Власти объяснили, почему проход по набережной Трибуца перегорожен строительным забором

В Калининграде сквозной проход по набережной Трибуца перегородили строительным забором в районе высотного дома 68/70. Зачем это было сделано, журналистам в пятницу, 17 апреля, рассказала глава администрации города Елена Дятлова. По ее словам, строительный забор на набережной не уберут до окончания демонтажа «падающего дома» № 70 на Московском проспекте.

«Решением комиссии была определена потенциальная опасная зона, которая должна быть огорожена и на которую мы должны прекратить доступ наших жителей, — пояснила Дятлова. — Там полностью перекрывается набережная Трибуца в проекции 68-го и 70-го домов, а также частично будет перекрыта пешеходная часть Московского проспекта. Останется пешеходный проход и посадка-высадка пассажиров, но большая часть пешеходной зоны будет перекрыта».