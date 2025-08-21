Бензин сдает позиции, дизель держит оборону: как изменились цены на АЗС

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

На этой неделе «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра. Мы сравнили цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной и месячной давности. Чуда не произошло — почти на всех автозаправках бензин подорожал. Цены на дизтопливо или не изменились, или выросли незначительно.

Самое существенное подорожание зафиксировано на АЗС «Р&Н» и «Идель». На заправке «Идель» на ул. Румянцева АИ-95 за две недели прибавил сразу на 1,10 руб., АИ-92 — 80 коп. На «Р&Н» он вырос в цене на 90 и 60 копеек соответственно.

Идель-190825.jpgЦены на АЗС «Идель»

Подорожал бензин и на АЗС «Лукойла» — АИ-95 прибавил за последние две недели на 70 коп., АИ-92 — 20 коп. При этом дизтопливо стоит по-прежнему 68,35 руб. по акции «Янтарная выгода». Однако, несмотря на акцию, дизтопливо здесь не самое дешевое.

Напомним, акция «Янтарная выгода» дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.

Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 19 августа («Балтнефть» — от 20 августа), в нижней — от 22 июля.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Лукойл»

Московский проспект, 6А

66,95/65,95*

(+70 коп.)

66,25/65,25*

63,11/62,11*

(+50 коп.)

62,61/61,61*

73,35/68,35*

0

73,35/68,35*

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

66,40

(+60 коп.)

65,80

62,80

(+60 коп.)

62,20

71,95

(+20 коп.)

71,75

Р&Н

Литовский вал, 9

Московский проспект, 81

66,79

(+1,30 руб.)

65,49

62,99

(+1 руб.)

61,99

71,79

0

71,59

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

66,70

(+2,20 руб.)

64,50

62,80

(+1,80 руб.)

61

70,10

0

70,10

«Teboil»

Московский проспект, 242А


65,54

(+50 коп.)

65,04

62,39

(+55 коп.)

61,84

71,94

(+20 коп.)

71,54

«Балтнефть»

ул. Озерова, 33

65,49

(+50 коп.)

64,99

62,19

(+70 коп.)

61,49

71,09

(+40 коп.)

70,69

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

65,00

(+1 руб.)

64,00

61,00

(+1 руб.)

60,00

67,00

0

67,00

*Цены на АЗС «Лукойла» по акции «Янтарная выгода» для участников системы лояльности

Текст, фото: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter