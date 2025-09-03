В горсовете планируют обсудить вероятность возвращения «блошки» на старое место

В горсовете Калининграда на комиссии по городскому хозяйству 23 сентября планируют рассмотреть проект решения о благоустройстве блошиного рынка в районе башни Врангель (пересечение улиц Пролетарской и Баранова). Как сообщил «Новому Калининграду» один из инициаторов проекта, глава фракции КПРФ в горсовете Сергей Севостьянов, разрабатывался он вместе с депутатом Алексеем Колобовым, перешедшим из КПРФ в партию «Коммунисты России».
«Мой с Алексеем Колобовым проект решения о благоустройстве блошиного рынка в районе башни Врангель будет рассмотрен комиссией городского Совета депутатов Калининграда 23 сентября в 11:00, — сообщил Севостьянов. — Самим Советом депутатов — 24 сентября в 10:00».
Ранее депутаты городского совета Калининграда уже предлагали вернуть блошиный рынок на улицу Баранова, уверяя, что их проект подготовлен «на основании методических рекомендаций по организации ярмарочной торговли в Российской Федерации», которые были даны Министерством промышленности и торговли РФ в марте 2015 года. Вопрос должны были рассмотреть на постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству 19 июня, а 25 июня он стоял в повестке заседания городского совета депутатов, но тогда его не успели рассмотреть ни там, ни там.
В ноябре прошлого года торговцы с блошиного рынка с улицы Баранова переехали на Сельму, к путепроводу, соединяющему Советский проспект с улицей Челнокова. Перемещение торговцев в мэрии обосновали борьбой «со стихийной торговлей на улице Пролетарской и на улице Профессора Баранова».Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. В июне прошлого года на улице Пролетарской, в районе перекрёстка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.