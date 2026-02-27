В Калининграде суд вынес приговор экс-ректору БФУ и его заму

В пятницу, 27 февраля, Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор экс-ректору БФУ имени Канта Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной, обвиняемым в в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил из зала суда корреспондент «Нового Калининграда».

Федорову назначено 5 лет колонии общего режима и 500 тысяч штрафа, Мялкиной — 3 года колонии общего режима и 300 тысяч штрафа. Срок засчитывают с 8 июля 2024 из расчета 1 день в СИЗО — 1,5 дня в колонии.

Напомним, накануне сторона обвинения требовала назначить бывшему ректору вуза 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей (35 млн ущерба университету Федоров вернул еще в прошлом году, продав дом). Для Мялкиной прокуратура просила четыре года колонии общего режима и 700 тыс. руб. штрафа.

Комментируя решение суда «Новому Калининграду», адвокат Елены Мялкиной Алексей Галактионов заявил, что не согласен с приговором: «Учитывая ее <Мялкиной> позицию в ходе предварительного следствия, чистосердечное признание и раскаяние, ее вовлеченность в то, чтобы установить истину, а также ее роль в самой ситуации, я считаю, приговор несправедлив. В свою очередь, защитник Федорова от комментариев воздержался, уточнив, что должен сначала посоветоваться со своим клиентом и согласовать дальнейшие действия.

Бывшего ректора БФУ Александра Фёдорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной в начале июля 2024 года. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей (затем сумму поменялась до 35 млн). В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».

В январе Фёдорову предъявили второе обвинение. Следствие считает, что в период с декабря 2019 по июль 2024 он и его заместитель Елена Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат минимум 21 сотруднику университета. При этом часть премий присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В середине июля Александр Фёдоров попросил суд оставить себя в СИЗО. Такое решение он объяснил тем, что после продажи недвижимости в качестве возмещения ущерба ему «некуда идти».