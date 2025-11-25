Экс-директор ФКР Олег Туркин: взносы жителей шли только на ремонт домов

0 0

Во вторник, 25 ноября, в суде Ленинградского района Калининграда должно было состояться очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олега Туркина и шести его подчиненных. Но, как «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда, ранее поступило ходатайство о замене защитника, поэтому рассмотрение дела отложили.



В ходе заседания выяснилось, что заместитель гендиректора Фонда Сергей Сызин решил вообще отказаться от защиты. Как он рассказал корреспонденту «Нового Калининграда», защищаться он планирует самостоятельно: «У меня высшее юридическое образование. Стаж работы по специальности — более 35 лет. С адвокатом (это Сергей Шилов, который недавно взялся за защиту бывшего главы Советска Евгения Макарова, — прим. ред.) мы проделали большую работу, определили позицию, поэтому было принято совместное решение, что я могу без ущерба для дела самостоятельно себя защищать».

Судья Елена Зимина приняла отказ от защитника, но сказала, что в течение нескольких дней Сызину все равно будет назначен бесплатный адвокат. Для этого она сделает запрос в Адвокатскую палату региона.

«Новому Калининграду» удалось во вторник побеседовать с Олегом Туркиным и Сергеем Сызиным. «Напишите, что жители могут не волноваться за свои взносы, так как они расходуются только на капитальный ремонт домов — проектирование, изыскания, обследование зданий и непосредственно строительно-монтажную работу», — сказал Туркин.

Сергей Сызин пояснил, что весь бюджет Фонда капремонта формируется из четырех источников. Первый — это как раз ежемесячные взносы собственников, которые размещаются на специальном счете и могут быть использованы только по целевому назначению. «У нас даже нет ни физических, никаких других возможностей использовать их на иные цели, кроме как на ремонт крыш, фасадов и так далее», — подчеркнул он. Второй источник — это средства бюджета, которые направляются на содержание самого Фонда (аренда помещения, приобретение компьютерной техники, зарплата персоналу и так далее). Третий — субсидии, которые правительство области выделяет на капремонт, поскольку взносов, которые платит население, недостаточно, чтобы в должной мере выполнять региональную программу по ремонту многоквартирных домов. И Калининградская область один из немногих регионов, где правительство выделяет деньги из областного бюджета для поддержки этой социальной направленной программы. «Это важная миссия, и губернатор понимает, потому выделяет дополнительные средства из бюджета именно на капремонт, — пояснил Олег Туркин. — Сегодня в каждом вложенном в капремонт рубле почти половина — деньги из областного бюджета. Кроме того, у Фонда есть еще и четвертый источник финансирования. По закону мы должны вести коммерческую деятельность, чтобы покрывать свои нужды. Из областного бюджета нам на содержание выделяется только 80% от необходимого суммы. Так, на аренду здания нужно, образно говоря, 100 рублей, а выделяют только 80. И фонд обязан вести деятельность, приносящую доход. Например, печатать и доставлять квитанций на оплату взносов в те дома, что имеют спецсчета. Таким образом, мы оказываем платные услуги, и эти самостоятельно заработанные деньги аккумулируются на отдельном счете. Они расходуются на административно-хозяйственную деятельность организации, в том числе представительские расходы, аренду зданий и т.д. Взносы жителей на эти цели — содержание, зарплаты, ручки-карандаши, как и культурно-досуговые мероприятия сотрудников (а в фонде работают более 100 человек), не могут никаким образом расходоваться».

«К примеру, следствие пытается вменить сотрудникам Фонда аренду спортзала для занятий спортом, — поясняет Сергей Сызин. — Сегодня есть президентские программы по сохранению здоровья нации. Предприятия сдают нормы ГТО. Где мы это должны делать? Выйти на дорогу, перекрыть ул. Комсомольскую и начать бегать стометровку, толкать ядро или заниматься какими-нибудь еще обязательными видами спорта? Мы должны арендовать помещение, какой-то спортзал. Но бесплатно их нам никто не предоставит».

Следующее заседание суда назначено на 10 декабря.

Напомним, что Олега Туркина и его подчиненных обвиняют в растрате денежных средств в Фонде капитального ремонта, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По делу проходят также Татьяна Иванова (бывший руководитель секретариата), Юлия Ипатова (работала в финансово-экономическом отделе), Елена Миколайчук (тот же отдел), Сергей Сызин (замгенерального директора), Светлана Титова (главный бухгалтер), Виктория Чубатько (помощник и руководитель аппарата).

По версии следствия, с января 2020 г. по июнь 2024 г. обвиняемые растратили средства Фонда на цели, не связанные с проведением капремонта многоквартирных домов. К примеру, под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счет средств Фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом. В результате указанных действий министерству строительства и ЖКХ Калининградской области был причинен ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.

«В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы осмотра предметов и документов, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий. В целях принятия обеспечительных мер следствием наложен арест на имущество фигурантов в сумме, достаточной для возмещения ущерба», — сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета.

Экс-руководителя областного Фонда капитального ремонта Олега Туркина арестовали и отправили под домашний арест 26 июня 2024 года. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался. В июне 2025 года его выпустили из-под ареста.

В понедельник, 24 ноября, стало известно, что исполняющим обязанности гендиректора регионального Фонда капитального ремонта назначен Алексей Малюги, который работал в ФКР с 2016 по 2022 годы. Как сообщает пресс-служба правительства, он прошел путь от инженера до заместителя гендиректора по производственным вопросам. Последние три года посвятил восстановлению жилищной инфраструктуры и городской среды Мариуполя в должности руководителя производственно-технического отдела «Роскапстрой — Новороссия».

Текст: Ольга Саяпина, фото из архива редакции