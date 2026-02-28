Отсидел половину срока: как выносили приговор экс-ректору БФУ

0 0

В минувшую пятницу, 27 февраля, в суде Ленинградского района был вынесен приговор экс-ректору БФУ им. Канта Александру Федорову и экс-проректору Елене Мялкиной. Оба признаны виновными. За происходящим наблюдала корреспондент «Нового Калининграда».



Рассмотрение этого неординарного и громкого дела длилось восемь месяцев только в суде. До этого чуть больше года велось следствие. И судье Елене Зиминой предстояло поставить точку, ответив на вопрос, кто есть кто в этой истории, которая, безусловно, потрясла всю Калининградскую область, а заодно позволила общественности заглянуть во внутреннюю кухню федерального университета. Та, судя по всему, оказалась с тем еще «душком».

В суде вскрывались разные подробности жизни вуза, и с каждым заседанием у стороннего наблюдателя могло складываться совершенно разное мнение о подсудимых. Так, Александра Федорова бывшие коллеги характеризовали властным, жестким, любящим показать свое превосходство над другими или же, напротив, самым умным из всех, кого они знали, кто двигал вперед российское образование, кому чуждо все материальное, он аскет, квартира которого заставлена только книгами.

Такая же история и с Еленой Мялкиной. Ее называли и самым лучшим руководителем, которая наконец показала финансовой службе БФУ, кто такой настоящий экономист, и исправила многое, что раньше в вузе работало неправильно. Звучало и противоположное мнение о том, что Мялкина — человек резкий с окружающими, что ее многие боялись и при ней в БФУ якобы отмечен поток договоров на суммы до 100 тысяч руб. (такие не нужно утверждать у ректора) с «признаками мнимых сделок».





В ходе всего судебного процесса Елена Мялкина, признав свою вину еще в начале следствия, настаивала на том, что, собирая с коллег выписанные им большие премии, она выполняла приказ ректора, так как была от него зависима. И что не получила из этих денег ни копейки, просто боялась ослушаться начальника.

Тот в свою очередь признал только управленческие ошибки (что не уследил за подчиненными), о чем и сказал в последнем слове накануне. А изъятые у него в кабинете сотрудниками ФСБ меченые купюры назвал возвратом долга от Мялкиной. Деньги, по словам Федорова, та занимала в том числе и на поездку к дочери, которая живет в Нидерландах. Что интересно, на оглашение приговора бывшая проректор пришла в свитшоте с логотипом компании — мирового эксперта по расчету заработной платы как раз из этой страны.

Как и все предыдущие заседания, Александра Федорова привозили в суд из СИЗО (нередко с опозданием на час), а его бывшая коллега приезжала сама, так как большую часть времени находилась под домашним арестом.

В минувшую пятницу на оглашение приговора Елена Мялкина пришла вместе с пожилой мамой. Видимо, понимала, что это возможность попрощаться с той на неопределенное время. Две маленькие женщины — Елена Мялкина довольно миниатюрная, а мама и вовсе на голову ее ниже — сидели в ожидании начала заседания, казалось, в полном одиночестве.

Меж тем свободных мест в зале суда в этот день не было. Помимо журналистов, пришли сотрудники БФУ, в том числе те, кто давал показания. Как показалось, все они хотели поддержать бывшего ректора. «Пришли, чтобы он нас увидел», — пояснила одна из сотрудниц. И действительно, когда Федорова наконец привели, он начал улыбаться присутствующим, пытаясь сквозь стекло перекинуться приветственными фразами.

Оглашение приговора заняло всего 5 минут. Суд признал Федорова и Мялкину виновными в присвоении почти 35 млн рублей, используя схему начисления определенному кругу сотрудников БФУ незаконных стимулирующих доплат за интенсивность труда и затем присваивая их себе. Деньги, по версии следствия, распределялись между обоими руководителями.

В итоге суд назначил Федорову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и 500 тыс. руб. штрафа, Мялкиной — 3 года и 300 тыс. При этом 1 день нахождения в СИЗО будет засчитан бывшему ректору за 1,5 дня в колонии общего режима. Экс-проректору 2 дня нахождения под домашним арестом посчитают за 1 день в колонии.

Елену Мялкину заключили в наручники прямо в зале суда, и ее домашний арест сменился на СИЗО.





Судя по предварительным расчетам, Александру Федорову осталось отбывать наказание примерно 2 года и 6 месяцев. А Мялкиной с учетом содержания в СИЗО с 8 июля по 4 сентября и с 27 февраля до даты вступления приговора в силу — около 2 лет.

«Новый Калининград» попросил адвокатов обоих подсудимых прокомментировать результаты приговора. По мнению Алексея Галактионов, Елене Мялкиной назначили слишком суровое наказание.

«Учитывая ее позицию в ходе предварительного следствия, чистосердечное признание и раскаяние, ее вовлеченность, чтобы установить истину, и также ее роль в самой ситуации, я считают приговор несправедливым», — сообщил он редакции и заверил, что будет подавать апелляционную жалобу.

«Как мы дальше будем действовать, надо посоветоваться с клиентом, — поделился один из защитников Федорова — Олег Полленский. — До вступления приговора в силу он продолжит находиться в СИЗО. Будем ли мы подавать апелляционную жалобу, пока не знаю. Будет ли подавать Мялкина и её защита, да, с вероятностью 99%. Если Мялкина подаст, а Федоров нет, он все равно будет в СИЗО, поскольку приговор не вступил в законную силу. Апелляция Мялкиной может затянуть ему нахождение в следственном изоляторе еще месяца на четыре, а у него чувствуется усталость от недостатка книг, информации и просто чистого воздуха».

При этом, отметил нам адвокат, в колонии находиться намного легче, чем в СИЗО.

Уже после приговора многие, выходя из зала суда, у клетки с Федоровым вскидывали вверх руку, зажатую в кулак. Видимо, в знак солидарности. Экс-ректор в ответ показывал пальцами знак победы.

Как уже писал «Новый Калининград», по словам адвокатов, во всей этой истории так и остается непонятным момент — а где те самые присвоенные 35 млн рублей? На что были потрачены? Их не нашли ни на счетах Федорова и Мялкиной, ни при обысках их мест проживания или работы. Защита Федорова утверждает, что свой дом экс-ректор купил на сбережения, а потом продал его, чтобы возместить ущерб университету, который якобы был нанесен вузу из-за недостаточного контроля со стороны Федорова как руководителя. Кстати, экс-ректор не раз говорил, что хочет отправиться на СВО. Возможно, после вступления приговора в силу ему представится такая возможность.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора /«Новый Калининград»