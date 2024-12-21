Почти готов, но дата открытия под вопросом: как сейчас выглядит Каштановый парк (фото)

В Каштановом парке, из которого в конце 2024 года городские власти принудительно выселили несанкционированный блошиный рынок, в конце текущей недели завершается первый этап благоустройства. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе горадминистрации, подрядная организация (компания «Техстрой Проект», снизившая цену за благоустройство первого подэтапа с 25, 2 млн рублей до 23,9 млн рублей) пообещала закончить работы в пятницу, 29 августа. Эта же дата прописана заказчиком (МКУ «Калининградская служба заказчика») в условиях муниципального контракта.

По завершении работ город приступает к приёмке, которая ориентировочно продлится до 15 сентября текущего года.

«По состоянию на 25 августа дата открытия „Каштанового парка“ (его первого этапа) не определена., — уточнили в мэрии. — В 2026 году там планируется продолжить благоустройство. В настоящее время завершается проектирование второго этапа работ по благоустройству (примерный срок завершения ПСД — сентябрь 2025 года, а получение экспертизы — декабрь 2025 года)».

На контрактацию по второму этапу Служба заказчика намерена выйти к февралю следующего года, а начало строительно-монтажных работ заказчик запланировал на апрель 2026 года. Согласно планам горадминистрации, завершение работ по благоустройству второго этапа намечено на ноябрь 2026 года.

Второй этап благоустройства, как рассказывала в марте этого года глава администрации города Елена Дятлова, идёт от улицы Партизанской до улицы Горького. Третий этап — от Горького до Гаражной. До этой части город планирует добраться с благоустройством не раньше 2027 года.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»