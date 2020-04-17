В регионе 10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В регионе 10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области из общего числа пациентов с коронавирусом 10 больных находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Александра Кравченко.

На данный момент в регионе 104 подтвержденных случая заражения COVID-19, 30 пациентов уже выздоровели, один скончался. Только за минувшие сутки в области выявлено 12 новых случаев коронавируса. Двое из заразившихся — дети 13 и 7 лет, еще двое — дальнобойщики. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.

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