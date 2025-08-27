Жители об ограде на Невского: ей больше ста лет, а сейчас её посчитали незаконной (фото)

Калининградские власти не оставляют планов по сносу исторической ограды на углу улиц Невского и Артиллерийской. Как выяснил «Новый Калининград», против демонтажа и переноса забора выступили жители сразу несколько домов. В их числе жильцы дома № 56, 58-58А и 60 по улице Невского, а также домов № 2-4, 6-8 и 10-12 по улице Артиллерийской. Ольга Ларионова, проживающая в доме № 56 на Невского, рассказала «Новому Калининграду», что указанным забором, построенным ещё до Великой Отечественной войны, были огорожены казармы, которые пострадали во время штурма Кёнигсберга, а потом были отремонтированы и заселены работниками ликёро-водочного завода, стоявшего между площадью Василевского и Нижним озером.

Как во время межевания территории забор оказался за пределами придомовой территории, жильцы, по словам Ларионовой, не понимают.

«Наши родители были первыми советскими жителями этих казарм, — рассказывает она. — Они своими руками восстанавливали их, вставляли двери и рамы, стеклили окна. Забор во время войны сохранился и всё это время никому не мешал. Но собственники квартир менялись, старшее поколение ушло из жизни, а наследников тех, кто всё это восстановил, осталось немного. В общем, новые жители особо не вникали в ситуацию и не заметили, как нам провели межевание».

Ларионова также рассказала, что ответы на первые письма в мэрию были успокоительными. Чиновники уверяли, что снос забора произойдёт не раньше 2035 года. Но после того, как пришёл такой ответ, на заборе появилось объявление о планах демонтажа.

Жители улицы Невского предоставили редакции несколько писем от чиновников, по которым можно отследить, как развивалась ситуация. Судя по переписке, объявления о сносе появились на ограде в марте этого года. Тогда же калининградцы направили письмо в мэрию, на которое ответил председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков.

Чиновник заявил, что забор стоит «за границами земельных участков, образованных под многоквартирные жилые дома» и «в границах красных линий магистральной улицы Невского».

«Фактическая ширина ул. А. Невского в красных линиях составляет 35 метров, что меньше нормативных параметров, установленных местными нормативами градостроительного проектирования городского округа „Город Калининград“ (утверждены решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2016 № 432), — объяснил Шлыков. — Ширина магистральных улиц общегородского значения должна составлять от 37 до 75 м. В настоящее время в Администрации прорабатывается целесообразности сохранения и ремонта указанного ограждения».

В конце июля жители написали ещё одно письмо, в котором попросили администрацию оставить в покое или просто отремонтировать забор, и в ответе на него Игорь Шлыков снова сообщил, что забор самим фактом своего существования нарушает действующее законодательство, а ремонтировать его «нецелесообразно». При этом чиновник заверил, что его демонтаж стоит в планах после 2035 года.

Наконец, 1 сентября и.о. председателя комитета городского развития и цифровизации Антон Коновалов в ответе на письмо одного из жителей заявил, ссылаясь на статью № 1 Градостроительного кодекса РФ, что территорией общего пользования, на которой стоит забор, должен «пользоваться неограниченный круг лиц».

«Размещение на территории общего пользования ограждений противоречит действующему законодательству», — заключил Коновалов.

Параллельно с указанной перепиской жители направили в начале июля письмо руководителю Службы госохраны объектов культурного наследия Евгению Маслову. Он отметил, что ограждение вокруг домов на Невского и Артиллерийской «формирует уникальную городскую среду и пространство и подлежит сохранению как элемент городского благоустройства». На текущий момент жители собирают мнения экспертов, которые могут помочь в сохранении ограды.

Напомним, что весной этого года жители частных домов на улице Дадаева, где 1 марта начался ремонт, также получили уведомления от комитета муниципального контроля, предупреждающие о сносе ограждений. В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» тогда же рассказали, что горвласти не покушаются на недвижимость жителей, а всего лишь рекомендуют перенести ограждения за «границы красных линий».

«Некоторые жители самостоятельно расширили земельные участки за счёт городских территорий, из-за чего при ремонте тротуаров у подрядчика не остаётся места для высадки тех же зелёных насаждений», — уточнили в мэрии.

Подобные объявления появились и на исторических оградах улицы Брамса.