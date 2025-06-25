«По-человечески это ненормально»: как министр с жителями свалку изучала

История борьбы жителей района ул. Туруханской против размещения рядом станции перегрузки отходов получила своё развитие. Во вторник свалку лично посетила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова, чтобы изучить ситуацию на месте и пообщаться с местным населением. За тем, как проходили переговоры, наблюдал «Новый Калининград».

Проблемы у жителей района ул. Туруханской (как старых домов, так и новых кварталов) начались в 2023 году, когда станция перегрузки отходов, куда свозится мусор с контейнерных площадок Ленинградского района, начала причинять серьезный дискомфорт. Весной этого года жалобы местных жителей на вонь, крыс и мусор от птиц увеличились в разы. Оплаченная калининградцами независимая экспертиза подтвердила, что участок станции перегрузки расположен слишком близко к жилым домом и имеет ряд других нарушений. Жители через «ВКонтакте» «достучались» до губернатора Алексея Беспрозванных, тот поручил министру Оксане Астаховой разобраться и предложить пути решения вопроса. Сначала Астахова встречалась с калининградцами у себя в министерстве, где пыталась убедить их, что владельцы станции перегрузки отходов привели всё в нормативное состояние — оборудовали твердое покрытие, обеспечили водоотведение, закрывают отходы брезентом и т.п. Во вторник она наконец решила посетить станцию перегрузки лично.

Сначала жители пообщались с собственником станции ТКО Станиславом Перевертуном. Он пришёл в сопровождении людей, ноги которых защищали медицинские бахилы. А вот новый директор ЕСОО Виталий Руткаускас вышагивал по свалке в сверкающих туфлях. Встреча началась в 10 часов утра. Участники переговоров через грязь и лужи направились к очагу проблемы — завалам мусора. Надо отметить, что по сравнению с маем мусора на Туруханской стало в разы меньше. Однако полчища чаек и аистов никуда не делись, более того, они срывались с места, заслышав звуки приближающихся машин (как будто понимая, что вот-вот будет чем поживиться), своим гвалтом заглушая голоса людей.

Представители инициативной группы жителей — Юлия Кондакова, Анна Рыбалка и Денис Кондратьев — обратили внимание, что на территории станции перегрузки по-прежнему отсутствуют плиты покрытия и навес для защиты отходов от осадков и перепадов температуры.

«Давайте обсудим, какие улучшения вы хотите здесь увидеть?» — поинтересовался Перевертун в ответ на недовольство жителей.

«Мы хотим дышать! Мы живём на Туруханской. Мой ребёнок не может выйти погулять! — была эмоциональна Анна Рыбалка. — Я получила ЕГРН этого участка. В нем указано, что минстрой ввел ограничения на использование земли из-за наличия газопровода. Постановление правительства прямо запрещает устраивать свалки и склады в охранных зонах газопровода. Если этого мало, то есть „Национальная система пространственных данных“, где видно, что на участке есть газопровод. Одного этого достаточно, чтобы закрыть свалку, но её не убирают».

Калининградцы заявили, что свалка не только расположена в защитных зонах водоснабжения и газопровода, жителей также возмутило отсутствие весов на станции перегрузки, без которых невозможно установить точный вес ввозимого сюда мусора и его объемов, а от этого зависят нормы и расстояния до жилых домов. Пока нет точной информации об объемах мусора, который проходит через станцию, невозможно говорить о том, соответствует или не соответствует объект требованиям законодательства.

Кроме того, жители обратили внимание на участок на станции, на котором, предположительно, ведется сортировка и переработка отходов. А это означает, что станция используется не только для перегрузки, но и для других целей, и мусор на ней может задерживаться на более длительные сроки и разлагаться. Однако Станислав Перевертун не стал отвечать на эти претензии. На довольно провокационные вопросы участников встречи, кто кому мешает — дома станции перегрузки или наоборот, собственник заявил, что промзона в этом месте была с 70-х годов, и это жилые дома подступают к ней всё ближе. Отчасти он оказался прав, но лишь отчасти, поскольку немало домов на ул. Туруханской — довоенной постройки.

Спустя 40 минут на свалку приехала министр Оксана Астахова в сопровождении чиновников. Было заметно, что ей не особо приятно в своей красивой обуви ступать в грязь, однако чистого уголка поблизости не нашлось. Чиновники держали над ней зонт (по всей видимости, не столько для защиты от дождя, сколько — от галдящих над головой чаек). Министр увидела и признала ряд проблем, которых, судя по всему, из окна кабинета видно не было: отсутствие плит и ограждения в виде металлического забора, грязь, птицы, кучи шин и строительного мусора в лужах.

Собственник пообещал принять меры по устранению недостатков в течение недели. В первую очередь избавиться от излишней грязи за территорией станции, уложить плиты и опубликовать договор с водохранилищем в чате, который специально создали власти для общения с местными жителями.

«На самом деле грязь такая, что после неё без мойки колёс вообще уезжать нельзя, поэтому ждём до конца недели альтернативные решения. По-человечески это ненормально», — заявила министр на фоне криков чаек.

Впрочем, жители итогами встречи остались не очень довольны. «Доверия нет! Сказано было много, обещано еще больше, но как верить, если площадка всё равно в ужасном состоянии? А ведь о нашем визите было известно. Вывезли 90% мусора, который обычно складируется, но даже при таких минимальных объемах находиться там было невозможно — вонь, грязь, тухлая жижа, птицы, которые не реагируют на отпугиватели. Были явные нарушения, в чем убедилась сама Оксана Астахова, — рассказала „Новому Калининграду“ житель Ключевой Юлия Кондакова. — Город растёт. Как среди жилых домов может быть свалка, что это за средневековье?»

Текст: Евгения Лазарева, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»