнение земляных работ муниципалитет не выдавал. Строительство магистральных трубопроводов на данной территории не предполагается. По данному факту администрация округа направила обращение в правоохранительные органы с целью установления лиц, совершивших противоправные действия на территории захоронений».

Земельный участок с кадастровым номером 39:05:051120:151, на котором находится кладбище, относится к землям сельскохозяйственного назначения. В период приватизации сельхозпредприятий в 1990-х годах , как пояснили в администрации, эта территория в ведение администрации не передавалась и находилась в собственности АО «Мельниково».

«В соответствии с проектом землеустройства перераспределения земель колхоза „Мельниково“ в 1992 году территория кладбища и лесополоса вокруг него не относились к коллективно-долевой собственности и не распределялись на паи между членами хозяйства, — уточнили в администрации. — Собственник участка с 2020 года скупал земельные участки, выделенные в счёт земельных долей АО „Мельниково“, у других собственников, а также производил выдел паев самостоятельно, без согласования границ с администрацией округа».

Заместитель главы администрации Зеленоградского округа Георгий Попшой, с которым связался «Новый Калининград», пояснил, что до октября 2022 года, согласно выпискам ЕГРН, границы захоронения не входили в общие границы земельного участка и всё ещё принадлежали АО «Мельниково».

«Однако 21.10.2022 года собственник пая (на момент реорганизации хозяйства земельная доля по АО „Мельниково“ составляла 4,8 га сельхозугодий в среднем по хозяйству) выделяет его на территорию захоронения, которая имеет площадь всего 0,15 га. И в течение месяца реализует сегодняшнему собственнику земельного участка, — добавил Попшой. — После этого было произведено последнее объединение и данная территория полностью перешла в собственность одного лица. Кроме того, соседний земельный участок с КН 39:05:051120:144 также находится в собственности данного землевладельца».

Замглавы предполагает, что собственник земельного участка с КН 39:05:051120:151 завладел данной территорией «путем мошеннических действий» во время межевания.

В администрации также уточнили, что участок, на котором находится кладбище, принадлежит главе местного крестьянско-фермерского хозяйства.

«Новый Калининград» связался с представителем фермера Михаилом (имя изменено — прим. «Нового Калининграда»), знакомым с ситуацией и уполномоченным давать по ней комментарии (сам глава КФХ, по его словам, сейчас находится за пределами Калининградской области). По словам Михаила, хозяйственная деятельность рядом с местами захоронений «вызвала нездоровый интерес». Он предполагает, что «поднял эту волну» конкурент владельца участка, который занимается сельским хозяйством по соседству.

«Ему просто запретили проезд через земельный участок, по которому он с удовольствием ездил многие годы, — излагает свою версию Михаил. — Он чувствовал себя обиженным, униженным и оскорблённым и, видимо, решил навредить. Но это не более чем моё предположение».

Участок, на котором находятся захоронения, как уверяет Михаил, регулярно становился местом складирования бытового мусора и автомобильных покрышек. Якобы из-за этого, а также для «предотвращения доступа вандалов» собственник решил оградить захоронения по периметру, предварительно выкопав траншею для установки ограждения.

Более того, и фермер, и его представитель считают, что кладбище, из-за раскопок на котором начался скандал, юридически кладбищем не является.

«Собственник очень удивлён, потому что считал, что в нашей стране захоронения возможны только на официальных кладбищах, а не там, где захочется, — продолжил Михаил. — Эта земля никогда не относилась и не относится к местам для захоронений, к кладбищам, что подтверждается Генеральным планом, а также Правилами землепользования и застройки муниципалитета. Более того, сам собственник инициировал какое-то время назад большую переписку с различными уполномоченными органами по поводу природы появления этих захоронений, а также оснований захоронения людей там. Но никто не может сказать, откуда там появились захоронения, на каком основании и кто хоронил».

Михаил высказался и по поводу видео, распространявшегося в новостных пабликах, в котором очевидец заявлял, что экскаватор докопался до крышки гроба.

«Там никакой крышки гроба нет, — заявил он. — Там нет ни одного гроба, но на территории в разных местах валялись два креста . Чьи это кресты и почему они там лежали, я не знаю. Просто на земле лежали опрокинутые кресты. То, что тот человек выдавал за крышку гроба — это грунт, не более. Вы сами можете съездить на место, если интересно. Могу вас там встретить и всё показать».

Комментируя слова Ивана Тимирева о сносе оградок и надгробий, Михаил сообщил, что «никто ничего не трогал».

«Относительно этого человека вообще возникает вопрос, откуда он владеет этой информацией, как он оказывается на участке, который ему не принадлежит, что он там делает и какой его интерес, — отреагировал он. — Никто никаких захоронений, надгробных плит и прочего не разрушал. В этом нет никакого здравого смысла и логики».

Представитель собственника участка пошёл дальше и заявил, что на текущий момент неизвестно, кто захоронен на обсуждаемом кладбище (при этом на большей части надгробий есть таблички с именами и датами) и сколько там тел покоится.

«Мы даже не можем сказать, те там люди, которые указаны на табличках, или нет, — добавляет он. — Сейчас проводятся проверки всеми уполномоченными органами, которые получили соответствующие обращения. Далее была задача ограничить проезд на территорию земельного участка посторонних лиц, чтобы они не устраивали свалки. Для этого собственник планировал установить ограждения по периметру захоронений в метре-полутора от могил. В дальнейшем он собирался в судебном порядке урегулировать вопрос о судьбе этих захоронений с родственниками и с официальными органами власти».

История с раскопками у кладбища получила неожиданное продолжение после того, как проводивший земляные работы тракторист обнаружил пакет с человеческими останками. В администрации Зеленоградского округа «Новому Калининграду» уточнили, что на место выезжали сотрудники полиции и опознать тело уже удалось — это местная жительница, скончавшаяся от туберкулёза.

Подробности про обнаружение останков в пакете сообщил и представитель собственника участка: «В месте, которое никоим образом не было обозначено как возможное захоронение, обнаружили следующее: примерно на глубине 50 сантиметров в чёрном полиэтиленовом пакете было что-то. Пакет был надорван, запах был неприятный. Тут же были приостановлены работы и вызваны сотрудники полиции. Приехали представители уголовного розыска и криминалисты, они провели все свои мероприятия, которые положены, и сказали нам, что это человеческие останки. Представляете? В нашем государстве принято хоронить в гробах, на глубине двух метров и на кладбищах, а здесь земля, которая не является кладбищем, а просто поле, где просто в пакете останки на 50 сантиметров прикапывают. Этот факт вызывает много вопросов и подозрений на криминальный характер захоронения».

Михаил уверяет, что результаты проверки ему пока неизвестны.

В заключение беседы «Новый Калининград» попросил его прокомментировать предположение представителей администрации муниципалитета о завладении участка мошенническим путём.

«Мне сложно комментировать подобное высказывание администрации, потому что участок был приобретён на свободном рынке. Администрация вообще никакого отношения к этой территории не имела, потому что это земля, которая раньше принадлежала колхозу. К тому времени колхоз обанкротился, и все дольщики колхоза получили в частную собственность свои наделы, земельные паи так называемые.

Эти паи они формировали в натуре, в виде землеотводов, регистрировали свои права на земельный участок и распоряжались ими. Кто-то продавал, кто-то и сейчас использует и так далее. Действующий собственник приобрёл землю на свободном рынке, он даже стал не первым собственником — до этого бывшие члены колхоза её регистрировали. Каждый этот шаг регистрировался в Росреестре. Как можно говорить о том, что мошенническим путем приобретено? Пускай подтвердят это документально. Пусть будет проверка. У собственника никаких опасений по этому поводу нет», — заключил Михаил.

Текст: Иван Марков, фото предоставлены администрацией Зеленоградского округа