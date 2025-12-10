Заседание суда по делу главы Фонда капремонта и его подчиненных вновь отложили

Во вторник, 10 декабря, в суде Ленинградского района Калининграда должно было состояться заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олега Туркина и шести его подчиненных. Однако, как и прошлое, оно было отложено на другую дату, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Причиной для переноса послужило то, что новый защитник заместителя Туркина Сергея Сызина заявил, что не успел ознакомиться полностью с делом и не до конца согласовал позицию с подзащитным. Он уточнил, что из 27 томов уголовного дела он пока прочитал 17.

В итоге заседание отложили до 17 декабря, расписав попутно даты следующих вплоть до весны. «В марте будем работать плотно. Заседания будут с утра и на весь день», — предупредила судья.

Напомним, экс-руководителя областного Фонда капитального ремонта Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года. В июне этого суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему гендиректору регионального ФКР.

Кроме Олега Туркина, которого обвиняют по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также ч. 3 ст. 33 УК РФ («Виды соучастников преступления») по делу проходят его подчиненные. Это Татьяна Иванова (бывший руководитель секретариата), Юлия Ипатова (работала в финансово-экономическом отделе), Елена Миколайчук (тот же отдел), Сергей Сызин (замгенерального директора), Светлана Титова (главный бухгалтер), Виктория Чубатько (помощник и руководитель аппарата).

По данным следствия, с января 2020 г. по июнь 2024 г. обвиняемые растратили средства фонда на цели, не связанные с проведением капремонта многоквартирных домов. В частности, под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счёт средств фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом. В результате указанных действий министерству строительства и ЖКХ Калининградской области был причинён ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.

24 ноября, стало известно, что исполняющим обязанности гендиректора регионального Фонда капитального ремонта назначили Алексея Малюгина. С 2016 по 2022 годы Малюгин работал в ФКР, прошел путь от инженера до заместителя гендиректора по производственным вопросам. Последние три года он посвятил восстановлению жилищной инфраструктуры и городской среды Мариуполя в должности руководителя производственно-технического отдела «Роскапстрой — Новороссия».