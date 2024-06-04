Огуречная амнистия: как изменились цены на продукты за месяц в Калининграде

За минувший месяц в калининградских супермаркетах продолжили дорожать овощи. Исключение составили только огурцы. Цены на молочную продукцию в основном остались прежними. А вот яйца, которые слегка удешевили перед Пасхой, теперь вновь стоят по-разному. Наибольший рост в цене составил 25 рублей. Меньше на сегодня стоит всего несколько позиций из традиционного списка «Нового Калининграда», часть из них — в рамках акций.
Картофель в мае подорожал во всех торговых сетях. Сильнее всего цена выросла в «Виктории» — на 22 рубля. В «Пятёрочке» и «Спаре» овощ «подрос» на 18,5 и 15 рублей соответственно и стоит от 49,99 до 51,99 руб. Цены на морковь также продолжают стремиться вверх. В двух сетях из трёх она подорожала на 8 рублей. Максимальный ценник сейчас в «Виктории» — 99,90 руб. Репчатый лук подорожал только в «Спаре» — сразу на 20 рублей. Теперь он стоит 79,99 руб. В остальных двух сетях можно сэкономить 15-20 рублей. Капуста оказалась в наличии только в двух супермаркетах, в обоих из них она подорожала на 10 рублей. На помидоры цена в целом не изменилась, но по акции в «Пятёрочке» можно сэкономить 40 рублей.
В «Виктории» примерно ту же сумму можно сэкономить благодаря акции на лимоны. Бананы подорожали только в «Пятёрочке». Их цена во всех сетях практически сравнялась.
Огурцы подешевели на 30 — 50 рублей. В «Виктории» сейчас минимальная цена — 129,90 рублей.
Ценники на молочную продукцию в целом остались на том же уровне. Заметно подорожал только творог в «Виктории», его стоимость приблизилась к ценам в других сетях.
Похожая ситуация и с куриным филе. В «Виктории» оно подорожало на 20 рублей, практически сравнявшись со «Спаром». Минимальная цена сейчас в «Пятёрочке» — 419,99 руб.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
41,49 (-4,5 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
43,90 ( по акции, (цена не изм.)
|
45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
78,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
74,99 (-1,5 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
94,90 (+25 руб.)
|
90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 (цена не изм.)
|
439 (+20 руб.)
|
419,99 (цена не изм.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
199.99 «Мираторг» (+20 руб)
|
169,90 «Мираторг» (цена не изм.)
|
199,99 «Прусский МК» (цена не изм.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
289,99 «Сохраним традиции»
|
279,90 «Любимый дом»
|
159,99 «Гастроном № 1» (по акции)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
49.99 «Зернофф» (цена не изм.)
|
49,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
66,99 «Предпортовая» (по акции, −13 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
134,99 (+25 руб.)
|
109,9 (по акции, цена не изм.)
|
114,19 (+4,29 руб.)
|
Рис
|
99,99 (цена не изм.)
|
99,90 (цена не изм.)
|
134,99 (+11 руб.)
|
Гречка
|
54,99 (-5 руб.)
|
55,90 (цена не изм.)
|
61,99 (+10,5 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
59,90 (по акции, −24 руб.)
|
76,99 (-0,5 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
159,90 АО «Молоко» (Крестьянское),по акции (цена не изм.)
|
152,99 АО «Молоко» (Крестьянское)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139.99 «Олейна» (+10 руб.)
|
162,90 «Олейна» (-1 руб.)
|
152,99 «Олейна» (+23 руб.) (цена не изм.)
|
Сахар, 1 кг
|
82,99 (+3 руб.)
|
82,90 (-2 руб.)
|
79,99 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
49,99 (+15 руб.)
|
49,90 (+22 руб.)
|
51,99 (+18,5 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
79,99 (+20 руб.)
|
59,90 (цена не изм.)
|
65,99 (цена не изм.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
79,99 (+10 руб.)
|
89,90 (+10 руб.)
|
нет
|
Морковь, 1 кг
|
89.99 (цена не изм.)
|
99,90 (+8 руб.)
|
92,99 (+8 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
149,99 (-50 руб.)
|
129,90 (-50 руб.)
|
149,99 (-30 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 (цена не изм.)
|
199,90 (цена не изм.)
|
159,99 (по акции, — 40 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
149,99 (+20 руб.)
|
129,90 (по акции, −44 руб.)
|
149,99
|
Апельсины, 1 кг
|
109,99 (цена не изм.)
|
119,90 (+10 руб.)
|
109,99 (цена не изм.)
|
Яблоки, 1 кг
|
99.99 «Голден» (цена не изм.)
|
99,90 «Голден», (цена не изм.)
|
105,99 «Голден», (-2 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
149,90 (цена не изм.)
|
149,99 (+14 руб.)
|
Общая стоимость корзины
|
3205,74
|
3097
|
2958,45 (без учета стоимости лимонов, которых в магазине не было)
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 июня 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 28 и Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Дадаева, 62.
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