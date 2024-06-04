Огуречная амнистия: как изменились цены на продукты за месяц в Калининграде

За минувший месяц в калининградских супермаркетах продолжили дорожать овощи. Исключение составили только огурцы. Цены на молочную продукцию в основном остались прежними. А вот яйца, которые слегка удешевили перед Пасхой, теперь вновь стоят по-разному. Наибольший рост в цене составил 25 рублей. Меньше на сегодня стоит всего несколько позиций из традиционного списка «Нового Калининграда», часть из них — в рамках акций.

Картофель в мае подорожал во всех торговых сетях. Сильнее всего цена выросла в «Виктории» — на 22 рубля. В «Пятёрочке» и «Спаре» овощ «подрос» на 18,5 и 15 рублей соответственно и стоит от 49,99 до 51,99 руб. Цены на морковь также продолжают стремиться вверх. В двух сетях из трёх она подорожала на 8 рублей. Максимальный ценник сейчас в «Виктории» — 99,90 руб. Репчатый лук подорожал только в «Спаре» — сразу на 20 рублей. Теперь он стоит 79,99 руб. В остальных двух сетях можно сэкономить 15-20 рублей. Капуста оказалась в наличии только в двух супермаркетах, в обоих из них она подорожала на 10 рублей. На помидоры цена в целом не изменилась, но по акции в «Пятёрочке» можно сэкономить 40 рублей.

В «Виктории» примерно ту же сумму можно сэкономить благодаря акции на лимоны. Бананы подорожали только в «Пятёрочке». Их цена во всех сетях практически сравнялась.

Огурцы подешевели на 30 — 50 рублей. В «Виктории» сейчас минимальная цена — 129,90 рублей.

Ценники на молочную продукцию в целом остались на том же уровне. Заметно подорожал только творог в «Виктории», его стоимость приблизилась к ценам в других сетях.

Похожая ситуация и с куриным филе. В «Виктории» оно подорожало на 20 рублей, практически сравнявшись со «Спаром». Минимальная цена сейчас в «Пятёрочке» — 419,99 руб.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 41,49 (-4,5 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 43,90 ( по акции, (цена не изм.) 45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл

57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 20%, 315 г 78,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 74,99 (-1,5 руб.) Творог, 5%, 200 г 94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 94,90 (+25 руб.) 90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 439,99 (цена не изм.) 439 (+20 руб.) 419,99 (цена не изм.) Фарш «Домашний», 400 г 199.99 «Мираторг» (+20 руб) 169,90 «Мираторг» (цена не изм.) 199,99 «Прусский МК» (цена не изм.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 289,99 «Сохраним традиции» 279,90 «Любимый дом» 159,99 «Гастроном № 1» (по акции) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 49.99 «Зернофф» (цена не изм.)

49,90 «Зернофф» (цена не изм.)

66,99 «Предпортовая» (по акции, −13 руб.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 134,99 (+25 руб.) 109,9 (по акции, цена не изм.) 114,19 (+4,29 руб.) Рис 99,99 (цена не изм.)

99,90 (цена не изм.) 134,99 (+11 руб.) Гречка 54,99 (-5 руб.) 55,90 (цена не изм.) 61,99 (+10,5 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (цена не изм.) 59,90 (по акции, −24 руб.) 76,99 (-0,5 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 159,90 АО «Молоко» (Крестьянское),по акции (цена не изм.) 152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) Масло подсолнечное, 1 л 139.99 «Олейна» (+10 руб.) 162,90 «Олейна» (-1 руб.) 152,99 «Олейна» (+23 руб.) (цена не изм.)

Сахар, 1 кг 82,99 (+3 руб.) 82,90 (-2 руб.) 79,99 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 49,99 (+15 руб.) 49,90 (+22 руб.) 51,99 (+18,5 руб.) Лук репчатый, 1 кг 79,99 (+20 руб.) 59,90 (цена не изм.) 65,99 (цена не изм.)

Капуста белокочанная, 1 кг 79,99 (+10 руб.) 89,90 (+10 руб.) нет Морковь, 1 кг 89.99 (цена не изм.) 99,90 (+8 руб.) 92,99 (+8 руб.) Огурцы, 1 кг 149,99 (-50 руб.) 129,90 (-50 руб.) 149,99 (-30 руб.) Помидоры, 1 кг 199,99 (цена не изм.) 199,90 (цена не изм.) 159,99 (по акции, — 40 руб.) Лимоны, 1 кг 149,99 (+20 руб.) 129,90 (по акции, −44 руб.) 149,99 Апельсины, 1 кг 109,99 (цена не изм.) 119,90 (+10 руб.) 109,99 (цена не изм.) Яблоки, 1 кг 99.99 «Голден» (цена не изм.) 99,90 «Голден», (цена не изм.)

105,99 «Голден», (-2 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 149,90 (цена не изм.) 149,99 (+14 руб.) Общая стоимость корзины 3205,74 3097 2958,45 (без учета стоимости лимонов, которых в магазине не было)

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 июня 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 28 и Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Дадаева, 62.