«Всё очень жёстко»: почему в Калининградской области стал чаще умирать бизнес

В феврале аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала результаты исследования демографии бизнеса в России. Калининградская область оказалась одним из лидеров антирейтинга по соотношению открытых и закрытых компаний: по итогам прошлого года на одно новое предприятие в регионе приходится пять прекративших деятельность. «Новый Калининград» попытался разобраться в причинах «высокой смертности» бизнеса.



Допросы в борьбе с «однодневками»

В 2019 году в Калининградской области закрылось 6801 предприятие — в 5,4 раза больше, чем открылось. По этому показателю регион уступает только Мурманской области, где, по данным исследования FinExpertiza, соотношение составляет 6,4.

Негативная тенденция наблюдается с 2017 года. Количество юрлиц в регионе ежегодно сокращается примерно на 10%. Как отмечалось в последнем докладе бывшего бизнес-омбудсмена Калининградской области Георгия Дыханова, это связано с исключением «недействующих» компаний. Бывший уполномоченный по правам предпринимателей в регионе указывает, что на показатель отчасти влияет работа налоговиков по недопущению на рынок фирм-однодневок. Однако при общем положительном результате проводимая в последние годы «чистка» реестра приводит к усложнению регистрации новых компаний и проблемам в работе добросовестных предприятий.

«Сейчас у вновь регистрируемого предприятия практически сто процентов проходит допрос учредителя и руководителя. Не опрос, а именно допрос. Всё очень жёстко — не откроешь компанию», — рассказывает Дыханов, возглавляющий сегодня калининградское отделение общественной организации «Деловая Россия».

В 2018 году в Калининградской области отказали в регистрации юрлица каждому пятому предпринимателю, в 2019-м — каждому третьему (931 отказ на 2800 заявлений). По данным управления ФНС по Калининградской области, больше всего отказов связано с подачей неполного комплекта документов или неправильным их оформлением (383 случая). Часто предприятие не регистрируют, если учредитель или гендиректор имели отношение к закрытой налоговиками компании из-за отсутствия активности или долгов перед бюджетом (297 случаев). Такое же решение принимают, если в управление поступило возражение от физлица по поводу предстоящего внесения данных о нём в реестр (226 случаев). Их направляют, например, если человек не согласен, чтобы его домашний адрес указывали как адрес регистрации компании, или если передумал становиться участником бизнеса.

Рост числа отказов в регистрации в последние годы происходил на фоне усиления «жесткости» законодательства по отношению к будущим владельцам компаний. «Ежегодно в закон о госрегистрации юрлиц вносятся изменения и дополнения, в том числе и в статью 23. Если в 2002 году на момент вступления в силу этого закона отказ в государственной регистрации допускался только в двух случаях, а именно в случае непредставления необходимых документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган, то в 2020 году законом предусмотрено 23 основания для принятия решения об отказе в регистрации», — отмечают в областном управлении ФНС.

По мнению экс-бизнес-омбудсмена области Георгия Дыханова, процесс регистрации предприятий в России сегодня неоправданно усложнён. «Россия в рейтинге Doing Business должна достичь 20-го места, как сказал президент. А это один из самых важных показателей в Doing Business из четырёх — лёгкость и скорость регистрации предприятия. Во многих странах регистрация предприятия занимает 15 минут, — говорит Дыханов. — Конечно, ты потом не закроешь это предприятие — ты будешь год его закрывать, тем более если ты, не дай бог, допустил неточности в расчетах с государством или с людьми. Но открывать никто никогда не препятствует — вперёд, ребята. Ты хочешь делать бизнес? Давай. Если ты мошенник, мы тебя поймаем. Если нет — прекрасно, давай работать».

Радикальные меры

Для действующих предприятий серьёзной проблемой иногда становятся попытки налоговиков ликвидировать их фирму. В отдельных случаях предпринимателям удаётся доказать в суде, что налоговые органы просто не разобрались в ситуации и необоснованно закрыли их организацию. Так, например, судебное решение 2019 года по иску Сергея Киселёва к МИФНС № 1 показывает, что налоговики фактически закрыли компанию «Транскол» на том основании, что она оперативно не ответила на несколько писем, которые они якобы направили. Специалисты налоговой посчитали, что это подтверждает недостоверность места регистрации компании и исключили её из ЕГРЮЛ. Суд признал такие действия незаконными, поскольку инспекторы даже не провели полноценной проверки нахождения компании по указанному адресу.





Норвежец Томми Нодланд подавал иск к межрайонной инспекции ФНС № 1 по Калининградской области после того, как компанию «Ман Инвест» закрыли из-за несдачи отчётности на протяжении 12 месяцев. Иностранные инвесторы регистрировали предприятие под проект по строительству живорыбного предприятия. По итогам тяжбы Тринадцатый арбитражный апелляционный суд пришёл к выводу, что налоговики своими действиями нарушили гарантии иностранным инвесторам, предусмотренные федеральным законодательством, и потребовал восстановить запись о компании в реестре.

В 2018 году недействующим юрлицом признали Калининградский фармацевтический завод «Инфузион». Основанием для этого решения стало отсутствие движения средств по счетам и непредоставление отчётности. Однако в суде выяснилось, что предприятие действует: есть документы, подтверждающие, что завод выкупил в рассрочку у администрации Правдинского округа помещение аптеки и исправно вносит положенные платежи. Гендиректор же просто долго болел и из-за этого не смог проконтролировать сдачу отчётности. В результате суд обратил внимание, что закрывать фармацевтическое производство, имеющее социальную значимость, без должных оснований было недопустимо.

По формальным признакам были ликвидированы и компании «Вижн» и «Слайфер». Налоговики сочли их «мёртвыми», но владельцы предоставили в суд документы о том, что предприятия действуют: имеют партнёров и платят контрагентам. Суд постановил восстановить организации в реестре.

Представитель одного из пострадавших предприятий сообщил «Новому Калининграду», что такие действия налоговиков весьма негативно отразились на его бизнесе. «Непонятно, почему они сразу предпринимают такие, я бы сказал, радикальные меры», — отметил собеседник.

Нередки случаи, когда предприятие оказывается под угрозой закрытия из-за «неправильного» названия. Как видно из судебных решений по искам налоговой, она настаивала на ликвидации компаний «Ростверк Строй», «Рос Принт», «РосТекстиль» и «Роспромэлектро» из-за того, что в наименование входит слово, производное от слова «Россия». Чтобы «узаконить» название, содержащее часть названия страны, требуется специальное разрешение. Если компания его не получила и не отреагировала на замечание налоговиков о необходимости переименоваться, ей грозит судебное разбирательство.

Практика показывает, что подобные иски, как правило, не удовлетворяют: суд считает требование ликвидировать компанию необоснованным и указывает, что в этом случае необходимо предъявлять иск «о понуждении к изменению фирменного наименования». Впрочем, если понять, почему «Рос Принт», «РосТекстиль» и «Роспромэлектро» пострадали от налоговиков, ещё можно, то почему отстаивать своё право на жизнь должна была компания, названная в честь верхней части свайного фундамента (ростверка), — совсем не ясно.

Запрет на профессию и коммерческие риски

«Неправильное» название иногда может стать причиной блокировки всех регистрационных действий в отношении предприятия. В 2018 году налоговики отказались регистрировать изменение «прописки» и новый устав компании «Олимп-Агро» главы регионального Союза переработчиков отходов Святослава Лавриненко. Причиной стало использование в названии слова «Олимп», которое налоговики связали с олимпиадой и посчитали, что предприниматель должен был заключить договор с международным олимпийским комитетом или другими уполномоченными организациями. Но суд встал на сторону бизнесмена, посчитав, что «Олимп» — ещё и географический термин (в Греции есть одноимённый горный массив), а не только часть названия олимпийских игр.

Попытка внести в ЕГРЮЛ изменения об учредителях и руководителе иногда приводит к приостановке работы предприятия. «Ко мне сейчас обращаются многие представители бизнес-сообщества в связи с тем, что налоговая просто не регистрирует изменения и не даёт бизнесу работать. Представьте, люди меняют генерального директора или, допустим, один учредитель выходит, другой заходит, меняется состав учредителей и ровно на месяц всё приостанавливается, то есть старый директор не действует, новый не может вступить, банки не могут открыть счёт — нет единоличного исполнительного органа. Эта практика сейчас продолжается», — указывает председатель калининградского отделения «Деловой России» Георгий Дыханов.

Совладелец ГК «Табаско» Александр Ковалёв пытался возглавить компанию «Балтмаркет» и просил прекратить полномочия предыдущего директора фирмы. Однако налоговики не стали регистрировать изменения и формально оказались правы. Обжаловать их действия в суде Ковалёву не удалось. Он был основным учредителем компаний «Табаско один», «Табаско три» и «Табаскокалининград», которые исключили из ЕГРЮЛ, при этом у фирм была задолженность перед бюджетом, а значит, предпринимателю отказали законно.

К возникновению проблем у конкретного бизнесмена может привести даже не использование фирм-однодневок, а просто прекращение работы одного из прежних бизнесов. «Иногда решение налогового органа по исключению из реестра ИП или юридического лица приводит к фактическому запрету на профессию [для бизнесмена], так как оно может быть принято для недействующего предприятия или ИП, у которого нет долгов по налогам и сборам, однако при закрытии может начисляться штраф за весь период за неподачу отчётности. И таким образом лицо, которое было директором, учредителем свыше 35% или ИП, получает отказ в регистрации на должности директора, учредителя или ИП, то есть запрет на профессию на три года», — отмечается в одном из ежегодных докладов бизнес-омбудсмена Калининградской области.





Административная нагрузка растёт

Следует, однако, отметить, что закрытие компаний связано не только с действиями налоговых органов, но и с ухудшением экономической ситуации в последние годы. Как указывает президент аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова, в прошлом году в России часто закрывались компании в сфере оптовой и розничной торговли как наиболее чувствительные к потребительским настроениям. По сведениям бывшего бизнес-омбудсмена региона, существенное количество таких организаций прекратило работу и в Калининградской области. Эксперты считают, что эта негативная тенденция продолжится — в том числе из-за отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) для предприятий, которые торгуют маркированными товарами.

«Для таких предприятий это зачастую означает увеличение налоговой нагрузки, что вкупе с различными дополнительными затратами (в том числе на маркировку) также может привести к закрытию», — поясняет бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова.

По её словам, «чисто статистически тенденции к резкому росту предпринимательской активности сейчас не ощущается». «Кроме того, согласно последнему социологическому опросу за 2019 год, направленному на выявление мнений собственников бизнеса и топ-менеджеров об административной среде в Калининградской области, следует, что административная нагрузка на бизнес несколько увеличилась», — указывает омбудсмен, добавляя, что под административной нагрузкой, как правило, понимают проверки со стороны различных госорганов и последующие штрафы.

Исключения компаний из ЕГРЮЛ, по словам Нижегородовой, являются, как правило, всё же «техническими» и связаны с «отсеиванием» преимущественно недействующих компаний. Уполномоченный по защите прав предпринимателей полагает, что закрытие частных предприятий в регионе обусловлено в первую очередь снижением рентабельности бизнеса.

Текст — Елена Калугина. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград