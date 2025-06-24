Кино, форт и «Старь»: куда разъехались ретроавтомобили Владимира Яновского (фото)

Ретроавтомобили, которые родственники черняховского коллекционера Владимира Яновского вынуждены были продать летом 2025 года, остались в пределах Калининградской области и попали в другие публичные коллекции. По словам покупателей раритетов, одним из условий продавца (реализацией занимался сын Яновского Алексей) было оставить машины в регионе. «Новый Калининград» выяснил, кто стал новыми владельцами автомобилей и как эта техника используется уже сегодня.

На съемочной площадке фильма «Чужой город» (картину снимают в Калининградской области с прошлого года) постоянно присутствует немецкая и советская техника 1940-х годов. Часть этой техники еще в прошлом году принадлежала коллекционеру Владимиру Яновскому, однако, как ранее сообщал «Новый Калининград», коллекция неожиданно стала распродаваться. Причем цены автомобилей, как утверждали эксперты, были ниже рыночных, а скупали их в основном старые знакомые Яновского или знакомые его знакомых.

На сегодняшний день машины разъехались по всему региону. Три единицы стоят на форте № 7, что-то отправилось в Мамоново, что-то в Гурьевск, а часть автопарка базируется в музее «Старь», расположенном в поселке Низовье.

«Мы дружим много лет, и вот эту машину, полуторку, я у него купил, — рассказал коллекционер из Гурьевска Юрий Сизов, с которым „Новый Калининград“ встретился в Знаменске во время съемок „Чужого города“. — Вообще автомобили Яновского — это, можно сказать, детище его сына, Алексея. Он очень много их восстановил. Вот в конце площадки „Студебекер“ стоит, он тоже из его мастерской. Дальше, если видите, „Иван-Виллис“ или ГАЗ-67 — его тоже Алексей отреставрировал. То есть автопарк приобретал Владимир, а на ходу он именно благодаря его сыну Алексею».

Опель Блиц», приобретенный фортом № 7. Фото: скриншот объявления

Напомним, что о причине продажи автопарка Владимир Яновский и его родственники говорить ранее отказались. Бывший владелец коллекции лишь подтвердил, что находится в больнице.

Юрий Сизов отметил, что собрание ретроавтомобилей было любимым детищем Яновского-старшего, но в реализации проекта и в создании музея в Черняховске ему помогали родственники. Они решили сохранить лишь малую часть коллекции.

«Алексей — парень принципиальный, он ставил условие при продаже, чтобы машины остались в пределах области, — продолжил Сизов. — Поэтому он и продавал технику недорого. Насколько я знаю, часть техники купил Иван Афанасьевич Зверев, часть купил Павел из Мамоново (он там со своими родственниками парковую зону обустраивает), а пару автомобилей забрали на форт № 7 (к ним уехали „Опель Блитц“ и „Виллис“). Могу сказать, что вся техника оказалась в хороших руках. Она сохранится и будет нас радовать».

Собственник форта № 7 Светлана Литвинова подтвердила, что она приобретала автомобили Яновского. Однако не два, как сказал Сизов, а три.

«Пока у меня только приблизительная концепция, — сообщила она. — Мы эти машины будем использовать в будущей экспозиции. Думаю, они помогут в том числе с привлечением туристов. Стоять они будут во внутреннем дворе нашего форта пока что. Приобретал технику мой инженер, он же советовал взять именно эти марки. Одна машина — „Виллис“, вторая — „Опель Блитц“, а третью не помню, если честно».

Собственник музея «Старь» Иван Зверев рассказал, что он выкупил у Яновского не только автомобили, но и часть коллекции охолощённого оружия.

«Вот только для того, чтобы вся эта техника осталась в пределах региона, я её и покупал, — рассказал Зверев. — Кроме двух машин, я взял зенитную пушку времен Первой мировой войны. Все это теперь в нашем музее можно посмотреть. Вернее, командирский немецкий автомобиль и пушка у меня в Низовье, а вторую машину я поставил на Советском проспекте, где филиал моего музея. Если честно, я ехал к Яновскому за полуторкой, но Юра из Гурьевска меня опередил. Он раньше ее купил».

ЗИС-110, который остался в коллекции Яновского

Зверев также рассказал, что два года назад он успел купить у Владимира Яновского «Линкольн» 1946 года, который сейчас также снимается в кино (в том числе в «Чужом городе»).

В общей сложности Зверев приобрел у Яновского две пушки, два автомобиля (один из них довоенный BMW), двигатель от советского самолета-штурмовика Ил-2, разбившегося под Инстербургом, а также макеты вооружения. Все это уже используется как кинореквизит.

«Знаю, что у Владимира оставался еще автомобиль ЗИС-110. А вообще Яновские молодцы. Они восстанавливали у нас все, что гибло. Но себе они практически ничего из техники не оставили», — добавил он.

Напомним, что собственный музей ретротехники предприниматель Владимир Яновский создал в Черняховске в 2008 году. Это был первый в области частный музей, который стал одной из ярких достопримечательностей города. Яновский также известен тем, что восстанавливал захоронения российских воинов Первой мировой войны.

Летом 2025 года на одном из сайтов бесплатных объявлений появились предложения о продаже ретроавтомобилей — «Опель Блиц 1500» и ЗИС 110. Первый, как следовало из описания, 1941-1942 годов выпуска, а второй — 1945-го. Стоимость «Опеля» оценивалась в 1 миллион рублей, а ЗИСа — в 5 миллионов. Также в профиле продавцы значились 19 снятых с публикации объявлений. Среди них — публикации о продаже «БМВ» 1943-1946 года выпуска (1,3 млн рублей), «Пежо» 1940 года выпуска (650 тысяч рублей), ГАЗ-67 1943 года (500 тысяч рублей), ГАЗ АА «Полуторка» с неуказанным годом выпуска (650 тысяч рублей), «Опель Супер 6» 1939 года (550 тысяч рублей), а также «Виллис МБ» 1941 года (1 млн рублей).

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград» и скриншоты объявлений