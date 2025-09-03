В горсовете планируют обсудить вероятность возвращения «блошки» на старое место

В горсовете Калининграда на комиссии по городскому хозяйству 23 сентября планируют рассмотреть проект решения о благоустройстве блошиного рынка в районе башни Врангель (пересечение улиц Пролетарской и Баранова). Как сообщил «Новому Калининграду» один из инициаторов проекта, глава фракции КПРФ в горсовете Сергей Севостьянов, разрабатывался он вместе с депутатом Алексеем Колобовым, перешедшим из КПРФ в партию «Коммунисты России».

«Мой с Алексеем Колобовым проект решения о благоустройстве блошиного рынка в районе башни Врангель будет рассмотрен комиссией городского Совета депутатов Калининграда 23 сентября в 11:00, — сообщил Севостьянов. — Самим Советом депутатов — 24 сентября в 10:00».

Ранее депутаты городского совета Калининграда уже предлагали вернуть блошиный рынок на улицу Баранова, уверяя, что их проект подготовлен «на основании методических рекомендаций по организации ярмарочной торговли в Российской Федерации», которые были даны Министерством промышленности и торговли РФ в марте 2015 года. Вопрос должны были рассмотреть на постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству 19 июня, а 25 июня он стоял в повестке заседания городского совета депутатов, но тогда его не успели рассмотреть ни там, ни там.

В ноябре прошлого года торговцы с блошиного рынка с улицы Баранова переехали на Сельму, к путепроводу, соединяющему Советский проспект с улицей Челнокова. Перемещение торговцев в мэрии обосновали борьбой «со стихийной торговлей на улице Пролетарской и на улице Профессора Баранова».