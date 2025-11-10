Разруха и крыша: в Госдуме обратили внимание на исторический дом в Черняховске

Дом был построен в 1898-1900 гг., многое пережил, но может пасть жертвой бездействия властей сегодня

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин написал заявление генеральному прокурору Александру Гуцану с просьбой обратить внимание на ситуацию с разрушающимся домом в Черняховске. Однако прокуратура оказалась не в силах приблизить капремонт объекта культурного наследия.



В конце октября на «Новом Калининграде» вышла публикация о разрушающемся доме на ул. Суворова, 16, в Черняховске, сроки капитального ремонта которого все время отодвигаются. Дом является объектом культурного наследия. После этого глава центрального комитета партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин написал обращение в Генпрокуратуру.

«В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Черняховске Калининградской области в аварийном состоянии находится жилой дом, являющийся объектом культурного наследия, — рассказал Сидякин у себя на странице „ВКонтакте“. — По словам жильцов, в здании протекает крыша, по стенам во время дождя льётся вода, разрушается внутренняя отделка. В квартирах отваливаются обои и штукатурка. Элементы фасада здания, расположенного на туристическом маршруте, падают на пешеходную зону и представляют угрозу жизни и здоровью людей».

Далее парламентарий сообщает, что написал в связи с этим депутатские запросы генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, а также губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.

«Попросил разобраться в сложившейся ситуации, провести проверку указанных фактов и принять меры реагирования в части соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия и восстановления жилищных прав граждан. О результатах прошу проинформировать», — сообщил Сидякин.

«Поехала крыша»: почему в Черняховске разрушается объект культурного наследия

«Новый Калининград» связался с жителями дома по ул. Суворова, 16. Из-за давно требующей ремонта кровли старинный дом много лет протекает насквозь. Но к капитальному ремонту здесь так и не приступают. Как сообщили нашей редакции на информационный запрос в Фонде капитального ремонта, теперь срок работ по ремонту кровли установлен на 2027 год. Хотя, по словам жителей, до этого работы планировали провести еще в 2019-м, а потом в 2023-24 гг.





«На днях к нам выезжал прокурор Черняховска Максим Потапов, — рассказала старшая дома Ирина Омельчук. — Как мы поняли, получив наказ от депутата Госдумы, Генеральная прокуратура спустила его вниз в Калининградскую областную, а та — в прокуратуру нашей города. Мы показали прокурору все наши проблемные зоны — и наши залитые дождями квартиры, и чердак, на котором под длительным воздействием влаги опасно прогибается внутрь каркас кровли. Накануне был сильный ветер, он посрывал с крыши куски металлической обшивки, два из них упали во двор».

По словам Ирины, прокурор согласился, что крыша нуждается в замене перекрытий, потому что балки уже опасно провисают, но ускорить капремонт, к сожалению, не в полномочиях прокуратуры.

Напомним, что за перенос сроков капитального ремонта и спасение дома уже не первый год бьются не только его жители. Депутат Заксобрания Дмитрий Латушкин пишет письма и губернатору, и министру строительства ЖКХ Сергею Черномазу. Такие же обращения есть и от региональной Службы по охране памятников, также в распоряжении редакции несколько подобных письменных просьб от экс-главы администрации Черняховского округа Сергея Булычева (возглавлял округ с 2017-го по июль 2025 г.). Но пока в свежих ответах Фонда капитального ремонта значится 2027 год, до которого и без того разрушающемуся дому еще надо дожить.

Стоит отметить, что депутат Госдумы Сидякин отношения к Калининградской области не имеет. Остается надеяться, что его обращение к губернатору Алексею Беспрозванных возымеет действие. Ведь оказало же правительство области финансовую поддержку в ремонте фасада и крыши элитного дома на ул. Эпроновской 20, в Калининграде, где ровно год назад сгорел пентхаус, сдаваемый в аренду. Чем старинный дом в Черняховске и его жители хуже?

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»