Редкие вещи: в Черняховске продают ретроавтомобили из уникальной коллекции

В Калининградской области выставили на продажу ретроавтомобили 40-х годов прошлого века. Как утверждают местные краеведы, автопарк принадлежит коллекционеру, создателю первого в области частного музея Владимиру Яновскому. Предприниматель собирал их долгие годы.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появились предложения о продаже ретроавтомобилей — «Опель Блиц 1500» и ЗИС 110. Первый, как следует из описания, 1941-1942 годов выпуска, второй — 1945-го. Стоимость «Опеля» — 1 миллион рублей, ЗИСа — 5 миллионов. Продавец автомобилей — частное лицо. От общения с журналистом он отказался.

В профиле на сайте у него 19 снятых с публикации объявлений. Среди них — публикации о продаже «БМВ» 1943-1946 года выпуска (1,3 млн рублей), «Пежо» 1940 года выпуска (650 тысяч рублей), ГАЗ-67 1943 года (500 тысяч рублей), ГАЗ АА «Полуторка» с неуказанным годом выпуска (650 тысяч рублей), «Опель Супер 6» 1939 года (550 тысяч рублей), «Виллис МБ» 1941 года (1 млн рублей). В общем, целый ретроавтопарк. По словам экспертов, реальная стоимость коллекционных автомобилей на самом деле выше, в некоторых случаях в десятки раз.





Как утверждает краевед из Черняховска Игорь Ерофеев, машины входят в коллекцию предпринимателя (руководил строительной компанией) Владимира Яновского, создавшего в 2008 году в Черняховске первый в области частный музей, который стал одной из самых ярких достопримечательностей города. Яновский также известен тем, что восстанавливал захоронения российских воинов Первой мировой войны. Сам Яновский сейчас находится в больнице. На вопрос о распродаже его коллекции он ответил, что ничего пока комментировать не будет.

Экспонаты для музея Яновского собирались бессистемно, часто соседствовали предметы разных эпох и разной исторической и культурной ценности. Вот что писала «Калининградская правда» в репортаже об открытии музея в сентябре 2008 года.

«Изюминка коллекции — старые автомобили, — подчеркивалось в статье. — Гордость собирателя — роскошный „Линкольн Континенталь“ 1946 года, которых было выпущено всего 3700 штук. По легенде, попал он в Россию во время приезда Никсона и был подарен охраной американского президента кому-то из приближенных нашего тогдашнего генсека. Прошел с тех пор через многие руки, а теперь — в коллекции Яновского. А вот „Бьюик“ 1932 года выпуска, следом — самый старый, 1920 года, немецкий „Опель“. Между прочим, этот автомобиль удивительно напоминает современные джипы с кузовами, некие гибриды легковушки и грузовика. Тот „древний“ „Опель“, видимо, и был их прародителем».

По словам Игоря Ерофеева, который долгое время работал в управлении культуры Черняховского муниципального округа, музей создавался у него на глазах. «Владимир Иванович купил здание бывшей немецкой пекарни и стал размещать там свою коллекцию — в том числе и машины, — говорит Ерофеев. — Их там штук десять было, а может, и больше. Он, надо сказать, много сил потратил на восстановление этих автомобилей».

Впрочем, как отмечает Ерофеев, когда музей открылся, увидеть автомобили посетители не могли, потому что машины стояли в отдельном помещении. Но зато жители Черняховска и гости города могли познакомиться с ними на выставке, приуроченной к 9 Мая. «Они стояли в городе, рядом со зданием администрации, примерно неделю и вызвали очень большой интерес», — добавил Ерофеев

Он также рассказал, что примерно месяц назад беседовал с Владимиром Яновским и спросил его, не собирается ли он распродавать коллекцию автомобилей, потому что разговоры об этом по городу уже пошли. Тот очень удивился вопросу и заверил, что таких планов у него нет.

Бывший глава администрации Черняховского округа, а ныне вице-премьер регионального правительства Сергей Булычев в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» признался, что не хотел бы, чтобы Черняховск потерял такой богатый ретроавтопарк. «Мы вели переговоры с Владимиром Ивановичем о том, чтобы все, что он собрал, осталось в городе, — рассказал Сергей Булычев. — Понятно, что таких денег, чтобы выкупить эту коллекцию, в муниципалитете нет, но какие-то пути ищем. Пока, как говорится, все точки над „i“ не расставлены, я попросил своего преемника, врио главы Черняховского округа Виктора Вобликова, заняться этим».

Калининградский историк, коллекционер и писатель Денис Дунаевский обратил внимание, что некоторые машины из коллекции Яновского выставлены на ещё одном аккаунте сайта бесплатных объявлений, где продавцом выступает женщина по имени Любовь. В частности, речь идет о грузовике МАЗ 200 1950-х годов выпуска.





«У Яновского есть чрезвычайное редкие вещи, например полевая кухня времен Первой мировой войны» — отметил он. По словам Дениса, известно о двух таких кухнях, найденных в регионе. Одна продана много лет назад, а вторая по-прежнему выставляется в музее Яновского. Информации о том, что она продается, у Дениса нет.

Похоже, что эта полевая кухня упоминается в другом репортаже «Калининградки», опубликованном в ноябре 2007 года, то есть ещё до открытия музея. В ней говорилось, что полевую кухню подняли из Преголи с двухметровой глубины, «один из крупных экспонатов, бережно хранимых на территории своего предприятия Владимиром Яновским». Предприниматель рассказал, что в реке кухонь было несколько — видимо, во время переправы через Преголю обоз попал под залп русской артиллерии и пошел ко дну. Одну кухню при подъеме разорвали — не смогли извлечь из-под слоя песка и ила, а эту и еще одну — подняли. «И что интересно: в ящике для продуктов сохранились консервы, а в термосах — полевой обед солдат кайзеровской армии, — писала газета. — Обед, приготовленный неизвестным поваром почти 95 лет назад, — это что-то! Даже у такого собирателя древностей, как Владимир Иванович, повидавшего всякие экспонаты, при виде такой находки загораются глаза».

Отметим, что это не первая информация о продаже объектов, которые принадлежат известному коллекционеру. Ранее «Новый Калининград» писал о том, что в поселке Тельманово Черняховского района выставили на продажу кирху XVII века за 1,3 млн рублей. В администрации Черняховского района сообщали, что собственником здания является Владимир Яновский.





По данным портала Prussia39.ru, лютеранская кирха была построена в поселке Дидлакен в 1665 году, а в 1676 году за ее юго-восточной стеной был сооружен мавзолей генерал-майора Пьера де ля Кава — француза, находившегося на службе в Пруссии. Во время Семилетней войны в 1757 году кирха была сожжена русскими войсками вместе с соседним домом пастора, но уже в 1783 году её восстановил Готфрид Швайгер из Инстербурга. При этом объект был несколько изменен. В частности, у него исчезла башня. В советское время кирха использовалось как зернохранилище.

«У стен этой кирхи некогда находился мавзолей губернатора крепости Пиллау, генерал-майора Пьера де ля Кава. Бытует легенда, что до сих пор на дне расположенного по соседству пруда лежит его мумия, покрытая кольчугой водорослей и ореолом мрачной тайны», — говорилось также в объявлении.

В марте 2008 года в «Калининградской правде» выходила статья о попытке извлечь эту мумию со дня пруда. «Сделать это оказалось совсем непросто, поскольку дна как такового в пруду нет, а есть толстенный слой грязи, под которым может быть все что угодно», — говорилось с публикации.

Поиски мумии велись вручную — один из помощников бизнесмена надевал водолазный костюм и исследовал илистые отложения. Мумию на тот момент не нашли, зато «выловили» из пруда полуметровую гипсовую статуэтку женщины. У краеведа Игоря Ерофеева нет информации о том, была продана кирха в Тельманово или нет. «Никаких изменений в ней не произошло, — отмечает он. — Она в таком же состоянии, как и была». При этом Ерофеев отметил, что, если бы Яновский не приобрел эту кирху еще в 1990-е годы, ее бы разобрали на кирпичи.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: сайт «Пруссия39», иллюстрации — скрины сайта объявлений