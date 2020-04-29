Спасти «упрощенцев»: как регионы снижают налоги, когда калининградские власти молчат

Калининградская область лидирует среди российских регионов по числу занятых в малом бизнесе, но до сих пор областные власти не предприняли никаких усилий по антикризисному снижению налогового бремени на него. При этом другие регионы, где небольшие компании не так распространены, активно внедряют льготные налоговые ставки по «упрощенке». Подробнее — в обзоре «Нового Калининграда».



Снижение ставок для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения — это, вероятно, самая популярная просьба предпринимателей к региональным властям, которая традиционно остается без ожидаемого ответа. После предвыборных обещаний и длинных консультаций губернатор Антон Алиханов все же согласился снизить налоговые ставки, но только для трех видов бизнеса (переработка мусора, IT и создание изделий из янтаря) и с дополнительными условиями. В итоге льгота оказалась крайне слабо востребована.

С наступлением экономического кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции и применением мер по борьбе с ней, областные власти решили пойти по двум основным направлениям. Они предлагают бизнесу брать «беспроцентные» кредиты на выплату зарплат и обещают предоставление прямых субсидий малому бизнесу. К первому типу помощи есть претензии у экономистов, а второй в Калининградской области предложен в очень малом объеме, равном одному спонсорскому контракту Янтарного комбината с футбольным клубом «Балтика». По состоянию на понедельник 27 апреля, ни одна компания не смогла им воспользоваться. Также власти предоставили отсрочки по налоговым платежам отдельным видам бизнеса, но не освободили от них.

Первыми в стране антикризисное снижение налогов для малого бизнеса начали в Ямало-Ненецком автономном округе, Тульской и Пермской областях. Соответствующие законы появились уже в марте. Ямало-Ненецкий АО ввел ставку налога для пострадавших отраслей в размере 1% от доходов (в Калининградской области действует стандартная ставка 6%). В Туле и Перми понизили ставку как для доходов (3 и 1 % соответственно), так и для доходов за минусом расходов (7 и 5%). Пониженные ставки вводились на весь 2020 год.

В апреле к вышеназванным регионам присоединились еще порядка трех десятков субъектов, решивших снизить ставки для малого бизнеса. Некоторые губернаторы решили не ограничиваться поддержкой только формально пострадавших отраслей и распространили льготные ставки на весь малый бизнес на «упрощенке». Так Тюменская область установила для всех «упрощенцев» ставку 1% от доходов, а в Мурманской области и Республике Тыва — 5 и 1% в зависимости от базы налогообложения. В Мурманске льготный период установлен на три года. Сниженные ставки на год (1 и 5%) для всего бизнеса ввели также на Чукотке.

Большинство регионов, которые пошли на антикризисное снижение ставок, предпочли все-таки выборочную поддержку видов малого бизнеса, но с применением максимально низких ставок (1 и 5%).

Помимо поддержки в части снижения налога по УСН ряд регионов также снизили платеж по патенту. Так в Тюмени и Тыве его фактически обнулили для всех.

Соседи Калининградской области по Северо-Западному федеральному округу также проявили интерес к облегчению налогового бремени для малого бизнеса на патентной системе налогообложения. В Псковской области для пострадавших отраслей патентный платеж снижен на 90%, а в Карелии — вдвое.

Уже во время наступившего кризиса, месяц назад, Калининградская ассоциация деловых женщин обратилась в региональное правительство с просьбой о введении умеренно пониженных ставок для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (3% от доходов или 8% для доходов за минусом расходов). Как сообщила «Новому Калининграду» глава организации Наталья Грязнова, власти не дали четкого ответа.

Как отметил в беседе с «Новым Калининградом» один из членов Балтийского делового клуба, на одной из «антикризисных» встреч областного кабинета министров с бизнесом областной минфин выступил резко против инициативы клуба по снижению налоговых ставок. «Какова позиция сейчас, не знаю, контакты с властью ограничены», — констатировал собеседник «Нового Калининграда».

В пресс-службе правительства Калининградской области не смогли оперативно ответить на вопрос «Нового Калининграда» о том, почему региональные власти не следуют примеру многих других регионов РФ в части снижения ставок по «упрощенке».

Текст - Вадим Хлебников.