Вводится запрет на вывоз из РФ свыше $100 тыс. наличными и золота в слитках

Фото: Михаил Синицын/ ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете с 1 апреля 2026 года вывоза физическими лицами из РФ в государства — члены Евразийского экономического союза наличных рублей, эквивалентных свыше 100 тыс. долларов. У запрета есть ряд исключений, пишет ТАСС.

«Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в документе.

При этом запрет на вывоз наличных рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует вне зависимости от суммы.

Исключениями являются случаи, когда вывоз валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах России, определяемых правительством. «При наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вывоз такой валюты, или иных документов, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации», — отмечается в документе.

Также Путин подписал указ о запрете вывоза из РФ аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов. «Установить с 1 мая 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов», — говорится в указе.

Исключениями являются случаи, когда вывоз осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты (ФПП).

Исключения сделаны для вывоза аффилированного золота в слитках физическими лицами в государства, не являющимися странами ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска через госграницу РФ в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешительного документа ФПП, а также для случаев, когда вывоз золота в слитках осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в государства, не являющимися членами ЕАЭС.

