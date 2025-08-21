Бензин сдает позиции, дизель держит оборону: как изменились цены на АЗС

На этой неделе «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра. Мы сравнили цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной и месячной давности. Чуда не произошло — почти на всех автозаправках бензин подорожал. Цены на дизтопливо или не изменились, или выросли незначительно.

Самое существенное подорожание зафиксировано на АЗС «Р&Н» и «Идель». На заправке «Идель» на ул. Румянцева АИ-95 за две недели прибавил сразу на 1,10 руб., АИ-92 — 80 коп. На «Р&Н» он вырос в цене на 90 и 60 копеек соответственно.

Цены на АЗС «Идель»



Подорожал бензин и на АЗС «Лукойла» — АИ-95 прибавил за последние две недели на 70 коп., АИ-92 — 20 коп. При этом дизтопливо стоит по-прежнему 68,35 руб. по акции «Янтарная выгода». Однако, несмотря на акцию, дизтопливо здесь не самое дешевое.

Напомним, акция «Янтарная выгода» дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.

Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 19 августа («Балтнефть» — от 20 августа), в нижней — от 22 июля.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Лукойл» Московский проспект, 6А 66,95/65,95* (+70 коп.) 66,25/65,25* 63,11/62,11* (+50 коп.) 62,61/61,61* 73,35/68,35* 0 73,35/68,35* «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 66,40 (+60 коп.) 65,80 62,80 (+60 коп.) 62,20 71,95 (+20 коп.) 71,75 Р&Н Литовский вал, 9 Московский проспект, 81 66,79 (+1,30 руб.) 65,49 62,99 (+1 руб.) 61,99 71,79 0 71,59 «Идель» ул. Румянцева, 2А 66,70 (+2,20 руб.) 64,50 62,80 (+1,80 руб.) 61 70,10 0 70,10 «Teboil» Московский проспект, 242А

65,54 (+50 коп.) 65,04 62,39 (+55 коп.) 61,84 71,94 (+20 коп.) 71,54 «Балтнефть» ул. Озерова, 33 65,49 (+50 коп.) 64,99 62,19 (+70 коп.) 61,49 71,09 (+40 коп.) 70,69 «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 65,00 (+1 руб.) 64,00 61,00 (+1 руб.) 60,00 67,00 0 67,00

*Цены на АЗС «Лукойла» по акции «Янтарная выгода» для участников системы лояльности

Текст, фото: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»