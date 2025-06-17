«Ощущение, что живём на свалке»: что жители Туруханской обсуждали с чиновниками

Станция перегрузки отходов в калининградской промзоне на улице Туруханской привлекла к себе внимание ещё два года назад, когда сотрудники прокуратуры выяснили, что площадка стала похожа на настоящую свалку. Весной этого года сигналы от проживающих в непосредственной близости от станции калининградцев стали громче. Главным их требованием стал перенос источника запаха, разбрасывающих мусор птиц и бегающих грызунов в другое место. В минприроды поначалу пообещали подыскать для станции новое место, но потом чиновники выяснили, что это не так-то просто. За тем, как проходили переговоры между общественниками и чиновниками, наблюдал «Новый Калининград».

Сторонами назревающего конфликта стали собственник площадки, калининградский предприниматель Станислав Перевертун и его компания «МСК Бульдозер» и, собственно, жители, актив которых возглавили Лариса Сурина и Денис Кондратьев. Арбитрами выступали глава регионального обкома КПРФ и лидер фракции той же партии Максим Буланов (он поучаствовал только в самом начале, представив оппонентов друг другу) и руководитель экологической организации «Зелёный фронт» Сергей Виноградов. Модерировала встречу министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова, которая в мае текущего года втянулась в спор вместе со своими подчинёнными, а поддержать её пришёл недавно назначенный на пост руководителя ЕСОО Виталий Руткаускас.

Предложив озвучить проблему, Оксана Астахова с ходу получила довольно резкое, хоть и тактично сформулированное предложение от Дениса Кондратьева: «Просьба у нас одна: жители наконец-то хотят услышать, когда закроют станцию ТКО на улице Туруханской, 1Г. Потому что жители 4-й Большой Окружной очень сильно устали».

Несмотря на то, что Астахова уже не раз слышала, от чего устали жители, она попросила перечислить причины этой усталости. Тут же она оговорилась, что ей необходимо понять, что именно не устраивает жителей, так как пока веских причин для закрытия станции нет. Она рассказала, что по закону санитарно-защитная зона такой станции — не менее 100 метров. Это условие, как и многие другие (твёрдое покрытие площадки, укрытие от осадков и ветра, обводные каналы по периметру для сбора поверхностных вод и т.д.), как утверждает министр, были выполнены после проверки прокуратуры.

«Решением суда владельца станции обязали привести всё в соответствие, — объяснила она. — По итогам проверки осталось несколько незначительных нарушений, которые собственнику станции нужно доустранить».

Астахова ещё раз заверила, что собственник станции провёл большую работу. Более того, до 1 сентября текущего года ему предстоит построить на своей территории ангары, внутри которых будет временно складироваться мусор. Эти ангары, по словам министра, уменьшат запах и не дадут ветру разносить пакеты по соседним участкам.

«Сейчас принять решение о закрытии я точно не смогу, — сообщила Астахова. — Если бы были основания по итогам проверочных мероприятий, мы бы могли ими воспользоваться. Однако по состоянию на сегодняшний день итоги проверки говорят о том, что станция на этом месте может быть».

Собственник площадки Станислав Перевертун, который, судя по всему, уже устал от внимания ревизоров, предложил лично организовать для жителей экскурсию по своей станции, чтобы те могли «почувствовать, насколько критичные там запахи».

«Да мы живём там рядом», — чуть не хором возмутились горожане. — А водоохранную зону вы тоже как-то обойдёте?"

Перевертун, ожидая чего-то подобного, обратился за помощью к привлечённому экологу. Эколог объяснила, что складирование отходов в водоохранной зоне возможно «при определённых условиях». Она также осторожно поинтересовалась, будут ли жители согласны оставить станцию, если собственник избавит их от птичьих стай, крысиных набегов, запаха и прочих неудобств. На помощь жителям пришёл руководитель «Зелёного фронта» Сергей Виноградов, который предположил, что размещение станции может принести и необратимые экологические последствия.

Оксана Астахова, сославшись на решение суда, тут же заявила, что необратимых последствий на Туруханской не зафиксировано.

«Если есть дополнительные аргументированные сведения, которые мы перепроверим, то о них давайте и поговорим», — предложила она.

Лариса Сурина назвать такие сведения не смогла, однако красочно живописала ежедневные явления на станции, которые она наблюдает вместе с соседями. На все соседние дома, по её словам, опорожняются стаи птиц; черепичные крыши из-за вытаптывания их аистами приходится регулярно перебирать; на прохожих чайки роняют рыбу, хлеб и прочие объедки и пищевые отходы.

«Вы сказали, что норма по расстоянию — 100 метров. Мой дом в трёхстах метрах, но такое ощущение, что мы живём на свалке, — заявила, обращаясь к министру Сурина. — Это невыносимо!»

Оксана Астахова поспешила успокоить, что птичьи атаки — обратимая история, и после строительства ангаров ситуация улучшится. Однако для этого нужно ещё немного подождать. Она добавила, что собственник станции установит отпугиватели птиц, а перевалка отходов будет осуществляться исключительно внутри помещений. По грызунам же ударят дератизацией.

Правда, проблема запаха у жителей всё-таки останется. По словам привлеченного собственником станции эколога, запах не нормируется, однако он должен уменьшиться после проведения всех запланированных мероприятий.

«Мы думали, что вы предложите нам решение по переносу, — возмутилась одна из активисток после того, как выслушала аргументы минприроды и собственника станции. — Мы выйдем, не получив никакого решения вообще».

Оксану Астахову такой поворот возмутил и она попросила объяснить, с чего вдруг был сделан такой вывод.

«Вы вопрос задаёте, и вам даётся ответ. Какой вопрос остался неразъяснённым?» — удивилась она.

«А вы не можете убрать её вообще?» — отреагировала жительница.

«Тогда её перенесут к другим таким же гражданам, — ответила министр. — А без этих станций работать нельзя, потому что это повлечёт увеличение тарифа. За счёт подобных станций мы снимаем и нагрузку с тарифа, и нагрузку с дорог».

Астахова пояснила, что новое место для станции перегрузки должно отвечать всем требованиям. Однако самая главная проблема — участков с подобным назначением в Генплане на текущий момент нет.

Делая вывод, Астахова отметила, что приведение действующей станции в порядок потребует меньше времени и ресурсов. Чтобы контролировать владельца станции, по словам министра, будет создана рабочая группа, в которую войдут: представители министерства, экологи, сами жители, а также сотрудники Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Рабочая группа будет получать через специальный телеграм-канал оперативные данные о поступающих на площадку отходах (для этого будут установлены камеры видеонаблюдения), а также для неё организуют посещение станции, «чтобы получить ответы на первичные вопросы».

«Если владелец станции проведёт определенные работы (в том числе укроет отходы от птиц и ветра в ангарах — прим. „Нового Калининграда“), зачем просто так изыскивать бюджетные деньги (а это порядка 70 млн рублей), чтобы обустроить такую территорию в другом месте? — обратилась к собравшимся Астахова. — Эти деньги можно направить на что-то другое, для детей наших, для нас с вами. Но если он проведёт мероприятия, и качество вашей жизни от этого не улучшится, тогда мы как орган власти добьемся переноса станции».

Жители со встречи вышли спокойными, но недовольными. «Так и думала, что нас заболтают», — проговорила одна из женщин в дверях. Тем не менее своё письмо с перечисленными претензиями в адрес губернатора Алексея Беспрозванных они всё-таки направили. К письму они приложили экспертизу, которую собственник станции, к слову, признавать не пожелал.

Независимую экспертизу жители улиц Арсенальной, Ключевой, Родниковой, Невского, Попова, Смирнова, Орудийной, Туруханской, Таганрогской, 4-й Большой Окружной, 1-го и 2-го Таганрогского, а также Туруханского переулков заказали у АНО «Центр экспертных исследований «ПроЭКОЛ» в марте 2025 года. Организации предстояло проверить, выполнено ли решение Гвардейского районного суда от 20 ноября 2023 года, допущено ли действиями сортировщиков мусора причинение вреда экологии, и если оно допущено, то в чём выражается; представляет ли угрозу здоровью и благополучию жителей и сотрудников работающих рядом предприятий. Обошлась экспертиза жителям в более чем 300 тысяч рублей, а проводившие исследование специалисты выявили 11 критических нарушений (выводы экспертов имеются в распоряжении «Нового Калининграда»).

Более того, исполнительное производство по делу о станции перегрузки, которое началось осенью 2023 года, было возобновлено 13 мая.

Напомним, что в конце мая текущего года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил министерству природных ресурсов и экологии представить информацию о ситуации со станцией перегрузки мусора на ул. Туруханской. На заседании правительства он попросил представить варианты развития событий в кратчайшие сроки.

Ранее жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

На заседании комитета по бюджету Заксобрания Калининградской области Оксана Астахова сообщила, что станцию перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской планируется закрыть и перенести ее в Яблоневку, где у собственника станции есть соответствующий земельный участок. Однако жители Яблоневки написали коллективное обращение, в котором высказались против такого решения.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области