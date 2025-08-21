Бензин сдает позиции, дизель держит оборону: как изменились цены на АЗС

На этой неделе «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра. Мы сравнили цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной и месячной давности. Чуда не произошло — почти на всех автозаправках бензин подорожал. Цены на дизтопливо или не изменились, или выросли незначительно.
Самое существенное подорожание зафиксировано на АЗС «Р&Н» и «Идель». На заправке «Идель» на ул. Румянцева АИ-95 за две недели прибавил сразу на 1,10 руб., АИ-92 — 80 коп. На «Р&Н» он вырос в цене на 90 и 60 копеек соответственно.
Цены на АЗС «Идель»
Подорожал бензин и на АЗС «Лукойла» — АИ-95 прибавил за последние две недели на 70 коп., АИ-92 — 20 коп. При этом дизтопливо стоит по-прежнему 68,35 руб. по акции «Янтарная выгода». Однако, несмотря на акцию, дизтопливо здесь не самое дешевое.
Напомним, акция «Янтарная выгода» дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.
Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 19 августа («Балтнефть» — от 20 августа), в нижней — от 22 июля.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Лукойл»
Московский проспект, 6А
|
66,95/65,95*
(+70 коп.)
66,25/65,25*
|
63,11/62,11*
(+50 коп.)
62,61/61,61*
|
73,35/68,35*
0
73,35/68,35*
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
66,40
(+60 коп.)
65,80
|
62,80
(+60 коп.)
62,20
|
71,95
(+20 коп.)
71,75
|
Р&Н
Литовский вал, 9
Московский проспект, 81
|
66,79
(+1,30 руб.)
65,49
|
62,99
(+1 руб.)
61,99
|
71,79
0
71,59
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
66,70
(+2,20 руб.)
64,50
|
62,80
(+1,80 руб.)
61
|
70,10
0
70,10
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
65,54
(+50 коп.)
65,04
|
62,39
(+55 коп.)
61,84
|
71,94
(+20 коп.)
71,54
|
«Балтнефть»
ул. Озерова, 33
|
65,49
(+50 коп.)
64,99
|
62,19
(+70 коп.)
61,49
|
71,09
(+40 коп.)
70,69
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
65,00
(+1 руб.)
64,00
|
61,00
(+1 руб.)
60,00
|
67,00
0
67,00
*Цены на АЗС «Лукойла» по акции «Янтарная выгода» для участников системы лояльности
Текст, фото: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
