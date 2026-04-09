Соседи «падающего» дома на Московском проспекте: «Выезжать не собираемся!»

Ближе к полуночи 7 апреля глава администрации Калининграда Елена Дятлова у себя в соцсетях выложила пост о том, что для жителей Московского проспекта, 68, настал час Х и их начинают расселять. Это соседнее с падающим домом № 70 здание, связанное с ним балконными галереями. Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на месте и пообщались с жильцами.

Серые блочные двенадцатиэтажки на Московском относятся к комплексу, состоящему из нескольких высоток и бывшей Художественной галереи. По словам жителей, дома были построены в начале 1980-х годов. Комплекс считался по тем временам элитным, квартиры в нём получали работники порта (по большей части, конечно, руководство), районных и городских администраций, военные, прокурорские работники, заслуженные строители и т.д. Во время землетрясения 2004 года дом № 70 получил первые повреждения, затем были строительство второй эстакады и реконструкция набережной Трибуца, после начала которой количество трещин заметно разрослось, а здание накренилось ещё больше. К лету 2015-го жильцы забили тревогу, и работы на набережной Трибуца временно приостановили. В итоге было принято решение о расселении аварийки. Однако жители соседнего дома № 68, соединённого с 70-м галереями, продолжали жить в своих квартирах все последующие годы.

В течение нескольких лет специалисты в онлайн-режиме следили за тем, как ведут себя оба дома и нет ли опасности обрушения. «Падающий дом», напомним, был расселен еще в 2015-м. А вот с жителями соседнего здания администрация последние годы вела переговоры о том, что в случае чего придется срочно выселяться. И вот этот момент настал. «С завтрашнего дня Московский проспект, 68, начинаем расселять. В течение 14 дней эвакуация жителей должна быть завершена», — написала Дятлова.

Причиной стали, как пояснила глава администрации, изменившиеся показания некоторых установленных на доме датчиков — они превысили критический уровень раскрытия трещины. «Оставаться в доме людям с каждым днём становится всё опаснее. Никто не может сейчас дать гарантий, что если дом № 70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом № 68 вместе с людьми» — написала глава.

В среду, 8 апреля, корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на месте, чтобы посмотреть, что происходит в доме 68. А там — полная тишина. Из движения — лишь два автомобиля городской службы ГО и ЧС и спасателей.

«С сегодняшнего дня будем здесь дежурить в течение двух недель, пока люди съезжают из дома. Можем помочь с погрузкой и перевозкой вещей на временные квартиры. Также расскажем, куда можно перебраться, — рассказал „Новому Калининграду“ представитель оперативного штаба управления по делам ГО и ЧС Калининграда. — В соседнем доме уже сложилось критическое положение, но еще есть время спокойно собраться. Если расширение продольной трещины будет составлять 1 мм в сутки, то на сборы дадут всего 6 часов. Потому лучше не затягивать».

По словам представителя ГО и ЧС, накануне администрация собирала жителей, чтобы сообщить, что ситуация сложилась уже довольно критическая. Город заказал две экспертизы, и обе пришли к одному и тому же выводу: расселённый дом № 70 нужно срочно разбирать, этаж за этажом, перерезая скрепляющие здания балконы.

«Несколько человек после собрания вчера изъявили желание переселиться и выбирали себе временное жилье. Пока еще выбор во временном фонде большой», — рассказал представитель оперштаба. По словам мужчины, вскоре у дома поставят забор, охрану, наладят пропускной режим. «Через две недели доступ в здание будет закрыт», — сказал он.

Меж тем местные жители призывы о переезде пока бойкотируют. Многие накануне даже не пришли на собрание, организованное администрацией.

«Выезжать никуда не собираюсь, — сказала журналистам „Нового Калининграда“ активист дома Наталья Доминова. — Будем обращаться к главе Следственного комитета Александру Бастыкину с тем, что нарушаются наши имущественные права. С 2015 года власти никак не решали вопрос с падающим домом, а теперь делают нас виноватыми в ситуации».

Еще одна жительница дома Ирина — героиня нашей публикации «Дом как крепость: почему не хотят съезжать соседи падающего здания» — тоже вещи пока не пакует. С 80-х годов она работала в отрасли капитального ремонта зданий, имеет соответствующее образование и уверена, что хорошо знает особенности строительства зданий советского периода.

«Давайте я вам покажу эти сопливые балкончики, которые соединяют два наших дома, — говорит она. — Они прикреплены даже не к нам, а установлены на самонесущую стену, которая несёт только собственный вес. Ее и выстроили рядом с нашим домом для того, чтобы опереть двутавровые балки, а на них — балконные конструкции двух зданий. И если их начать срезать, наш дом за собой это не потянет. Он стоит на своем, отдельном фундаменте. Кроме того, оба здания собраны, как «Лего», из блоков, самый большой из которых имеет высоту стороны не более 1,5 м. То есть при желании „падающий“ дом можно аккуратно разобрать сверху вниз, отсоединяя по кусочку. Поэтому выселяться в квартиры на Левитана, Елизаветинскую, Судостроительную и другие озвученные нам улицы я не собираюсь».

И все же, несмотря на позицию жителей, на Московском проспекте, 68-74, уже начались перемены. Как в своем посте сообщила Елена Дятлова, детские спортивные учреждения, расположенные в бывшей Художественной галерее, сейчас будут временно переезжать по другим адресам.

Изменится и логистика вокруг. «Сразу после расселения вокруг дома выставим ограждение и на дежурство заступит ЧОП, — рассказала глава администрации. — Забором обнесут не только придомовые территории двух домов, с учётом проекции возможного падения здания будет перекрыта часть набережной вплоть до Преголи и Московский проспект, где оставят лишь остановку общественного транспорта и небольшой проход».

Деньги на разбор Московского проспекта, 70, будут выделены из городского резервного фонда. «К работам рассчитываем приступить ориентировочно в октябре, сразу после получения положительного заключения экспертизы. К лету 2027 года, надеюсь, жители смогут уже вернуться в свои квартиры», — пообещала глава администрации.

Напомним, в конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного Фонда капремонта в решении проблемы сноса. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы. Демонтировать их, как утверждают чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, которых пришлось бы отселить на время работ. На встрече с городскими властями в марте 2025 года жители высказали предположение, что после расселения «что-то пойдёт не так» и их здание тоже пойдёт под снос вместе с соседним. Горвласти утверждают, что это не так и жители смогут потом вернуться в свои квартиры.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»