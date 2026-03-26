«Спорт Плаза» вместо спортбазы: «Автотор» объяснил, почему сдает номера туристам

Спортивная база Дворца спорта «Автотор-Арена» предоставляет не занятые спортсменами «временно свободные номера» всем желающим, в том числе туристам. Об этом говорится в ответе пресс-службы «Автотор-Арены» на запрос «Нового Калининграда», касающийся использования под гостиницу «Автотор Спорт Плаза» земельного участка с видом разрешенного использования «спортивные базы», который был получен инвестором без торгов под реализацию социально-культурного проекта.



Ранее Росреестр в ходе проверки по заявлению жительницы Калининграда Татьяны Батыршиной подтвердил, что на ул. Тихоокеанской в микрорайоне Космодемьянского вместо объекта социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца Спорта «Автотор-Арена» на земле с назначением под «спортивные базы» возведена гостиница. Как отмечалось в ответе Росреестра, «фактическое использование данного объекта связано с оказанием гостиничных услуг». «Новый Калининград» предложил компании «Автотор» пояснить, на основании чего компания ведет коммерческую деятельность на земельном участке, который был выделен под социально-культурную деятельность, планирует ли менять назначение участка и пересматривать условия соглашения с правительством области.

В ответе на запрос (формально он пришёл от пресс-службы Дворца спорта «Автотор-Арена») напоминается, что проект строительства спортивной базы был признан соответствующим критериям, установленным областным законодательством в отношении размещения объектов социально-культурного назначения, и одобрен Советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области (в таких случаях земельные участки инвесторам передаются по льготной арендной ставке без торгов — прим. «Нового Калининграда»).

«Проектом предусмотрено создание комплекса, предназначенного для проведения учебно-тренировочного процесса и размещения спортсменов в период проведения сборов и соревнований, которые проводятся в ДС „Автотор-Арена“. Необходимость создания объекта для размещения спортсменов, команд, тренеров, врачей и других сопровождающих лиц в непосредственной близости от Дворца спорта, где регулярно проводятся соревнования федерального уровня, подтверждалась многократными обращениями от спортивных федераций в адрес регионального министерства спорта и дирекции ДС „Автотор-Арена“», — говорится в ответе. Размещение же объектов для временного проживания в непосредственной близости от тренировочных объектов «является общепринятой практикой организации спортивных баз и соответствует логике их функционирования, поскольку обеспечивает полноценный тренировочный режим, восстановление, безопасность и соблюдение требований к проведению спортивных мероприятий».

Скрины с сайта гостиницы «Автотор Спорт Плаза»

«На текущий момент в рамках реализации проекта «Спортивная база Дворца Спорта „Автотор-Арена“ завершено строительство и введен в эксплуатацию объект, предназначенный для проживания спортсменов и сопровождающих лиц. Завершаются работы по строительству корпуса, включающего дополнительные элементы спортивной инфраструктуры для организации тренировочного процесса», — отмечается в ответе на запрос.

«В представленном номерном фонде проживают спортсмены, спортивные команды, их тренеры, врачи и другие сопровождающие лица, приезжающие на сборы и соревнования, которые регулярно проводятся во Дворце спорта. Временно свободные номера предоставляются всем желающим, в том числе туристам, что не противоречит назначению объекта», — сообщили в пресс-службе Дворца спорта.



Кроме того, как поясняется в ответе, во время Российско-Китайских летних молодежных Игр 2026, для проведения которых зарезервированы залы и бассейны Дворца спорта, «здесь будут проживать участники Игр и сопровождающие их лица, а также представители спортивных федераций».

«Функциональное назначение объекта и порядок предоставления платных услуг по размещению спортсменов в номерном фонде были изначально представлены в проекте, одобренном Советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области», — сообщили в пресс-службе.

В части вопроса о регистрации объекта «Спортивная база Дворца Спорта «Автотор-Арена» в качестве гостиницы, то требование по внесению объектов размещения в единый реестр определено постановлением Правительства РФ от 27.12.2024 № 1951, говорится в ответе. «Единый реестр классификации в сфере туристской индустрии предусматривает всего четыре категории объектов размещения: санаторий, база отдыха, кемпинг и гостиница. Такой категории, как «спортивная база» в представленном перечне объектов при регистрации не существует. В связи с этим объект, построенный в рамках реализации проекта «Спортивная база Дворца Спорта „Автотор-Арена“, был классифицирован и зарегистрирован в категории „гостиница“ как наиболее близкой по функциональной принадлежности», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что на вопросы об изменении назначения земельного участка и возможном пересмотре соглашения с правительством в пресс-службе ДС не ответили. «Новый Калининград» также попросил прокомментировать эту ситуацию правительство Калининградской области.

Проект «Размещение объекта социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца Спорта» был признан соответствующим критериям объекта социально-культурного назначения на заседании инвестсовета при губернаторе Алиханове 25 октября 2023 года. Благодаря этому ООО «Промышленная инвестиционная компания» смогло получить земельный участок без процедуры открытых торгов, по льготной ставке аренды.

При этом на сегодня на сайте объект позиционируется не как спортивная база для команд, а как гостиница «Автотор Спорт Плаза», которая предлагает «номера различных категорий, которые могут удовлетворить запросы как индивидуальных гостей, так и туристических и спортивных групп». Стоимость номеров на сайте отеля начинается от 6400 рублей, на сайте-агрегаторе «Суточно.ру» — от 5250 рублей.