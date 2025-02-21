Власти пообещали расширить первый диапазон тарифа на электроэнергию

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Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области пообещала внести корректировки в размеры первого диапазона тарифа на электроэнергию, сообщается в телеграм-канале ведомства. При этом конкретные цифры новых параметров пока не называются.

Как отмечается в сообщении, на этой неделе принято Постановление Правительства РФ от 20.02.2025 № 183, которое расширяет возможность применения сезонного коэффициента к максимальному значению потребления электроэнергии для населения, проживающего в жилых и (или) садовых домах, не газифицированных и оборудованных электроотопительными установками в отопительный период. «Новый документ предполагает пересчёт стоимости электроэнергии за январь и февраль 2025 года для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, — говорится в сообщении. — Учитывая федеральное решение, наша Служба внесёт изменение в ранее принятый приказ. Корректировки коснутся расширение первого диапазона, учета сезонности и повышающего коэффициента для негазифицированных жилых и садовых домов».

При этом конкретные параметры первого диапазона в настоящее время не называются.

Напомним, ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, что жители негазифицированных домов высказали опасения по поводу роста тарифа для второго диапазона энергопотребления на 83%. Они попросили власти расширить параметры льготного первого диапазона, чтобы в него могли попадать дома, отапливающиеся за счёт электричества. Проведенный «Новым Калининградом» анализ показал, что размер первого диапазона (до 350 кВт) в Калининградской области — один из самых низких, по сравнению с другими регионами СЗФО.


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