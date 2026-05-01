Пособия многодетным, безнадёжные долги, параллельный импорт: нововведения мая

В мае в России вступает в силу ряд важных законодательных изменений. Они касаются в числе прочего визового режима, параллельного импорта и налоговых долгов. У многодетных семей будет больше шансов продлить единое пособие в случае незначительного превышения доходов. Выписать человека из квартиры станет проще. Будет опубликован рейтинг автошкол в том числе с учётом смертности в ДТП. Подробности — в нашем обзоре.

Майские праздники

Майские праздники в 2026 году из-за длинных новогодних каникул будут самыми короткими за последние восемь лет. В общей сложности их продолжительность составит шесть дней. Первый «блок» — 1, 2 и 3 мая. Во вторые праздники, приуроченные ко Дню Победы, выходными будут 9, 10 и 11 мая. Сам праздничный день — 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на понедельник, 11 мая. Между трёхдневными выходными россиян ждёт полноценная пятидневная рабочая неделя — с 4 по 8 мая включительно. 8 мая будет сокращённым предпраздничным днём.

Безнадёжные налоговые долги

С мая Федеральная налоговая служба должна оперативнее списывать безнадёжные налоговые долги физических лиц. Безнадёжным будет считаться долг, который к 1 мая 2026 года не превышает 500 рублей, долго числится на Едином налоговом счёте, и при этом у налоговой нет законных возможностей его взыскать — например, истёк срок давности долга. Уведомлять граждан о списании не будут. Новый механизм теперь касается не только федеральных налогов, но и региональных, и местных платежей. В последних случаях понадобится решение местных властей о признании задолженности безнадёжной.

Выписка из квартиры

С 1 мая снять человека с регистрационного учёта стало проще. Если он давно не живёт по месту прописки, не платит за коммуналку и не появляется, собственник может выписать его быстрее. В качестве доказательств подойдут акты УК или ТСЖ, свидетельства соседей, квитанции об оплате. После одобрения суда выписать из жилья можно будет через МФЦ или районное отделение МВД.

Маркировка товаров

С 1 мая расширяется обязательная маркировка товаров. Это касается электроники, ламп и розеток, а также части сладостей, включая белый шоколад, и кондитерских изделий (круассаны, пирожные, торты). Также вводится обязательная маркировка строительных материалов в системе «Честный знак». Маркировать начнут цемент, гипс, сухие смеси, герметики, монтажную пену и другие стройматериалы. Производителям запрещено поставлять, а продавцам — продавать немаркированную продукцию.

Рассрочка

С 1 мая начал действовать порядок, по которому компании, дающие рассрочку, должны быть включены в реестр Банка России. Компании (кроме банков и МФО) обязаны подать в ЦБ через личный кабинет на сайте регулятора заявление с указанием своего сайта, телефона, ИНН и других данных.

Золото

В марте 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза из РФ аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов. «Установить с 1 мая 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов», — говорится в указе.

Исключения: вывоз через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи (Владивосток) в страны ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) и в ряде других случаев.

Целевое обучение и трудоустройство подростков

С 1 мая данные о целевом обучении передаются через портал «Работа в России». Через тот же сервис работодатели могут подавать групповую заявку на временное трудоустройство подростков. Речь идёт о школьниках от 14 до 18 лет, которые работают в свободное от учёбы время.

Альтернативная служба

С 3 мая будут применять новый перечень видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную службу. Его существенно дополнили: вместо 271 пункта обновлённый список содержит 373 позиции. Добавили тренера и тренера-преподавателя, социального педагога, водителя автобуса и др. Более чем в три раза увеличено число врачебных специализаций. Также увеличился перечень организаций, где возможно прохождение альтернативной гражданской службы.

Мошенники

Со 2 мая Банк России планирует проводить дополнительную проверку заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях. При рассмотрении такого заявления ЦБ будет направлять запрос в банк, а тот — связываться с клиентом-плательщиком, чтобы уточнить, по-прежнему ли он считает операцию мошеннической. О результатах банк сообщит регулятору. Новый механизм позволит быстрее учитывать ситуации, когда человек сначала заявил о мошеннической операции, а позже признал её правомерной. Документ также закрепляет право ЦБ предоставлять сведения для отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе.

Зачётки и студенческие

С 3 мая изменятся образцы документов для студентов профессиональных образовательных организаций: зачетной книжки и студенческого билета. Основание — приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта 2026 г. № 217.

Выплата ко Дню Победы

К 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат разовую помощь. Сумма материальной поддержки зависит от федеральных и региональных норм. В Калининградской области с 1 января 2026 года размер выплаты увеличился до 5280 рублей.

Кассация

С 10 мая кассационные жалобы на решения мировых и районных судов после апелляции должны рассматриваться не в межрегиональных кассационных судах, а в президиумах областных и краевых судов по месту спора. Предполагается, что сначала судья единолично решит, есть ли основания для пересмотра, — если нет, отклонит без заседания. Изменение касается гражданских, административных и уголовных дел. Жалобы, поданные до 10 мая, рассмотрят по старым правилам.

Визы

С 11 мая россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы. Безвизовый режим действует для кратких поездок — до 90 дней в течение календарного года. Он не подходит для работы, учёбы, постоянного проживания и паломничества: для этого по-прежнему нужны отдельные документы. Соглашение о взаимной отмене виз страны подписали ещё в 2025 году.

Многодетные

Правила назначения единого пособия для многодетных семей меняются с 22 мая. В настоящее время семья может потерять выплату, если доход даже немного превысил установленный порог. Согласно новым правилам, небольшое превышение — до 10% регионального прожиточного минимума — не должно становиться причиной приостановки выплаты. Предполагается, что в этом случае её продлят ещё на год. Размер пособия в таких случаях составит 50% регионального прожиточного минимума на детей. Соцфонд также пересмотрит отказы, подпадающие под новые нормы, вынесенные с января 2026 года.

Параллельный импорт

С 27 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключают более 30 позиций. В том числе:

компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Intel и др.;

электробритвы Braun;

пасты Biorepair и товары Oral‑B;

краску и печатающую технику Ricoh.

Рейтинг автошкол

С 28 мая вступают в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», направленные на создание рейтинга автошкол по качеству подготовки водителей. Также начнут действовать правила разработки перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей. Перечень критериев сформирует МВД России. Они будут основаны на таких показателях, как: результаты сдачи экзаменов по окончании обучения; данные о ДТП, совершённых по вине выпускников автошколы в пределах двухлетнего стажа, в которых погибли или были ранены люди. Предполагается, что рейтинг будет открыто размещён в интернете и поможет сформировать объективное мнение о качестве подготовки в конкретной автошколе.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»