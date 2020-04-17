В регионе 10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Калининградской области из общего числа пациентов с коронавирусом 10 больных находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Александра Кравченко.
В Калининградской области из общего числа пациентов с коронавирусом 10 больных находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Александра Кравченко.
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