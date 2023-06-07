«Ситуация в овощеводстве — катастрофическая»: что говорят о засухе калининградские фермеры

В Калининградской области официально объявлено о засухе. С четверга в регионе в связи с этим начнет действовать «штормовое предупреждение» МЧС. «С 8 июня по Калининградской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха», — проинформировали в ведомстве со ссылкой на региональный гидрометцентр. «Новый Калининград» рассказывает, как отсутствие дождей переживают местные фермеры и какие прогнозы по урожаю дают представители сельхозотрасли.



Накануне в регионе установили класс чрезвычайной пожароопасности, а в Калининграде ввели особый противопожарный режим. Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют, что ситуация с засухой будет усугубляться. По их данным, «зона существенного дефицита увлажнения почвы» охватывает практически всю Прибалтику, включая наш регион, а также некоторые районы Польши, Белоруссии и северо-запада Европейской территории России.

Калининградские фермеры в сложившихся условиях пытаются увеличить полив, отдельные предприятия устанавливают особый режим работы. По оценке руководителя крестьянско-фермерского хозяйства «Калина» в Черняховском округе Сергея Чечулина, «определенный потенциал роста» имеют озимые культуры и вовремя высаженные яровые. «У тех, кто с посевной кампанией затянул, всходы изрежены. Я думаю, те, которые сильно изрежены, уже лучше перепахать и готовить под следующий сезон, под осень, потому что нет смысла тратить деньги, если урожай будет 10-15 центнеров. Но тут каждый индивидуально должен принять решение», — говорит аграрий.

По мнению Чечулина, от отсутствия дождей так или иначе пострадают все отрасли растениеводства. Существеннее всего, по его мнению, засуха затронет овощеводство. «Если брать овощеводов, у них еще сложнее ситуация. Она фактически, я вам скажу, катастрофическая. Поливных агрегатов у нас мало, программа поддержки по поливам, может, и есть, но она недостаточна, поэтому с овощами будет проблема. Сейчас я посмотрел прогноз — опять на 14-16 дней ни одного дождя. Так что ситуация у овощеводов будет усугубляться, усугубляться, усугубляться. Всё, что посажено, скорее всего, пропадет. Картофель, может быть, еще выдержит, потому что он пробивается первоначально за счет своего клубня. А дальше, конечно, ему влага нужна. Если влаги не будет, то картофель просто спечется там», — прокомментировал руководитель КФХ «Калина».

Его прогноз подтверждает Шаиг Мамедов — глава компании «Орбита Агро» в Гвардейском округе, которая занимается производством овощей и клубники. «Ситуация у нас сейчас близкая к катастрофе», — заявил аграрий. По его словам, полив на предприятии пришлось увеличить примерно на 30%. «Поливочная система у нас единая с огурцами и томатами. Могу сказать, что водного ресурса катастрофически не хватает. В свое время мы создали систему сбора дождевой воды. С озера, куда собиралась вода, каждый день пожарными шлангами качаем в емкости. В сутки тепличный комплекс потребляет около 800 тонн воды. Уровень воды в нашем озере упал на три с половиной метра. Глубина озера — около семи метров. То есть на данный момент осталось столько же, сколько мы выкачали», — рассказал Мамедов.

Из-за засухи компания перешла на новый режим работы: с трех-четырех часов утра до полудня. «Внутри теплицы находиться практически невозможно, несмотря на то, что она современная, с системой охлаждения», — поясняет глава «Орбита Агро».





Как сложившаяся ситуация отразится на ценах, аграрий пока оценивать не берется. «Что касается урожая, то мы только-только начали собирать клубнику. Ягод пока немного, так как первый месяц мы обычно запасаемся рассадой на следующий год. У нас сейчас не плоды, а усы в основном. Мы же не можем привезти рассаду из-за рубежа. Основной урожай ягод ожидается в июле, но как засуха скажется на цене — я пока не могу сказать, так как еще ничего не считал», — пояснил он. На предприятии выращивают в том числе картофель. Через 20 дней, когда начнется вегетационный период, ему тоже потребуется вода. «Тут поднимать тревогу пока рано. Но если воды не будет и через 20 дней, тогда ситуация также станет близкой к катастрофе», — говорит Шаиг Мамедов.

Соучредитель агрохолдинга «Долгов Групп» Александр Долгов считает, что прогнозы пока делать рано. «Все зависит от погоды и от бога. Как тут готовиться можно? Разумеется, засуха ударит по урожаю. Это отразится на кормах: и на основных кормах, и на силосе, и на сенаже, и на комбикормах. Пока вообще трудно что-то говорить, потому что все в полях. Какие-то прогнозы делать рано. Что-то видно будет недели через две. Тогда уже можно будет о чем-то говорить», — пояснил он в беседе с «Новым Калининградом».

Из-за засухи урожай, вероятно, снизится, но местного зерна все равно будет достаточно, полагает бизнесмен. «У нас всегда профицит по нему был, вывозили его за пределы региона. Но можно предположить, что цены на зерновую группу вырастут. Однако не будет такого, что регион останется без кормов. Конечно, тревогу всегда надо бить, потому что речь идет о том, чтобы загодя предвидеть какие-то вещи и сделать какие-то запросы на компенсационные выплаты. Страхование мы, естественно, делаем. Любой крупный сельхозпроизводитель это делает. И страхование предусматривает объявление каких-то чрезвычайных ситуаций. Только в этом случае наступает страховой случай», — говорит Долгов.

Владелец агрофабрики «Натурово» Александр Иванов отмечает, что если засуха скажется на урожае, то это отразится как на наличии сельхозпродукции, так и как на ценах на нее. «Допустим, взять за расчет для готовой продукции 100 рублей. Если выросло сто килограмм, то себестоимость одного килограмма — один рубль, а если выросло десять килограмм, то себестоимость одного килограмма — десять рублей», — поясняет он.

Будут ли власти оказывать фермерам дополнительную поддержку из-за сложившейся ситуации, пока неизвестно. «Пока еще ни совещания не прошло, ничего. Минсельхоз отслеживает всю эту ситуацию, понимает, что ситуация сложная. Если, конечно, Минсельхоз найдет возможность что-то компенсировать, мы будем благодарны. Любой поддержке мы всегда рады», — отметил глава КФХ «Калина» Сергей Чечулин. Начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков в ответ на вопрос о том, планируют ли власти оказать аграриям дополнительные меры поддержки в связи с засухой, сообщил, что такое решение может быть принято в том случае, если в регионе объявят чрезвычайную ситуацию. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается.

Текст: Иван Марков, Елена Калугина, Оксана Ошевская. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград