Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу. Как сообщает ТАСС, с 1 октября по 31 декабря в ВС РФ должны призвать 135 тыс. человек.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указом также предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.

За обеспечение выполнения необходимых мероприятий будут отвечать правительство РФ, региональные власти и призывные комиссии.

Руководителям федеральных министерств, федеральных служб и агентств предписано организовать процесс призыва на военную службу сотрудников, трудоустроенных в федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации. Данное требование распространяется на всех граждан Российской Федерации, работающих в указанных структурах.



