В регионе предложили обозначать могилы первых переселенцев и участников ВОВ

Жительница Калининградской области предложила губернатору Алексею Беспрозванных обозначать могилы первых переселенцев и участников Великой Отечественной войны на областных кладбищах. С соответствующей инициативой она несколько раз обращалась к главе региона в соцсетях.

«Когда ответите патриотически на запрос о захоронениях героев ВОВ и первых переселенцев на земле Калининградской области? Будут ли им по заслугам почести от вас как от нынешнего губернатора?» — говорится в одном из сообщений на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ последовал от сотрудников регионального министерства по муниципальному развитию и внутренней политике: «Вашу инициативу уже прорабатываем с главами муниципальных образований — это довольно большая работа, поэтому сроков реализации её во всех 22 муниципальных образованиях нашей области мы назвать не можем. По результату мы обязательно расскажем об этом в наших социальных сетях, так же как и коллеги из муниципалитетов».


В мае жители Зеленоградского района пожаловались в администрацию муниципалитета на вандалов, похитивших несколько надгробных памятников и стальных оградок с могил первых переселенцев на кладбище у посёлка Сиренево. По требованию прокуратуры Зеленоградского района было возбуждено уголовное дело об уничтожении мест захоронения. Ранее об уничтожении кладбища первых переселенцев в Калининграде на улице Камской сообщали общественники из Московского района города.

